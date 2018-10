CREDIT AGRICOLE SA : 2018 10 15 Notice sur les opérations de stabilisation

Notice sur les opérations de stabilisation

Paris, le 15 octobre 2018

Ne pas transmettre, diffuser, publier ou distribuer, directement ou indirectement aux États-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, agissant en sa qualité d'agent stabilisateur dans le cadre de l'introduction en bourse de MedinCell, annonce avoir effectué entre le 8 octobre et le 12 octobre 2018 (inclus) sur le marché réglementé d'Euronext Paris les opérations de stabilisation à l'achat suivantes:

Date/heure des transactions Prix unitaire

(en EUR) Quantité 08/10/2018 09:00:52 7,250000 317 08/10/2018 09:00:57 7,250000 183 08/10/2018 09:00:57 7,250000 72 08/10/2018 09:01:05 7,250000 500 08/10/2018 09:01:49 7,250000 500 08/10/2018 09:01:56 7,250000 494 08/10/2018 09:03:25 7,250000 6 08/10/2018 09:03:25 7,250000 244 08/10/2018 09:04:02 7,250000 500 08/10/2018 09:05:46 7,250000 500 08/10/2018 09:06:01 7,250000 500 08/10/2018 09:06:12 7,250000 500 08/10/2018 09:07:09 7,250000 500 08/10/2018 09:07:16 7,250000 500 08/10/2018 09:07:29 7,250000 500 08/10/2018 09:07:43 7,250000 500 08/10/2018 09:08:45 7,250000 500 08/10/2018 09:10:07 7,250000 500 08/10/2018 09:13:18 7,250000 475 08/10/2018 09:13:32 7,250000 25 08/10/2018 09:13:32 7,250000 75 08/10/2018 09:13:41 7,250000 500 08/10/2018 09:14:26 7,250000 500 08/10/2018 09:14:40 7,250000 500 08/10/2018 09:15:10 7,250000 500 08/10/2018 09:15:18 7,250000 500 08/10/2018 09:15:27 7,250000 500 08/10/2018 09:16:30 7,250000 500 08/10/2018 09:16:38 7,250000 500 08/10/2018 09:16:46 7,250000 500 08/10/2018 09:17:05 7,250000 500 08/10/2018 09:18:09 7,250000 500 08/10/2018 09:18:14 7,250000 500 08/10/2018 09:18:44 7,250000 250 08/10/2018 09:20:42 7,250000 250 08/10/2018 09:20:46 7,250000 124 08/10/2018 09:20:52 7,250000 376 08/10/2018 09:20:52 7,250000 124 08/10/2018 09:21:01 7,250000 500 08/10/2018 09:21:27 7,250000 500 08/10/2018 09:21:34 7,250000 500 08/10/2018 09:22:49 7,250000 500 08/10/2018 09:22:57 7,250000 500 08/10/2018 09:23:04 7,250000 500 08/10/2018 09:23:17 7,250000 500 08/10/2018 09:23:52 7,250000 500 08/10/2018 09:24:32 7,250000 500 08/10/2018 09:27:12 7,250000 500 08/10/2018 09:27:23 7,250000 500 08/10/2018 09:27:52 7,250000 500 08/10/2018 09:28:03 7,250000 500 08/10/2018 09:28:21 7,250000 500 08/10/2018 09:28:21 7,250000 36 08/10/2018 09:30:03 7,250000 500 08/10/2018 09:30:18 7,250000 500 08/10/2018 09:32:20 7,250000 250 08/10/2018 09:32:30 7,250000 250 08/10/2018 09:32:30 7,250000 50 08/10/2018 09:32:36 7,250000 500 08/10/2018 09:32:36 7,250000 500 08/10/2018 09:32:36 7,250000 16 08/10/2018 09:33:13 7,250000 500 08/10/2018 09:33:18 7,250000 500 08/10/2018 09:33:28 7,250000 500 08/10/2018 09:34:26 7,250000 500 08/10/2018 09:34:31 7,250000 