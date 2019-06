CREDIT AGRICOLE SA: Crédit Agricole Consumer Finance et Banco BPM renforcent leur partenariat dans le crédit à la consommation en Italie pour 15 ans

Communiqué de presse

Massy, le 28 juin 2019.

Crédit Agricole Consumer Finance et Banco BPM renforcent leur partenariat

dans le crédit à la consommation en Italie pour 15 ans

Suite à l’accord initial signé le 20 décembre 2018, Crédit Agricole Consumer Finance, acteur majeur du crédit à la consommation en Europe, et Banco BPM, la troisième plus grande banque italienne, ont signé aujourd’hui, avec trois mois d’avance sur le calendrier prévu, l’accord définitif visant à renforcer leur partenariat global sur le marché italien du crédit à la consommation pour les quinze prochaines années.

Cette transaction, conforme à l’accord initial, renforce de manière significative le leadership d’Agos et sa part de marché dans ce secteur. Au 31 décembre 2018, Agos gérait 13,9 milliards d’euros d’encours clients et affichait une rentabilité élevée, avec un résultat net de 323,2 millions d’euros en 2018.

Agos vient d’acquérir ProFamily Spa, filiale de Banco BPM renommée ProAgos S.p.A. une fois l’activité non-bancaire regroupée dans une entité distincte, pour un montant total de 310 millions d’euros. Agos étend également la distribution de ses produits à l’ensemble du réseau et des canaux de distribution de Banco BPM (1 750 agences) dans le cadre d’un accord exclusif de 15 ans.

Cette transaction a été validée par l’Autorité de la concurrence européenne et la Banque d’Italie.

Cet accord laisse inchangée la structure actionnariale d’Agos (61% détenus par Crédit Agricole Consumer Finance et 39% par Banco BPM).

A propos de Crédit Agricole Consumer Finance

Crédit Agricole Consumer Finance, filiale spécialisée en crédit à la consommation de Crédit Agricole S.A., distribue (en France, principalement via ses marques commerciales Sofinco, Viaxel et Creditlift Courtage), une gamme étendue de crédits aux particuliers et de services associés sur l'ensemble des canaux de distribution : vente directe, financement sur le lieu de vente (automobile et équipement de la maison) et partenariats. Aux côtés de grandes enseignes de la distribution, de la distribution spécialisée et d'institutionnels dans les différents pays où il est présent, Crédit Agricole Consumer Finance est un partenaire incontournable du commerce. Crédit Agricole Consumer Finance gérait 88,5 milliards d’euros d’encours de crédit au 31 décembre 2018.

En savoir plus : www.ca-consumerfinance.com



