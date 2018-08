CREDIT AGRICOLE S.A : le résultat net sous-jacent est au plus haut depuis décembre 2001

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Crédit Agricole S.A a enregistré une progression de 6,4% de son résultat net part du groupe au deuxième trimestre, à 1,436 milliard d'euros. Son résultat brut d'exploitation a augmenté de son côté de 15,3% pour atteindre 2,19 milliards et son produit net bancaire est ressorti à 5,17 milliards, en croissance de 9,8%. Le consensus Reuters était de 1,038 milliard pour le bénéfice net et de 4,92 milliards pour le produit net bancaire. Le coût du risque de la banque verte a baissé de 36,5% à 223 millions d'euros.En données sous-jacentes, c'est-à-dire ajustées des éléments spécifiques comme l'impact positif de la cession de la participation dans Eurazeo, Crédit Agricole S.A affiche le bénéfice net trimestriel le plus élevé depuis son entrée en Bourse en décembre 2001. Il ressort à 1,418 milliard en part du groupe, en croissance de 19,6%. Son résultat brut d'exploitation a été de 2,16 milliards, en progression de 17,5% et son produit net bancaire de 5,146 milliards, en hausse de 11,4%.A fin juin 2018, la solvabilité de Crédit Agricole S.A. reste à un niveau élevé, avec un ratio Common Equity Tier 1 (CET1) non phasé de 11,4%, stable par rapport à fin mars 2018.