500 08/10/2018 09:34:31 7,250000 500 08/10/2018 09:34:31 7,250000 7 08/10/2018 09:34:41 7,250000 500 08/10/2018 09:34:50 7,250000 500 08/10/2018 09:35:01 7,250000 500 08/10/2018 09:36:20 7,250000 500 08/10/2018 09:37:12 7,250000 500 08/10/2018 09:38:03 7,250000 500 08/10/2018 09:38:03 7,250000 500 08/10/2018 09:38:03 7,250000 19 08/10/2018 09:38:09 7,250000 500 08/10/2018 09:38:22 7,250000 500 08/10/2018 09:38:36 7,250000 500 08/10/2018 09:39:11 7,250000 500 08/10/2018 09:39:11 7,250000 77 08/10/2018 09:39:45 7,250000 379 08/10/2018 09:40:05 7,250000 121 08/10/2018 09:40:05 7,250000 369 08/10/2018 09:40:26 7,250000 500 08/10/2018 09:41:25 7,250000 500 08/10/2018 09:41:36 7,250000 500 08/10/2018 09:41:54 7,250000 500 08/10/2018 09:41:54 7,250000 500 08/10/2018 09:41:54 7,250000 9 08/10/2018 09:42:04 7,250000 500 08/10/2018 09:42:15 7,250000 500 08/10/2018 09:42:29 7,250000 500 08/10/2018 09:43:52 7,250000 500 08/10/2018 09:44:28 7,250000 500 08/10/2018 09:44:36 7,250000 500 08/10/2018 09:44:36 7,250000 500 08/10/2018 09:44:36 7,250000 19 08/10/2018 09:44:44 7,250000 500 08/10/2018 09:44:49 7,250000 500 08/10/2018 09:45:59 7,250000 500 08/10/2018 09:46:06 7,250000 500 08/10/2018 09:46:58 7,250000 500 08/10/2018 09:46:58 7,250000 500 08/10/2018 09:46:58 7,250000 20 08/10/2018 09:47:09 7,250000 500 08/10/2018 09:49:15 7,250000 500 08/10/2018 09:49:29 7,250000 500 08/10/2018 09:49:42 7,250000 500 08/10/2018 09:49:53 7,250000 500 08/10/2018 09:49:53 7,250000 500 08/10/2018 09:49:53 7,250000 7 08/10/2018 09:50:31 7,250000 500 08/10/2018 09:50:45 7,250000 500 08/10/2018 09:52:04 7,250000 500 08/10/2018 09:52:48 7,250000 500 08/10/2018 09:53:38 7,250000 500 08/10/2018 09:53:58 7,250000 500 08/10/2018 09:54:45 7,250000 500 08/10/2018 10:24:41 7,250000 78 08/10/2018 10:33:02 7,250000 422 08/10/2018 10:33:32 7,250000 385 08/10/2018 10:34:06 7,250000 115 08/10/2018 10:34:06 7,250000 8 08/10/2018 10:34:06 7,250000 324 08/10/2018 10:34:12 7,250000 176 08/10/2018 10:34:12 7,250000 8 08/10/2018 10:34:12 7,250000 316 08/10/2018 10:35:03 7,250000 184 08/10/2018 10:35:03 7,250000 9 08/10/2018 10:35:03 7,250000 500 08/10/2018 10:35:03 7,250000 307 08/10/2018 11:20:43 7,250000 500 08/10/2018 11:20:43 7,250000 40 08/10/2018 11:21:13 7,250000 288 08/10/2018 11:21:15 7,250000 115 08/10/2018 11:21:48 7,250000 31 08/10/2018 11:22:10 7,250000 66 08/10/2018 11:22:10 7,250000 34 08/10/2018 11:22:21 7,250000 500 08/10/2018 11:22:35 7,250000 500 08/10/2018 11:22:43 7,250000 437 08/10/2018 11:22:59 7,250000 63 08/10/2018 11:22:59 7,250000 37 08/10/2018 11:23:07 7,250000 400 08/10/2018 11:23:26 7,250000 100 08/10/2018 11:23:26 7,250000 336 08/10/2018 11:35:58 7,250000 500 08/10/2018 11:35:58 7,250000 3825 08/10/2018 12:25:32 7,250000 50 08/10/2018 13:22:01 7,250000 450 08/10/2018 13:22:01 7,250000 150 08/10/2018 13:22:19 7,250000 400 08/10/2018 15:40:40 7,250000 51 