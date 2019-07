Covivio Hotels : renforce sa présence hôtelière en France...

Le prix d'acquisition, de 176 M€ droits inclus pour 32% du portefeuille, fait ressortir une valorisation de 88 000€ par chambre. Covivio a pour objectif une augmentation des loyers à horizon 2021, bénéficiant notamment des travaux récemment financés sur le portefeuille (29 M€ investis entre 2017 et 2019 par le preneur) qui permettront de dynamiser le chiffre d'affaires des hôtels. Ce potentiel s'observe déjà début 2019, avec une croissance de +5% des revenus sur un an à fin avril. L'objectif de rendement net

Le portefeuille, constitué de 30 actifs situés en France et 2 en Belgique, soit 6 221 chambres, bénéficie de localisations stratégiques1 : 43% à Paris intra-muros, 24% dans le Grand Paris et 33% dans le centre des grandes métropoles françaises et belges. Les hôtels sont opérés sous des enseignes milieu de gamme (Mercure et Novotel) et économiques (principalement Ibis et Ibis Budget).

Avec cette opération, Covivio renforce sa présence sur le marché hôtelier français, première destination touristique mondiale (près de 90 millions de touristes internationaux en 2018) et notamment sur le territoire du Grand Paris, qui a atteint le record de 35 millions de nuitées hôtelières en 2018 (en croissance de 3,6% sur un an).

Covivio, à travers sa filiale Covivio Hotels, vient d'acquérir auprès d'AXA Investment Managers - Real Assets, agissant pour le compte de l'un de ses clients, une participation de 32% dans un portefeuille de 32 hôtels Accor en France et en Belgique pour 176 M€ droits inclus. Ce portefeuille stratégique, valorisé 550 M€, sera codétenu avec la Caisse des Dépôts et Société Générale Assurances qui en sont déjà actionnaires historiques. Covivio assurera la gestion de ce portefeuille.

Mercure Gare de Lyon - Paris Mercure La Défense - Grand Paris Ibis Centrum - Gand

