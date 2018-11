CREDIT AGRICOLE SA : Résultats du troisième trimestre et des neuf mois 2018 0 07/11/2018 | 07:01 Envoyer par e-mail :

T3 : 1 101 m€

+3,2% T3/T3

9M : 3 393 m€

+4,0% 9M/9M PNB publié

T3 : 4 802 m€

+5,0% T3/T3

9M : 14 882 m€

+6,4% 9M/9M Ratio CET1 non phasé

11,5%

+11 pb au T3, largement supérieur à l'objectif du PMT (11%) RNPG sous-jacent 1 T3 1 133 m€, +17,3% T3/T3 (9M : 3 338 m€, +9,5% 9M/9M)

Bénéfice par action 1 : T3 0,36 €, +18,6% T3/T3 , 9M 1,06 €, +10,9% 9M/9M ; ROTE 1 13,1% au 9M annualisé

Contribution de tous les pôles métiers à la croissance des revenus et des résultats , en particulier haut niveau de rentabilité en BFI, forte croissance en BFI/Financements

Bonne maîtrise des coûts : effet de ciseaux1 hors FRU > 2 pp T3/T3, 1,7 pp 9M/9M, CoEx1 en amélioration T3/T3 et 9M/9M

Niveau toujours très bas et en baisse du coût du risque de crédit : 26 pb (-5 pb T3/T3)

Ratio CET1 non phasé : +11 pb au T3, bonne maîtrise des emplois pondérés, provision pour dividende 9M : 0,53 € Groupe Crédit Agricole* RNPG2 publié

T3 : 1 769 m€

-7,3% T3/T3

9M :5 273 m€

-6,1% 9M/9M PNB publié

T3 : 8 043 m€

+2,0% T3/T3

9M : 24 729 m€

+2,8% 9M/9M Ratio CET1 non phasé

14,9%

+12 pb au T3

540 pb au-dessus du P2R Très forte activité, de bonne qualité, dans tous les métiers : banques de proximité, métiers spécialisés et pôle Grandes clientèles

RNPG 2 sous-jacent 1 T3 : 1 815 m€, +3,2% T3/T3 ; 9M : 5 224 m€, -3,8% 9M/9M après forte hausse du FRU3 et effet périmètre négatif

Retour à la croissance des revenus 1 pour les Caisses régionales

Effet de ciseaux 1 hors FRU 3 positif T3/T3 grâce à une hausse des revenus dans tous les pôles métiers,

y c. Banque de proximité en France, et une bonne maîtrise des coûts hors FRU (+2,8%)

Baisse du coût du risque de crédit à 18 pb4 (Caisses régionales : -104 m€ au T3-18, vs. seulement -51 au T3-17)

