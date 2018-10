CREDIT AGRICOLE SA : Emission Titres SP 1.40% octobre 2018/2028 FR0013357407 : Montant définitif

CRÉDIT AGRICOLE S.A.

Société anonyme au capital de 8 559 311 468 EUROS

Siège social : 12, Place des Etats-Unis - 92127 Montrouge Cedex France

784608416 RCS Nanterre - APE 651 D

Avis aux porteurs d'Obligations Taux Fixe

d'un objectif de montant nominal de 60 000 000 euros

susceptible d'être porté à un objectif de montant nominal maximum de 300 000 000 euros

à taux fixe et intérêts trimestriels

1,40 % octobre 2018 / 2028

Code valeur : FR0013357407

Montant définitif de l'émission d'Obligations Taux Fixe Crédit Agricole S.A.

(visa de l'Autorité des marchés financiers n°18-422 en date du 7 septembre 2018) :

Le montant définitif de l'émission d'Obligations Taux Fixe Crédit Agricole S.A. à taux fixe et intérêts trimestriels octobre 2018 / octobre 2028 est de 77 726 130 euros représenté par 77 726 130 titres de un euro de nominal.

