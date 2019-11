Crédit Agricole : Oddo BHF reste à 'achat', ajuste sa cible

11/11/2019 | 11:21

Oddo BHF confirme son opinion 'achat' sur Crédit Agricole avec un objectif de cours ajusté de 15,5 à 15,2 euros, qui fait ressortir un potentiel d'appréciation 'encore à plus de 20% malgré le joli parcours du titre depuis le début de l'année'.



Selon le bureau d'études, le titre 'semble toujours sous-valorisé alors que les anticipations du consensus sur la rentabilité pourraient s'avérer trop conservatrices et que le business mix de CASA suggère une génération crédible de capital excédentaire mal valorisée'.



La publication des chiffres au troisième trimestre 2019 n'incite Oddo BHF qu'à un ajustement limité de ses anticipations (-2% en moyenne sur les BPA 2020-21) reflétant l'absence d'inflexion majeure de la tendance sur l'opérationnel sur le trimestre.



