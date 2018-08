CPH: fuite de peroxyde d'hydrogène, deux employés hospitalisés

Perlen (awp/ats) - Une fuite de peroxyde d'hydrogène a causé l'hospitalisation de deux employés de l'usine Chemie+Papier Holding (CPH) à Perlen, mardi après-midi. L'incident a entraîné une importante intervention des forces de sécurité. Il n'a toutefois constitué aucun danger pour la population.

Contacté par AWP, un porte-parole du dernier fabricant suisse de papier a confirmé l'incident, précisant que quelque 9000 litres de peroxyde d'hydrogène s'étaient échappés lors d'une révision de routine, nécessitant une mise à l'arrêt des installations de trois jours.

"Ce genre d'opération a lieu plusieurs fois dans l'année", a-t-il expliqué, assurant que l'incident n'aurait aucune conséquence sur la reprise prévue de la production. Il a également indiqué que le montant des dommages matériels était négligeable.

Utilisé notamment comme agent blanchissant, le liquide a fui vers 14h15 pour des raisons encore inexpliquées sur le site de l'entreprise, selon la police lucernoise.

Pompiers et spécialistes ont pu rapidement colmater la fuite, récupérer le liquide en fuite et le neutraliser. Deux employés contaminés par la substance toxique ont été pris en charge et hospitalisés pour un contrôle. Le Ministère public a ouvert une enquête.

ats/buc/lk