Cramo OYJ : Spin-off

Scission partielle de Cramo : la société finlandaise se sépare d'une partie de ses activités sous l'appellation Adapteo.



L'Assemblée Générale Extraordinaire de Cramo, qui s'est tenue le 17 juin 2019, a décidé de la scission partielle de Cramo en une société nommée Adapteo. L'action Adapteo se négocie à partir de ce lundi 1er juillet sur le marché principal Nasdaq Stockholm à 119 SEK. Cramo conserve son activité de location de matériel (machines et matériel de construction) et de services liés à la location. Le nombre total d'actions Adapteo en circulation est de 44 682 697. Le code ISIN de Cramo devient FI4000384243 et celui de Adapteo (mnemo : ADAPT) est FI4000383898. Les actionnaires de Cramo ont reçu une action Adapteo pour chaque action Cramo détenue à la date d'exécution de la scission (30/06/2019).