CREDIT AGRICOLE : Assurances dévoile un partenariat en assurance non vie en Espagne et au Portugal

Crédit Agricole Assurances et Abanca ont annoncé la signature d’un accord de partenariat en assurance non vie pour opérer en Espagne et au Portugal sur une durée de 30 ans. La nouvelle joint-venture, détenue à parité, allie la connaissance de la clientèle de l’institution financière espagnole à l’expertise technique et produits de Crédit Agricole Assurances.La société entend développer son activité "selon un modèle disruptif, axé sur le client et les solutions technologiques". Elle ciblera les particuliers et les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à deux millions d'euros."Ce partenariat est cohérent avec les ambitions du nouveau Plan à Moyen Terme du Crédit Agricole sur le renforcement de notre activité à l'international", a déclaré Frédéric Thomas, directeur général de Crédit Agricole Assurances." Nous avons des métiers agrégateurs naturels de partenariats et de consolidation ", avait souligné Philippe Brassac, Directeur général de Crédit Agricole SA, lors de la présentation du plan stratégique début juin. La banque avait ainsi souligné sa volonté de développer le modèle de bancassurance en dehors du groupe à travers des partenariats, en particulier en Europe.L'année dernière, Crédit Agricole Assurances a réalisé 6,1 milliard d'euros, soit 18% de ses revenus totaux, à l'international. L'objectif est d'en réaliser 7,3 milliards d'euros d'ici 2022, soit une progression de 20%.La finalisation de la transaction dévoilée aujourd'hui aura lieu après obtention des autorisations des autorités compétentes.