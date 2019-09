Crealogix confirme sa perte annuelle mais entrevoit une nette hausse des marges

Données financières (CHF) CA 2020 115 M EBIT 2020 3,01 M Résultat net 2020 0,37 M Trésorerie 2020 11,1 M Rendement 2020 1,33% PER 2020 348x PER 2021 56,6x VE / CA2020 1,03x VE / CA2021 0,93x Capitalisation 130 M Graphique CREALOGIX HOLDING AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique CREALOGIX HOLDING AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Recommandation moyenne - Nombre d'Analystes 1 Objectif de cours Moyen Dernier Cours de Cloture 94,00 CHF Ecart / Objectif Haut - Ecart / Objectif Moyen - Ecart / Objectif Bas - Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Thomas F. J. Avedik Chief Executive Officer Bruno Richle Executive Chairman Philippe Wirth Chief Financial Officer Richard Dratva Vice Chairman & Chief Strategy Officer Christoph Schmid Non-Executive Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) CREALOGIX HOLDING AG -15.32% 131 FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 29.75% 81 625 ADYEN N.V. 30.60% 20 219 WORLDLINE 38.39% 11 683 SIMCORP 36.67% 3 557 INTEGRAFIN HOLDINGS PLC 28.34% 1 621