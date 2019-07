CREDIT AGRICOLE SA : Crédit Agricole Consumer Finance et Fiat Chrysler Automobiles prolongent leur joint-venture FCA Bank jusqu'en décembre 2024

Communiqué de presse

Massy/Londres, le 19 juillet 2019.

Crédit Agricole Consumer Finance et Fiat Chrysler Automobiles prolongent leur joint-venture FCA Bank jusqu’en décembre 2024

Crédit Agricole Consumer Finance, acteur majeur du crédit à la consommation en Europe, et Fiat Chrysler Automobiles Italy (« FCA »), constructeur automobile mondial, ont conclu un accord le 19 juillet 2019 pour prolonger leur joint-venture détenu à 50/50 - FCA Bank - jusqu’au 31 décembre 2024.

Le renouvellement du partenariat entre Crédit Agricole Consumer Finance et FCA permet à FCA Bank de continuer à proposer les meilleurs services et d’améliorer encore sa rentabilité.

L’accord renouvelé permettra de renforcer l’offre locative et de mobilité de FCA Bank dans le but d’élargir encore sa gamme de produits. Par ailleurs, les termes de l’entente renouvelée sont sensiblement les mêmes que ceux de l’accord actuel, qui ont permis à FCA Bank, depuis l’origine du partenariat, de plus que doubler sa production et plus que tripler son résultat net, tout en maîtrisant ses charges et son coût du risque. Afin de préserver la valeur à long terme et la pérennité de FCA Bank, l’accord sera automatiquement renouvelé, sauf en cas d’envoi d’un avis de non-renouvellement au plus tard trois ans avant son terme. Conformément à l’accord en vigueur, un avis de non-renouvellement autoriserait certaines options de vente et d’achat pouvant entraîner l’acquisition par FCA de la participation de Crédit Agricole Consumer Finance au capital de FCA Bank afin de préserver son soutien aux activités du constructeur. Si ces options ne sont pas exercées, l'accord sera maintenu jusqu'au 31 décembre 2024.

Avec 18 marchés et 18 marques servies, FCA Bank est un acteur majeur en Europe pour les solutions financières dédiées au secteur automobile. FCA Bank dispose d’une licence bancaire depuis 2015. Elle propose une offre complète de services financiers à destination des différentes marques du groupe FCA et d’autres constructeurs prestigieux tels que Jaguar Land Rover, Ferrari, Aston Martin et Morgan. Son portefeuille de partenaires comprend également Erwin Hymer, le plus grand constructeur européen de camping-cars et de caravanes, et des fabricants de motos de renom tels que Harley Davidson et MV Agusta.

Crédit Agricole Consumer Finance

Crédit Agricole Consumer Finance, filiale spécialisée en crédit à la consommation de Crédit Agricole S.A., distribue (en France, principalement via ses marques commerciales Sofinco, Viaxel et Creditlift Courtage), une gamme étendue de crédits aux particuliers et de services associés sur l'ensemble des canaux de distribution : vente directe, financement sur le lieu de vente (automobile et équipement de la maison) et partenariats. Aux côtés de grandes enseignes de la distribution, de la distribution spécialisée et d'institutionnels dans les différents pays où il est présent, Crédit Agricole Consumer Finance est un partenaire incontournable du commerce.

Crédit Agricole Consumer Finance gérait 88,5 milliards € d’encours de crédit au 31 décembre 2018.

Plus d’information sur CA Consumer Finance sur www.ca-consumerfinance.com

Fiat Chrysler Automobiles

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) est un constructeur mondial qui conçoit, produit et commercialise des véhicules issus d'un portefeuille de marques à l'image forte, telles Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Ram et. Maserati. Elle vend également des pièces et des services via sa marque Mopar et opère dans les secteurs des composants et des systèmes de production avec les marques Comau et Teksid. FCA emploie près de 200 000 personnes dans le monde.

Plus d'informations sur FCA sur www.fcagroup.com .

FCA Bank

FCA Bank S.p.A est une banque qui propose des financements automobiles et des services associés, qui ont pour objectif de répondre à toutes les exigences de mobilité aussi à travers de Leasys S.p.A.. La société est un joint-venture à parts égales entre FCA Italie S.p.A. (société du constructeur automobile global Fiat Chrysler Automobiles N.V.) et Crédit Agricole Consumer Finance (société du groupe Crédit, leader du crédit à la consommation). FCA Bank S.p.A. propose des produits financiers qui soutiennent la vente de marques de voitures prestigieuses en Italie et en Europe. Les solutions de financement, Leasing, location longue durée et mobilité offerts par FCA Bank S.p.A. sont spécifiquement conçus pour les réseaux de vente, particuliers et entreprises. FCA Bank S.p.A. est présente dans 17 pays européens et au Maroc, en direct, ou au travers de ses filiales. Au 31 décembre 2018, FCA Bank S.p.A. a déclaré un portefeuille d’environ 26,8 milliards d'euros.

Plus d’information sur FCA Bank sur www.fcabankgroup.com

