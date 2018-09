Covivio Hotels : inauguration du 1er Motel One à Paris...

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 19 septembre 2018

VINCI Immobilier et Covivio inaugurent le 1er Motel One à Paris 12e

Dieter Müller, CEO et Fondateur de Motel One, Philippe Weyland, Managing Director et Fondateur de Motel One, et Matilde Conejo-Mir, Directrice de l'établissement, inaugurent le 18 septembre, l'hôtel Motel One Paris-Porte Dorée, première implantation en France de la chaîne allemande, en présence de Catherine Baratti-Elbaz, Maire du 12ème arrondissement de Paris, d'Olivier de la Roussière, Président de VINCI Immobilier, et de Dominique Ozanne, Directeur Général Délégué de Covivio.

Des acteurs engagés dans le plan hôtelier de la Ville de Paris

Développé par VINCI Immobilier pour le compte de Covivio (nouveau nom de Foncière des Régions), Motel One Paris-Porte Dorée s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan hôtelier de la Ville de Paris, qui prévoit la création de 7 000 chambres d'ici 2020, en privilégiant notamment les quartiers les plus dynamiques.

Conçu par l'agence d'architecture MCBAD (Maria Colomer et Adrien Dumont), Motel One Paris-Porte Dorée se compose de 255 chambres et offre une vaste terrasse orientée plein sud, ouverte sur un écrin de verdure.

Pour son premier hôtel à Paris, Motel One a invité des artistes français à réaliser des illustrations dans le style Art Déco. L'artiste Rachel Convers et l'artiste parisienne de street art Madame Moustache ont ainsi conçu un univers onirique, peuplé d'animaux exotiques ou hybrides, et empli de nature.

Dans le cadre de la charte « Un immeuble, une œuvre », une sculpture de l'artiste Victor Gingembre, réalisée en marbre de Carrare a été installée dans le jardin de l'hôtel.

En lien avec les ambitions de développement durable des différents partenaires, l'hôtel est certifié BREEAM niveau Very Good.

Une nouvelle enseigne pour renouveler l'offre hôtelière parisienne

Motel One, première chaine allemande d'hôtels design, propose une expérience haut de gamme à un prix attractif (79€/nuit plus de 300 jours par an). Implanté dans les villes européennes les plus dynamiques, Motel One dispose d'un réseau de 65 hôtels avec plus de 18 000 chambres. Soucieux de l'environnement urbain de ses emplacements, les hôtels se situent toujours dans des zones animées et faciles d'accès.

Cette opération vient concrétiser le partenariat stratégique initié en février 2015 entre Covivio, partenaire de référence des enseignes hôtelières dans leur développement européen, et Motel One. Premier propriétaire d'hôtels en Europe, Covivio détient 3 hôtels Motel One (France et Allemagne) et entend soutenir son partenaire dans sa croissance en Europe.

covivio.eu

COVIVIO COMMUNIQUÉ DE PRESSE Fiche du programme Maitrise d'ouvrage : VINCI Immobilier Investisseur / propriétaire : Covivio Architecte : MCBAD Maria Colomer et Adrien Dumont Enseigne : Motel One Durée du bail : 12 ans fermes Surface : 6 300 m² SDP Adresse : 295 avenue Daumesnil - Paris 12e 255 chambres

Lobby/ Bar/Lounge, terrasse extérieure 48 places de stationnement

Label BREEAM Very Good Ouvert depuis mai 2018

A PROPOS DE COVIVIO

Forte de son histoire partenariale, de ses expertises immobilières et de sa culture européenne, Covivio invente l'expérience utilisateur d'aujourd'hui et dessine la ville de demain.

Acteur immobilier de préférence à l'échelle européenne, Covivio se rapproche des utilisateurs finaux, capte leurs aspirations, conjugue travailler, voyager, habiter, et coinvente des espaces vivants.

COVIVIO COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Opérateur européen de référence avec plus de 23 Md€ de patrimoine Covivio accompagne les entreprises, les marques hôtelières et les territoires dans leurs enjeux d'attractivité, de transformation et de performance responsable.

Son approche vivante de l'immobilier ouvre à ses équipes des perspectives de projets et de parcours passionnants.

Le titre Covivio est coté sur le compartiment A d'Euronext Paris (FR0000064578 - COV), admis au SRD et rentre dans la composition des indices MSCI, SBF120, Euronext IEIF « SIIC France », CAC Mid100, dans les indices de référence des foncières européennes « EPRA » et « GPR 250 », EPRA BPRs Gold Awards (rapport financier et développement durable), CDP (A-), Green Star GRESB, ainsi que dans les indices éthiques ESG FTSE4 Good, DJSI World et Europe, Euronext Vigeo (World 120, Eurozone 120, Europe 120 et France 20), Oekom, Ethibel et Gaïa.

Covivio est notée BBB / perspective Positive par Standard and Poor's.

A PROPOS DE VINCI IMMOBILIER

VINCI Immobilier, filiale du groupe VINCI, est un des principaux acteurs de la promotion immobilière en France. Implanté sur tout le territoire, VINCI Immobilier est présent sur les deux grands secteurs du marché : l'immobilier résidentiel (logements et résidences gérées) et l'immobilier d'entreprise (bureaux, hôtels, commerces), s'adressant ainsi aux investisseurs, institutionnels et aux particuliers. VINCI Immobilier apporte également à ses clients son expertise en matière de conseil et de gestion d'immeubles à travers son pôle "services". Grâce à son offre multi-produits et son expertise dans la réalisation de grands projets complexes, VINCI Immobilier accompagne les collectivités locales pour la réalisation de leurs opérations d'aménagement et participe ainsi au développement des zones urbaines. A travers ses filiales OVELIA et STUDENT FACTORY, VINCI Immobilier exploite et gère des résidences seniors et étudiantes.

A PROPOS DE MOTEL ONE

Motel One est un réseau allemand d'hôtels design proposant une expérience haut de gamme à un prix raisonnable. Implanté dans les villes européennes les plus attractives, Motel One dispose d'un réseau de 64 hôtels avec plus de 17 000 chambres. Se souciant de l'environnement urbain de ses emplacements, les hôtels se situent toujours dans des zones attrayantes et faciles d'accès avec de nombreux restaurants et magasins. Chaque hôtel s'adapte tout naturellement au lieu dans lequel il se trouve grâce à une place centrale accordée au design et à l'architecture intérieure. L'art s'invite lui aussi à toutes les réalisations du groupe hôtelier ; Motel One convie des artistes de tous horizons à exprimer leurs univers, rendant chaque hôtel unique. Soucieux d'intégrer du mobilier de qualité issu des meilleurs éditeurs et marques de design internationales, Motel One propose un séjour de style pour les voyageurs citadins.

www.motel-one.com/fr/