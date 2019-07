Covivio Hôtels : hausse de 3% de l'ANR par action

15/07/2019 | 08:53

Covivio Hôtels publie un ANR Triple Net EPRA de 3.118 millions d'euros à fin juin. Par action, il progresse de +3% sur 12 mois, pour s'établir à 25,8 euros (-2,2% sur six mois en raison du paiement du dividende sur la période).



A fin juin 2019, la valeur du patrimoine immobilier, en part du groupe, atteint 5.528 millions d'euros. A périmètre constant, le patrimoine hôtelier progresse de +1,8% sur six mois. Il présente un rendement moyen hors droits de 5,4%.



'Covivio Hotels consolidera sa position de leader hôtelier dans les principaux marchés européens et s'appuiera sur sa capacité à mettre en place et à développer des partenariats avec les opérateurs hôteliers les plus performants', affirme la foncière.



