CPR Invst - Megatrends : investir dans les grandes mutations qui façonnent notre futur

CPR Invest - Megatrends est une solution d'allocation thématique « clé en main » qui a pour objectif de capitaliser sur le potentiel offert par les mégatendances identifiées par CPR AM et de rechercher, quelle que soit la situation de marché, un surcroît de performance par rapport aux marchés actions internationaux.

Géré par Florian Peudevin et Guillaume Uettwiller, respectivement gérant et co-gérant, ce fonds d'actions internationales investit principalement dans les fonds actions thématiques gérés par CPR AM.

« Nos clients investisseurs sont de plus en plus en quête de sens pour leurs investissements et leur intérêt pour la gestion thématique est grandissant. Certains s'interrogent sur la meilleure façon de bénéficier des mégatendances et sont à la recherche d'une allocation actions thématiques adaptée » souligne Vafa Ahmadi directeur des gestions actions thématiques de CPR AM.

C'est à ce double objectif que les équipes de CPR AM souhaitent répondre en lançant CPR Invest - Megatrends.

L'approche thématique de CPR AM trouve son origine dans l'identification des mégatendances sociétales, démographiques, économiques, environnementales et technologiques qui caractérisent notre présent et façonnent notre futur. CPR AM a su être pionnière sur des thématiques phares telles que le vieillissement de la population et les entreprises disruptives. Elle compte également des stratégies aussi variées que les restructurations, les styles de vie , la chaîne de valeur alimentaire ou encore les ressources naturelles.

Grâce à ces multiples ressources thématiques et une connaissance parfaite des leviers de performance et des profils de risque de chaque fonds, les gérants ont construit une allocation dynamique qui permet de profiter au mieux des mégatendances tout en s'adaptant aux différents cycles de marché.

« Nous avons construit CPR Invest - Megatrends autour d'un socle de nos stratégies thématiques qui, selon nous, bénéficient d'un potentiel de croissance de long terme. En fonction de nos convictions, nous mettons en œuvre l'allocation dynamique optimale qui vise à saisir le potentiel de performance de chaque grand thème tout en étant adaptée à la situation de marché » confient Florian Peudevin et Guillaume Uettwiller.

L'allocation de CPR Invest - Megatrends est déterminée mensuellement lors du comité d'allocation thématique réunissant l'ensemble des gérants et sur la base des scénarios financiers de CPR AM. En fonction de leurs convictions, les gérants arbitrent la pondération de chaque fonds ajustée du risque et, se donnent l'opportunité de corriger certains biais, géographiques et ou sectoriels, en investissant de manière tactique sur des supports spécifiques à une région, un thème ou un secteur.

« La gestion du risque est essentielle, aussi, tout en préservant l'essence même de la gestion thématique, nous prenons en compte les corrélations et la volatilité de chaque thème pour structurer l'allocation » précise Florian Peudevin.

CPR Invest - Megatrends rassemble tous les ingrédients pour répondre aux besoins des investisseurs français et internationaux, que ce soit dans le cadre d'un investissement cœur de portefeuille ou comme poche de diversification.

L'indice de comparaison du fonds est le MSCI World.[1] CPR Invest - Megatrends comporte un risque de perte en capital.

Le fonds est enregistré en France, en Autriche, au Royaume-Uni et en Espagne et est en cours d'enregistrement en Belgique, Finlande, Italie, Pays-Bas, République Tchèque, Suède et Suisse.

GENERAL Société de gestion CPR Asset Management Forme juridique Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois CPR Invest Date de création 14/12/2017 Durée de placement recommandée Plus de 5 ans Devise de référence EUR Eligibilité au PEA Non Pays d'enregistrement Le fonds est enregistré en Autriche, Espagne, France, Royaume-Uni En cours : Belgique, Finlande, Italie, Pays-Bas, République Tchèque, Suède et Suisse ACTION Action A-Acc / A-Dist Action I-Acc Action R-Acc Code ISIN Acc : LU1734693812

Dist : LU1734693903 LU1734694208 LU1734694380 Type d'investisseurs Tout investisseur Investisseur institutionnel Distributeurs Date de création de l'action 14/12/2017 Devise de référence de l'action EUR Couverture de change - Affectation des résultats Acc : Capitalisation

Dist. : Distribution Capitalisation Capitalisation ORDRES Action A-Acc / A-Dist Action I-Acc Action R-Acc Minimum de souscription initiale 1 fraction d'action 100 000 € 1 fraction d'action Fréquence de valorisation Quotidienne Heure limite d'ordre (Luxembourg) Avant 9h sur la base de la VL en J Date règlement aux S/R J+3 Dépositaire CACEIS Bank, Luxembourg branch FRAIS* Action A-Acc / A-Dist Action I-Acc Action R-Acc Commission max. de souscription 5,00% Commission max. de rachat Néant Frais max. de gestion TTC p.a. 1,60% 0,80% 0,80% Frais administratifs max. p.a. 0,30% 0,20% 0,30% Frais max. de conversion TTC 5,00% Commission de surperformance** 15% TTC de la différence entre l'actif net de la part et l'actif de référence, dans la limite de 2% de l'actif net PROFIL Univers d'investissement Fonds mondiaux actions ou actions bénéficiant de changements structurels économiques, sociaux, démographiques, technologiques, réglementaires ou environnementaux Objectif de gestion Surperformer les marchés actions mondiaux sur le long terme (cinq ans minimum) en investissant dans des fonds actions ou des actions qui bénéficient des tendances thématiques mondiales Indicateur de comparaison

MSCI World Net Total Return Index libellé en EUR (dividendes net réinvestis) - utilisé a posteriori à titre de référence, sans contraindre la gestion RISQUES* Risque de perte de capital Oui Risque actions Oui Risque de contrepartie Oui Risque de change Oui (y compris pays émergents) Risque taux et crédit Oui Risque de liquidité Oui ECHELLE DE RISQUE (SRRI)*

(SRII)* : L'indicateur synthétique de risque et de rendement (SRRI) correspond au « Profil de risque et de rendement » présent dans le DICI et peut évoluer dans le temps. Le niveau de risque le plus faible ne signifie pas « sans risque ».