Relèvement de la note long terme par S&P à A+/perspective stable le 19 octobre, chaque agence de notation a relevé la note LT au cours des 3 dernières années * Crédit Agricole S.A. et Caisses régionales à 100%. Ce communiqué de presse commente les résultats de Crédit Agricole S.A. ainsi que ceux du Groupe Crédit Agricole, qui regroupe les entités de Crédit Agricole S.A. et les Caisses Régionales du Crédit Agricole, lesquelles détiennent 56,3% de Crédit Agricole S.A. Les éléments spécifiques qui, retraités des différents soldes intermédiaires auxquels ils se rapportent, permettent de calculer les résultats sous-jacents, sont détaillés en p. 15 et suivantes de ce communiqué. Un rapprochement entre le compte de résultat publié et le compte de résultat sous-jacent se trouve en p. 21 et suivante pour le Groupe Crédit Agricole et en p. 17 et suivante pour Crédit Agricole S.A.. Groupe Crédit Agricole Au troisième trimestre, le résultat net sous-jacent du Groupe Crédit Agricole est de 1 815 millions d'euros, un niveau de rentabilité élevé et à nouveau en progression par rapport au même trimestre l'an dernier. Le dynamisme commercial reste fort dans tous les métiers grâce à la conquête de nouveaux clients des banques de proximité et aux ventes croisées. Tous les pôles métiers affichent une croissance de leurs revenus sur le trimestre, y compris la Banque de proximité en France : les Caisses régionales comme LCL semblent avoir atteint le point d'inflexion où la baisse des marges d'intérêt est compensée par la croissance des volumes et des commissions. La maîtrise des coûts permet de dégager un effet de ciseaux positif de près d'un point de pourcentage en sous-jacent et d'afficher une amélioration du coefficient d'exploitation, à 62,8%. En conséquence, tous les pôles métiers du Groupe affichent une progression de leur résultat brut d'exploitation, y compris la Banque de proximité en France. L'apparente stabilité du coût du risque, à un niveau très bas, cache quant à elle des évolutions contrastées : la qualité de crédit continue de s'améliorer en Banque de proximité en Italie, elle reste excellente pour la Banque de Financement et d'investissement, LCL et les Caisses régionales, même si ces dernières affichent un doublement du coût du risque du fait de reprises de provisions collective au troisième trimestre 2017. Comme au trimestre précédent, le haut niveau de résultat et sa croissance ce trimestre sont donc entièrement attribuables à la hausse des revenus et au contrôle des coûts. Le ratio Common Equity Tier 1 non phasé à fin septembre 2018 progresse de +12 points de base par rapport à fin juin à 14,9%, supérieur de 540 points de base aux exigences du régulateur. Dans la ligne de son Plan à moyen terme (PMT) « Ambition Stratégique 2020 », le Groupe bénéficie de son modèle économique stable, diversifié et rentable pour soutenir une croissance organique dans tous ses métiers, notamment grâce aux synergies entre les métiers spécialisés et les réseaux de distribution, et maintenir un haut niveau d'efficacité opérationnelle tout en dégageant des marges de manoeuvre pour ses investissements de développement. Depuis la dernière publication trimestrielle, les faits marquants suivants doivent être pris en compte : la fusion de chacune des entités juridiques des trois banques italiennes acquises fin 2017 avec CA Italia - CR Rimini, CR Cesena, CR San Miniato - a été finalisée le 22 septembre par la fusion de CR Rimini ; désormais les quatre entités sont regroupées afin d'optimiser les économies de coûts ; dans cette optique, les migrations informatiques ont également été finalisées au cours du trimestre ;

CA Assurances (CAA), conformément à sa nouvelle stratégie d'extension de sa distribution à des partenaires à l'international en dehors du Groupe Crédit Agricole, a renforcé son partenariat en assurance dommages avec la banque portugaise Novo Banco en signant le 15 octobre dernier un protocole d'accord en vue d'augmenter sa participation dans la filiale commune GNB Seguros de 50% à 75% par le rachat de la participation de 25% de l'assureur portugais Seguradoras Unidas ;

la note senior long terme du Groupe et de ses principales filiales a été relevée d'un cran le 19 octobre dernier par S&P Global Ratings de A à A+ avec une perspective stable , l'agence saluant l'amélioration du profil de risque du Groupe et sa capacité de résilience même dans un environnement moins favorable pour ses activités ;

les résultats des stress tests de l'EBA (Autorité Bancaire Européenne) , publiés le 2 novembre dernier, démontrent la solidité de la situation financière et des métiers du Groupe Crédit Agricole, dont le ratio CET1 même dans le scénario adverse, à 10,2%, resterait très au-dessus du SREP (P2R) de 9,5%, sans jamais être soumis à des restrictions de distribution ;