09/10/2018 12:20:55 7,250000 500 09/10/2018 12:20:55 7,250000 1253 09/10/2018 12:53:49 7,250000 500 09/10/2018 12:53:58 7,250000 500 09/10/2018 12:54:02 7,250000 500 09/10/2018 12:55:04 7,250000 500 09/10/2018 12:55:04 7,250000 1430 09/10/2018 12:55:17 7,250000 500 09/10/2018 12:55:17 7,250000 2500 09/10/2018 13:34:43 7,250000 50 09/10/2018 14:04:35 7,250000 31 09/10/2018 14:17:45 7,250000 419 09/10/2018 14:17:45 7,250000 3 09/10/2018 14:20:19 7,250000 434 09/10/2018 14:35:44 7,250000 66 09/10/2018 14:35:44 7,250000 3 09/10/2018 14:35:44 7,250000 500 09/10/2018 14:35:44 7,250000 1927 09/10/2018 14:35:45 7,250000 500 09/10/2018 14:35:45 7,250000 47 09/10/2018 14:36:16 7,250000 500 09/10/2018 14:36:16 7,250000 17 09/10/2018 14:36:48 7,250000 465 09/10/2018 15:23:03 7,250000 35 09/10/2018 15:23:03 7,250000 2 09/10/2018 15:23:03 7,250000 500 09/10/2018 15:23:03 7,250000 32 09/10/2018 15:23:27 7,250000 31 09/10/2018 15:23:31 7,250000 31 09/10/2018 15:23:34 7,250000 417 09/10/2018 15:24:27 7,250000 21 09/10/2018 15:24:27 7,250000 10 09/10/2018 15:24:27 7,250000 500 09/10/2018 15:24:59 7,250000 486 09/10/2018 15:26:35 7,250000 14 09/10/2018 15:26:35 7,250000 18 09/10/2018 15:26:39 7,250000 31 09/10/2018 15:26:43 7,250000 32 09/10/2018 15:26:47 7,250000 32 09/10/2018 15:26:51 7,250000 31 09/10/2018 15:26:55 7,250000 33 09/10/2018 15:26:59 7,250000 32 09/10/2018 15:27:03 7,250000 43 09/10/2018 15:27:07 7,250000 44 09/10/2018 15:27:11 7,250000 44 09/10/2018 15:27:15 7,250000 44 09/10/2018 15:27:19 7,250000 47 09/10/2018 15:27:23 7,250000 47 09/10/2018 15:27:27 7,250000 27 10/10/2018 09:00:29 7,250000 1 10/10/2018 09:50:34 7,250000 199 10/10/2018 11:55:56 7,250000 200 10/10/2018 11:57:06 7,250000 200 10/10/2018 11:58:03 7,250000 200 10/10/2018 11:58:53 7,250000 200 10/10/2018 11:59:40 7,250000 200 10/10/2018 11:59:40 7,250000 176 10/10/2018 11:59:58 7,250000 200 10/10/2018 12:01:37 7,250000 200 10/10/2018 12:02:35 7,250000 200 10/10/2018 12:03:45 7,250000 200 10/10/2018 12:04:23 7,250000 200 10/10/2018 12:05:18 7,250000 200 10/10/2018 12:05:54 7,250000 200 10/10/2018 12:06:33 7,250000 200 10/10/2018 12:07:15 7,250000 200 10/10/2018 12:07:54 7,250000 200 10/10/2018 12:08:26 7,250000 200 10/10/2018 12:08:45 7,250000 200 10/10/2018 12:08:45 7,250000 315 10/10/2018 12:08:45 7,250000 200 10/10/2018 12:08:45 7,250000 199 10/10/2018 12:09:09 7,250000 200 10/10/2018 12:10:28 7,250000 139 10/10/2018 12:12:55 7,250000 61 10/10/2018 12:14:12 7,250000 200 10/10/2018 12:14:47 7,250000 200 10/10/2018 12:15:13 7,250000 200 10/10/2018 12:15:43 7,250000 200 10/10/2018 12:16:12 7,250000 200 10/10/2018 12:16:42 7,250000 200 10/10/2018 12:17:17 7,250000 200 10/10/2018 12:17:46 7,250000 200 10/10/2018 12:17:56 7,250000 200 10/10/2018 12:17:56 7,250000 197 10/10/2018 12:18:02 7,250000 200 10/10/2018 12:18:02 7,250000 10 10/10/2018 12:18:02 7,250000 200 10/10/2018 12:18:02 