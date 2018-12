CREDIT AGRICOLE SA : CASA EMTN - Full repurchase of Series 482 - Communiqué de presse

LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ N'A QU'UNE VALEUR D'INFORMATION ET NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE D'ACQUÉRIR OU LA SOLLICITATION D'UNE OFFRE DE VENDRE QUELQUES TITRES QUE CE SOIT.

Communiqué de presse

Montrouge, le 7 décembre 2018

Crédit Agricole S.A. a procédé aujourd'hui au rachat de la totalité de la série d'obligations séniors n°482 (les « Obligations ») émise le 1er septembre 2015 dans le cadre de son programme d'Euro Medium Term Notes (EUR 500,000,000 Fixed Rate Notes due September 2022 - ISIN : FR0012925782). Les Obligations ont été annulées et ont fait l'objet d'un retrait d'Euronext Paris ce jour, immédiatement après le rachat.

Ce communiqué a été préparé et publié conformément aux dispositions de l'article 238-2 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Avertissement

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre d'acquérir ou la sollicitation d'une offre de vendre quelques titres que ce soit, ni aux Etats-Unis, ni dans toute autre juridiction. La distribution de ce communiqué dans certains pays peut être réglementée par la loi. Les personnes qui reçoivent ce communiqué sont invitées à s'informer et à respecter de telles restrictions.

