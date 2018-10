CREDIT AGRICOLE : Assurances monte à 75 % dans l'assureur portugais GNB Seguros

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Crédit Agricole Assurances annonce la signature d’un accord avec Seguradoras Unidas, pour l’acquisition d’une participation de 25 % dans GNB Seguros. Après la clôture de l’opération, la participation de Crédit Agricole Assurances dans GNB Seguros passera de 50 % à 75 %, les 25 % restants étant détenus par le groupe bancaire portugais Novo Banco.L'opération, soumise à l'approbation des autorités portugaises, confirme la volonté de Crédit Agricole Assurances de continuer à développer ses activités hors assurance-vie au Portugal et à consolider son partenariat avec Novo Banco.Après l'annonce en juillet 2018 d'un partenariat avec la banque italienne Credito Valtellinese dans le secteur de l'assurance-vie, Crédit Agricole Assurances réaffirme, avec cette nouvelle opération, sa stratégie de développement de partenariats avec des groupes bancaires extérieurs lui permettant de renforcer sa présence internationale.Créée en 1996, GNB Seguros est la 13ème compagnie d'assurances non-vie au Portugal et affichait, fin 2017, plus de 77 millions d'euros de primes émises. Les principales gammes de produits de GNB Seguros sont l'assurance habitation, l'assurance automobile et l'assurance santé. Elle propose également des contrats d'assurance chômage (principalement en lien avec un crédit), ainsi que des contrats rapatriement et accident. Ses produits sont distribués principalement par le réseau de la banque Novo Banco et, plus récemment, par le biais de Credibom, l'entité portugaise de crédit à la consommation du Crédit Agricole.