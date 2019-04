CREDIT AGRICOLE SA : Crédit Agricole S.A. et Santander signent un protocole d'accord pour rapprocher leurs activités de conservation et d'asset servicing et créer un acteur de premier plan

Montrouge / Madrid, le 17 avril 2019,

Crédit Agricole S.A. et Santander signent un protocole d'accord pour rapprocher leurs activités de conservation et d'asset servicing

et créer un acteur de premier plan

Crédit Agricole S.A. et Santander signent un protocole d'accord (Memorandum of Understanding) visant à rapprocher leurs activités de conservation institutionnelle et d'asset servicing

La nouvelle entité, qui conservera le nom de CACEIS, serait détenue par Crédit Agricole S.A. et Santander, respectivement à hauteur de 69,5 % and 30,5 %

Elle regrouperait les activités de CACEIS et de Santander Securities Services ("S3") en Espagne et en Amérique Latine (Brésil, Mexique et Colombie)

Les activités de S3 en Amérique Latine seraient contrôlées conjointement par CACEIS et Santander

Ce rapprochement permettrait de constituer l'un des principaux acteurs mondiaux et européens avec 3 343 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1 833 milliards d'euros d'actifs en administration

Crédit Agricole S.A. et Santander signent un protocole d'accord (Memorandum of Understanding) dans la perspective du rapprochement de leurs activités de conservation institutionnelle et d'asset servicing. Ce rapprochement permettrait de regrouper CACEIS, la filiale de conservation institutionnelle de Crédit Agricole S.A. et Santander Securities Services (S3), filiale de Santander, active en Espagne, Brésil, Mexique et Colombie sur ces mêmes métiers.

L'alliance de ces deux prestataires reconnus donnerait naissance à un acteur global incontournable bénéficiant de perspectives de croissance renforcées sur les marchés de la conservation et de l'asset servicing.

S3 apporterait à CACEIS 100 % de ses activités en Espagne et 49,99 % de ses activités en Amérique Latine. La nouvelle entité serait détenue par Crédit Agricole S.A. et Santander, respectivement à hauteur de 69,5 % et 30,5 %. CACEIS et Santander exerceraient un contrôle conjoint des activités de S3 en Amérique Latine.

Le nouveau Groupe bénéficierait d'une dimension accrue et d'un positionnement concurrentiel renforcé grâce à une présence géographique élargie, une couverture complète de la chaîne de valeur et un enrichissement de l'offre de services au profit de la clientèle actuelle et à venir. Le groupe serait mieux placé pour bénéficier de la croissance de pays à fort potentiel (Amérique Latine et Asie) et pour saisir de nouvelles opportunités. Sur le long terme, les parties prenantes bénéficieraient d'une création de valeur grâce aux synergies commerciales et industrielles et aux perspectives de croissance.

Le nouveau Groupe bénéficierait des expertises des équipes de CACEIS et de S3. Jean-François Abadie, actuel Directeur général de CACEIS, conservera ce rôle dans la nouvelle entité et Carlos Rodriguez de Robles, actuel Directeur général de S3, sera responsable des activités en Espagne et en Amérique Latine.

La finalisation des accords entre Crédit Agricole S.A. et Santander est soumise à la consultation préalable des instances représentatives du personnel. Les conditions suspensives usuelles y compris les approbations réglementaires en la matière s'appliquent à cette opération qui devrait être finalisée d'ici la fin 2019.

L'impact sur le capital prudentiel et sur le bénéfice par action aussi bien pour Crédit Agricole S.A. que pour Santander, ne devrait pas être significatif.

Ana Botín, Executive Chairman de Santander : « Nous sommes heureux de ce partenariat avec Crédit Agricole. S3 et CACEIS ont des activités très complémentaires. Leur alliance permet la création d'un acteur de la conservation et de l'asset servicing qui bénéficiera d'une taille et d'une couverture géographique élargies et qui pourra accompagner les clients dans leurs projets et développement. »

Philippe Brassac, Directeur général de Crédit Agricole S.A. : « Ce projet est une nouvelle illustration de notre capacité à développer des partenariats industriels forts permettant l'émergence de leaders dans nos métiers. Cette collaboration à long terme avec Santander permettra de créer un acteur majeur de la conservation et de l'asset servicing qui bénéficiera de perspectives de croissance renforcées. »

Jean-François Abadie, Directeur général de CACEIS : « Nous sommes heureux de ce projet. Nous partageons avec les équipes de S3 la même vision de notre industrie. CACEIS et S3 sont particulièrement complémentaires, en termes de présence géographique, de clientèle et d'offres produit. En bâtissant sur des fondations très similaires, culturellement et industriellement, nos deux organisations, une fois rapprochées, devraient être une source de génération de valeur significative pour toutes nos parties prenantes. »

Carlos Rodriguez de Robles, Directeur général de S3 : « Grâce à ce partenariat, nos clients bénéficieront d'une offre de services de qualité s'appuyant sur une expertise solide, une gamme de produits complète, et une présence locale au plus près des clients. Cette nouvelle entité sera créatrice de valeur pour nos actionnaires et offrira aux collaborateurs des opportunités de développement. »

A propos du groupe CACEIS

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. Avec 2633 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1695 milliards d'euros d'actifs en administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2018).

www.caceis.com

A propos de Santander Securities Services

Santander Securities Services (S3) est la banque spécialisée en asset servicing du Groupe Santander. Présent en Espagne, Brésil, Mexique et Colombie, S3 est un acteur majeur sur ses marchés avec 710 milliards d'euros d'actifs en conservation et 138 milliards d'actifs en administration (chiffres au 31 décembre 2018).

www.santandersecuritiesservices.com

