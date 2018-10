CREDIT AGRICOLE : Jacques Ripoll nommé Directeur Général de Crédit Agricole CIB

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Jacques Ripoll a été nommé Directeur Général de Crédit Agricole CIB à compter du 1er novembre 2018, a annoncé la banque. Il devient également Directeur Général adjoint de Crédit Agricole S.A. en charge du pôle Grandes Clientèles, constitué de la banque de financement et d’investissement, de la gestion de fortune (CA Indosuez Wealth Group) et des services aux institutionnels et aux entreprises (CACEIS).Il remplace Jean-Yves Hocher, qui conserve la Présidence de CA Indosuez Wealth Group et de CA Indosuez (Switzerland) SA.Né en 1966, Jacques Ripoll est diplômé de l'Ecole Polytechnique. Il avait été nommé en 2015 Senior Executive Vice President du groupe Santander en charge de la banque d'investissement au niveau mondial.