dans le cadre du règlement du litige avec l'OFAC, les autorités américaines (l'United States Attorney's Office for the District of Columbia et le District Attorney of the County of New York) ont décidé le 19 octobre 2018 d'abandonner les poursuites pénales qui avaient été différées pour trois ans selon les accords conclus par CACIB et ces autorités (Deferred prosecution agreement) en octobre 2015 ; les autorités ont reconnu que CACIB s'est acquitté de l'ensemble des obligations qui lui étaient fixées par ces accords, lesquels sont désormais parvenus à leur terme ; les autorités américaines ont ainsi reconnu les améliorations apportées au programme de conformité de CACIB, qui demeure pleinement engagé dans la poursuite du renforcement de ses procédures et de ses contrôles internes en matière de respect des sanctions économiques internationales ; Au troisième trimestre 2018, le résultat net part du Groupe publié du Groupe Crédit Agricole ressort à 1 769 millions d'euros, contre 1 907 millions d'euros au troisième trimestre 2017. Les éléments spécifiques sont peu nombreux, dans la continuité des trimestres précédents (pas de nouveaux éléments) et ont eu un effet net limité ce trimestre sur le résultat net part du Groupe : -46 millions d'euros. Ils comprennent les coûts d'intégration de Pioneer Investments chez Amundi pour -6 millions d'euros (-12 avant impôts et intérêts minoritaires), les coûts d'intégration des trois banques italiennes pour -3 millions d'euros (-7 avant impôts et minoritaires), ainsi que le solde net des éléments de volatilité comptable récurrents pour -37 millions d'euros, à savoir le DVA pour -6 millions d'euros, la couverture de portefeuille de prêts en Grandes clientèles pour -10 millions d'euros et les provisions épargne logement pour -22 millions d'euros (-33 avant impôts, dont -22 pour les Caisses régionales et -2 pour LCL). Au troisième trimestre 2017, les éléments spécifiques avaient affecté le résultat net part du Groupe à hauteur de +149 millions d'euros, notamment l'effet positif de la cession de la participation dans BSF (+117 millions d'euros en Sociétés mises en équivalence), les coûts d'intégration de Pioneer Investments pour -11 millions d'euros (-27 millions d'euros avant impôts et minoritaires), les premiers coûts d'intégration des trois banques italiennes pour -3 millions d'euros (-5 avant impôts) et le solde net de +46 millions d'euros en résultat net part du Groupe des éléments de volatilité comptable récurrents, soit le spread émetteur pour

-23 millions d'euros (-28 avant impôt), la couverture de portefeuille de prêts en Grandes clientèles pour -9 et les provisions épargne logement pour +78 (+119 avant impôts dont +80 pour les Caisses régionales et +8 pour LCL. Hors ces éléments spécifiques, le résultat net part du Groupe sous-jacent atteint 1 815 millions d'euros, en progression de +3,2% par rapport au troisième trimestre 2017. C'est la seconde fois, après le troisième trimestre 2016, que le Groupe dépasse les 1,8 milliard d'euros lors d'un troisième trimestre, traditionnellement en retrait par rapport aux deux premiers trimestres de l'année à cause de la saisonnalité. Le résultat net part du Groupe sous-jacent est ainsi en baisse de -11,7% par rapport au deuxième trimestre 2018, 2 056 millions d'euros, qui constituait le résultat net sous-jacent trimestriel le plus élevé depuis que le Groupe publie des résultats trimestriels. Table 1. Résultats consolidés du Groupe Crédit Agricole au T3-2018 et au T3-2017 En m€ T3-18