7,250000 482 10/10/2018 12:18:40 7,250000 200 10/10/2018 12:19:07 7,250000 200 10/10/2018 12:19:47 7,250000 200 10/10/2018 12:20:13 7,250000 200 10/10/2018 12:20:41 7,250000 200 10/10/2018 12:21:11 7,250000 200 10/10/2018 12:21:16 7,250000 200 10/10/2018 12:21:16 7,250000 241 10/10/2018 12:21:44 7,250000 200 10/10/2018 12:22:19 7,250000 200 10/10/2018 12:22:52 7,250000 200 10/10/2018 12:22:52 7,250000 580 10/10/2018 12:23:04 7,250000 200 10/10/2018 12:23:41 7,250000 200 10/10/2018 12:26:07 7,250000 200 10/10/2018 12:27:07 7,250000 200 10/10/2018 12:27:10 7,250000 200 10/10/2018 12:27:10 7,250000 10 10/10/2018 12:27:10 7,250000 200 10/10/2018 12:27:10 7,250000 83 10/10/2018 12:29:28 7,250000 169 10/10/2018 12:42:44 7,250000 31 10/10/2018 12:42:44 7,250000 1 10/10/2018 12:42:44 7,250000 200 10/10/2018 12:42:44 7,250000 408 10/10/2018 13:08:32 7,250000 200 10/10/2018 13:08:32 7,250000 284 10/10/2018 13:53:39 7,250000 200 10/10/2018 13:53:39 7,250000 290 10/10/2018 15:08:39 7,250000 200 10/10/2018 15:08:39 7,250000 10 10/10/2018 15:08:39 7,250000 200 10/10/2018 15:08:39 7,250000 8836 10/10/2018 15:14:20 7,200000 150 10/10/2018 15:14:20 7,200000 648 10/10/2018 15:35:56 7,200000 61 10/10/2018 15:48:02 7,200000 89 10/10/2018 15:48:02 7,200000 41 10/10/2018 16:00:09 7,200000 129 10/10/2018 16:11:15 7,200000 21 10/10/2018 16:11:15 7,200000 53 10/10/2018 16:23:20 7,200000 129 10/10/2018 16:35:27 7,200000 21 10/10/2018 16:35:27 7,200000 107 10/10/2018 16:46:33 7,200000 123 10/10/2018 16:54:55 7,200000 27 10/10/2018 16:54:55 7,200000 268 10/10/2018 16:58:38 7,200000 131 10/10/2018 17:10:45 7,200000 19 10/10/2018 17:10:45 7,200000 107 10/10/2018 17:21:50 7,200000 87 10/10/2018 17:29:01 7,200000 60 11/10/2018 09:00:06 7,200000 200 11/10/2018 09:00:06 7,200000 50 11/10/2018 09:00:06 7,200000 20 11/10/2018 09:12:17 7,200000 75 11/10/2018 09:56:00 7,200000 125 11/10/2018 09:56:00 7,200000 2635 11/10/2018 10:02:51 7,200000 200 11/10/2018 10:03:16 7,200000 200 11/10/2018 10:03:16 7,200000 1360 11/10/2018 10:03:46 7,200000 135 11/10/2018 13:42:11 7,150000 60 11/10/2018 14:30:26 7,150000 41 11/10/2018 14:30:26 7,150000 98 11/10/2018 14:46:39 7,150000 45 12/10/2018 09:00:00 7,200000 121 12/10/2018 09:00:00 7,200000 179 12/10/2018 09:03:31 7,200000 20 12/10/2018 10:17:28 7,200000 101 12/10/2018 10:17:28 7,200000 99 12/10/2018 10:17:35 7,200000 121 12/10/2018 10:17:35 7,200000 9 12/10/2018 16:44:43 7,200000 121 12/10/2018 16:45:06 7,200000 109 12/10/2018 16:45:37 7,200000 12 12/10/2018 16:45:37 7,200000 121 12/10/2018 16:45:37 7,200000 367 12/10/2018 16:45:57 7,200000 121 12/10/2018 16:45:57 7,200000 6 12/10/2018 16:45:57 7,200000 121 12/10/2018 16:45:57 7,200000 1252 12/10/2018 16:46:21 7,200000 121 12/10/2018 16:46:21 7,200000 6 12/10/2018 16:46:21 7,200000 121 12/10/2018 16:46:21 7,200000 1872 12/10/2018 17:35:19 7,150000 84 12/10/2018 17:35:19 7,150000 96

