CREDIT AGRICOLE SA : Relèvement par S&P des notes de crédit LT du Groupe Crédit Agricole et de ses filiales

Montrouge, le 22 octobre 2018

Relèvement par S&P des notes de crédit long terme

du Groupe Crédit Agricole et de ses filiales

L'agence de notation S&P Global Ratings a annoncé vendredi 19 octobre dans la nuit les décisions suivantes :

relèvement d'un cran à A+ (contre A précédemment) des notes long-terme du Groupe Crédit Agricole, de Crédit Agricole S.A., des Caisses régionales de Crédit Agricole, de LCL, de CA Consumer Finance, de Crédit Agricole CIB et de CACEIS ; la note de FCA Bank reste inchangée ; les notes court-terme de ces entités sont confirmées à A-1 ;

relèvement de la note à long-terme de Crédit Agricole Assurances d'un cran à A- (versus BBB+) et de ses filiales Predica et Pacifica à A (versus A-) ;

relèvement d'un cran des notes de tous les instruments de dettes à moyen-long terme émis par toutes les entités mentionnées ;

ces relèvements de note sont associés à une perspective stable.

S&P Global Ratings justifie le relèvement des notes par la performance financière solide démontrée par le Groupe, son profil de risque faible associé à une forte diversification des expositions aux risques, ainsi que le niveau plus élevé que ses pairs de la couverture des encours douteux. L'agence de notation juge que le modèle économique équilibré et diversifié, associé à une politique d'engagement disciplinée et un faible appétit pour le risque, plaide pour une réduction structurelle, et non seulement cyclique, du coût du crédit.

La note long terme A+ caractérise une entité résiliente même dans un environnement opérationnel moins favorable.

Le relèvement des notes porte la note des dettes senior préférées émises par Crédit Agricole SA à A+, celle des dettes senior non-préférées à A-, celle des instruments Tier 2 à BBB+ et celle des instruments Additional Tier 1 à BBB-. Ces derniers sont donc désormais notés dans la catégorie investment grade.

Pour plus de détails sur les raisons motivant cette décision, se référer au Research update publié par S&P Global Ratings le vendredi 22 octobre, « France-Based Credit Agricole And Core Bank And Insurance Subsidiaries Upgraded On Strengthening Risk Profile ».

Pour rappel, la note long terme senior du Groupe Crédit Agricole, de Crédit Agricole S.A. et des entités affiliées est A1 chez Moody's et A+ chez FitchRatings.