publié T3-17

publié Var. T3/T3

publié T3-18

sous-jacent T3-17

sous-jacent Var. T3/T3

sous-jacent Produit net bancaire 8 043 7 885 +2,0% 8 097 7 807 +3,7% Charges d'exploitation hors FRU (5 102) (4 974) +2,6% (5 083) (4 947) +2,8% FRU - - ns - - ns Résultat brut d'exploitation 2 940 2 911 +1,0% 3 014 2 860 +5,4% Coût du risque (323) (317) +1,9% (323) (317) +1,9% Coût du risque juridique - (75) (100,0%) - (75) (100,0%) Sociétés mises en équivalence 77 240 (67,9%) 77 123 (37,4%) Gains ou pertes sur autres actifs 2 1 +60,3% 2 6 (72,1%) Variation de valeur des écarts d'acquisition - - ns - - ns Résultat avant impôt 2 696 2 760 (2,3%) 2 770 2 597 +6,6% Impôt (816) (743) +9,8% (839) (719) +16,7% Rés. net des activ. arrêtées ou en cours de cession (1) (2) (52,9%) (1) (2) (52,9%) Résultat net 1 879 2 015 (6,7%) 1 930 1 876 +2,9% Intérêts minoritaires (110) (108) +2,5% (115) (117) (2,2%) Résultat net part du Groupe 1 769 1 907 (7,3%) 1 815 1 759 +3,2% Coefficient d'exploitation hors FRU (%) 63,4% 63,1% +0,4 pp 62,8% 63,4% -0,6 pp Au troisième trimestre, le produit net bancaire sous-jacent progresse de +3,7% par rapport au troisième trimestre 2017, à 8 097 millions d'euros, au-dessus donc des 8 milliards d'euros malgré l'effet saisonnier. Tous les métiers ont contribué à la croissance, y compris les deux réseaux de la Banque de proximité en France, les Caisses régionales et LCL, qui semblent avoir atteint le point d'inflexion pour la croissance des revenus après avoir subi la pression sur leur marges d'intérêt provoquée par la baisse des taux. La croissance des volumes, toujours très dynamique notamment dans tous les segments du crédit, et celle des commissions ont compensé sur un an la baisse des marges sur les crédits immobiliers. La hausse des revenus sous-jacents (hors provisions épargne logement) pour les Caisses régionales et LCL atteint respectivement +1,0% et +2,3% par rapport au troisième trimestre 2017. Ces deux réseaux représentent 50% du produit net bancaire des pôles métiers du Groupe (40% pour les Caisses régionales et 10% pour LCL), ils sont les deux premiers métiers contributeurs à cet agrégat. Tous les autres métiers contribuent positivement à la croissance sauf Amundi (-1,5%), qui ne bénéficie plus ce trimestre de l'effet périmètre de Pioneer (intégré depuis le 3 juillet 2017) et affiche ce trimestre un niveau très faible de commissions de surperformance ; les commissions de gestion, qui reflètent l'activité et la croissance des encours, progressent néanmoins de +3,6%. Parmi les métiers en croissance, il convient de signaler l'Assurance et l'activité Financements de la Banque de Financement et d'Investissement, dont les produits nets bancaires représentent chacun 8% du total Groupe ce trimestre et progressent respectivement de +27,6% et +25,5% par rapport au même trimestre de l'an dernier, sans aucun effet périmètre. Ces métiers sont respectivement les quatrième et troisième contributeurs au produit net bancaire du Groupe. L'Assurance a bénéficié ce trimestre de la normalisation du prélèvement sur la marge financière, par rapport à un niveau très faible au troisième trimestre 2017, et de la forte croissance continue du chiffre d'affaires en assurance non vie, doublée d'un ratio combiné en dommages bien maîtrisé malgré les événements climatiques. Les activités de financement de la Banque de financement et d'investissement affichent quant à elles de bonnes performances en banque commerciale sur toutes les lignes produits, notamment en Trade finance et un bon niveau de production sur les Financements structurés. Le produit net bancaire des Caisses régionales progresse donc pour le deuxième trimestre consécutif, de +1,0% à 3 242 millions d'euros en sous-jacent (contre +0,5% au deuxième trimestre par rapport au même trimestre de l'an dernier). Le contexte de maintien des taux à un niveau bas continue de peser sur la marge d'intérêt, mais les revenus d'intérêt