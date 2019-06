Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Groupama a conclu un accord avec CACEIS visant à assurer les activités de banque dépositaire de ses fonds d’investissement dédiés et de teneur de compte conservateur des actifs gérés par Groupama Asset Management pour le compte de l'assureur.Déjà valorisateur des fonds gérés par Groupama Asset Management et banque dépositaire de ses fonds ouverts, CACEIS devient l'unique teneur de compte conservateur et principal valorisateur des fonds du Groupe Groupama.