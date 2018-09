CREDIT AGRICOLE SA : RA TSR 3.75% Octobre 2005 / 2020 FR0010236836

CRÉDIT AGRICOLE S.A.

Société anonyme au capital de 8 559 311 468 EUROS

Siège social : 12, place des Etats Unis - 92127 Montrouge Cedex

784608416 RCS Nanterre - APE 651 D

Avis aux porteurs de Titres Subordonnés Remboursables

Code valeur : FR0010236836

REMBOURSEMENT PAR ANTICIPATION AU PAIR DE LA TOTALITE DE CET EMPRUNT

Les porteurs de ces titres sont informés que, conformément à l'article 2.2.6 b du contrat d'émission ayant obtenu le visa de l'Autorité des Marchés financiers n°05-685 en date du 23 septembre 2005, l'Emetteur a décidé, de procéder au remboursement anticipé total au pair à la Date de Paiement d'Intérêts soit le 20 octobre 2018.

Les porteurs de ces titres percevront les intérêts dus ainsi que le remboursement des titres le 22 octobre 2018.

Le prix de remboursement sera égal au pair, soit un euro par titre.

Les intérêts cesseront de courir à dater du jour où le capital sera mis en remboursement.

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: CREDIT AGRICOLE SA via Globenewswire