Avertissement

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait pas être considéré comme constituant une offre au public ou une offre d'achat ou comme destiné à solliciter l'intérêt du public en vue d'une opération par offre au public.

Aucune communication, ni aucune information relative à cette opération ou à MedinCell ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel il doit être satisfait à une quelconque obligation d'enregistrement ou d'approbation. Aucune démarche n'a été entreprise (ni ne sera entreprise) dans un quelconque pays (autre que la France) dans lequel de telles démarches seraient requises.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre ou une sollicitation d'offre de vente ou de souscription de valeurs mobilières nécessitant un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, telle que modifiée (la « Directive Prospectus »).

S'agissant des Etats membres de l'Espace Economique Européen autres que la France (les « États membres ») ayant transposé la Directive Prospectus, aucune action n'a été entreprise ni ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des titres rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un de ces États membres. En conséquence, les valeurs mobilières de MedinCell ne peuvent et ne seront pas offertes dans aucun des Etats membres autres que la France, sauf conformément aux dérogations prévues par l'Article 3 de la Directive Prospectus.

Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique, de l'Australie, du Canada ou du Japon. Ce communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, de titres financiers dans lesdits pays.

Le présent communiqué ne constitue ni ne fait partie d'aucune offre de titres financiers ou une quelconque sollicitation d'achat, de souscription ou de vente de titres financiers aux Etats-Unis d'Amérique. Des titres financiers ne peuvent être offerts, souscrits ou vendus aux Etats-Unis d'Amérique qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act ») et des lois Etatiques applicables aux titres financiers, ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement. Les actions de MedinCell n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et MedinCell n'a pas l'intention d'effectuer une quelconque offre publique de ses valeurs mobilières aux Etats-Unis d'Amérique.

Ce communiqué ne constitue pas une invitation à s'engager dans, et n'a pas pour objet d'encourager, une activité d'investissement, au sens de la Section 21 du Financial Services and Markets Act 2000, tel qu'amendé (« FSMA »). Ce document est exclusivement destiné (i) aux personnes qui se trouvent hors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d'investissement (investment professionals) au sens de l'article 19(5) du FSMA (Financial Promotion) Order 2005 (le « Règlement »), (iii) aux personnes visées par l'article 49(2) (a) à (d) du Règlement (sociétés à capitaux propres élevés, associations non immatriculées, etc.) et (iv) à toute autre personne à qui ce communiqué pourrait être adressé conformément à la loi (toutes les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv) étant ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »). Les titres financiers de MedinCell visés dans le présent communiqué de presse sont uniquement destinés aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou tout contrat relatif à la souscription, l'achat ou l'acquisition des titres financiers ne peut être adressé ou conclu qu'avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre qu'une Personne Habilitée doit s'abstenir d'utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué et les informations qu'il contient.

La diffusion, la publication ou la distribution du présent communiqué de presse dans certains pays peut être sujette à des restrictions en vertu des dispositions légales et règlementaires en vigueur. En conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le présent communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué doivent s'informer et se conformer à ces lois et règlements.

Pendant une période de 30 jours suivant la date de communication au public du prix de l'Offre (soit selon le calendrier prévisionnel jusqu'au 2 Novembre 2018 inclus), Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, agissant en qualité d'agent de stabilisation pourra (mais n'y sera en aucun cas tenu), conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment celles du Règlement délégué n° 2016/1052 de la Commission européenne du 8 mars 2016 complétant le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil et concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation, réaliser des opérations de stabilisation à l'effet de stabiliser ou soutenir le prix des actions de MedinCell sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Conformément à l'article 7 du règlement délégué n° 2016/1052 de la Commission européenne du 8 mars 2016, les opérations de stabilisation ne pourront être effectuées à un prix supérieur au prix de l'Offre. Ces interventions seront susceptibles d'affecter le cours des actions et pourront aboutir à la fixation d'un prix de marché plus élevé que celui qui prévaudrait autrement. Même si des opérations de stabilisation étaient réalisées, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank pourrait, à tout moment, décider d'interrompre de telles opérations. L'information sera fournie aux autorités de marché compétentes et au public conformément à l'article 6 du règlement précité. Conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement précité, les Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés pourront effectuer des surallocations dans le cadre de l'Offre à hauteur du nombre d'actions couvertes par l'option de surallocation, majoré, le cas échéant, de 5 % de l'Offre (hors exercice de l'option de surallocation).