se sont stabilisés grâce à la forte croissance des volumes, et la hausse des commissions (+1,5% par rapport au troisième trimestre 2017) a permis la croissance du produit net bancaire ; elles représentent plus de la moitié du produit net bancaire commercial. Les charges d'exploitation sous-jacentes progressent moins vite que le produit net bancaire, à +2,8% par rapport au troisième trimestre 2017. L'effet de ciseaux est donc positif de près d'un point de pourcentage, et le coefficient d'exploitation sous-jacent s'améliore de 0,6 point par rapport au troisième trimestre 2017 à 62,8%. Le résultat brut d'exploitation sous-jacent progresse de +5,4% par rapport au troisième trimestre 2017. Le coût du risque de crédit est quasiment stable, à -323 millions d'euros contre -317 millions d'euros au troisième trimestre 2017, mais en baisse par rapport au trimestre précédent (-397 millions d'euros). Cette stabilité sur un an cache en fait une baisse hors les mouvements de provisions des Caisses régionales, notamment des reprises encore importantes au troisième trimestre 2017 : hors les Caisses régionales, le coût du risque baisse de -16,5%, venant notamment du pôle Grandes clientèles, en reprise nette de +57 millions d'euros contre des reprises nettes de +21 millions d'euros au troisième trimestre 2017, et de la Banque de proximité en Italie, dont le coût du risque baisse de -12,4% à -70 millions d'euros malgré l'intégration depuis la fin de 2017 des trois banques italiennes, grâce à l'amélioration de la qualité des portefeuilles de crédit. Le coût du risque de crédit sur encours reste à un niveau bas, à 18 points de base, stable par rapport au troisième trimestre 2017 comme au deuxième trimestre 2018. Il reste à un niveau très bas pour les Caisses régionales - 10 points de base - et baisse encore pour la Banque de proximité en Italie, à 73 points de base, contre 89 l'an dernier à la même période et 101 il y a deux ans. En ajoutant la contribution des sociétés mises en équivalence, en baisse de -37,4%/-46 millions d'euros à 77 millions d'euros du fait de la déconsolidation de BSF (46 millions d'euros de contribution au troisième trimestre 2017), le résultat avant impôt sous-jacent progresse de +6,6% par rapport au troisième trimestre 2017, à 2 770 millions d'euros. Plusieurs métiers - Caisses régionales, LCL, Assurance, Gestion de fortune, Crédit à la consommation - enregistrent une augmentation de la charge d'impôt par rapport à une base faible au troisième trimestre 2017, pour différentes raisons selon les métiers, ce qui explique la hausse de ce poste plus forte (+16,7%) que celle du résultat avant impôt, même retraité de la contribution des sociétés mise en équivalence (+8,9%), et donc du taux effectif d'impôt à 31,1% (+2,1 points de pourcentage par rapport au troisième trimestre 2017. Malgré la baisse des intérêts minoritaires liée au rachat des minoritaires de CACEIS (-2,2%), cela explique la hausse plus modeste, de +3,2%, du résultat net part du Groupe sous-jacent à 1 815 millions d'euros. Table 2. Résultats consolidés du Groupe Crédit Agricole au 9M 2018 et au 9M 2017 En m€ 9M-18

publié 9M-17

publié Var. 9M/9M

publié 9M-18

sous-jacent 9M-17

sous-jacent Var. 9M/9M

sous-jacent Produit net bancaire 24 729 24 062 +2,8% 24 748 24 080 +2,8% Charges d'exploitation hors FRU (15 587) (15 167) +2,8% (15 566) (15 108) +3,0% FRU (389) (285) +36,2% (389) (285) +36,2% Résultat brut d'exploitation 8 754 8 610 +1,7% 8 794 8 686 +1,2% Coût du risque (1 141) (1 113) +2,5% (1 141) (1 113) +2,5% Coût du risque juridique (5) (115) (96,0%) - (115) (100,0%) Sociétés mises en équivalence 256 683 (62,6%) 256 459 (44,3%) Gains ou pertes sur autres actifs 39 (0) n.s. 39 5 x 8,4 Variation de valeur des écarts d'acquisition 86 - n.s. - - n.s. Résultat avant impôt 7 989 8 065 (0,9%) 7 948 7 922 +0,3% Impôt (2 317) (2 185) +6,0% (2 331) (2 208) +5,6% Rés. net des activ. arrêtées ou en cours de cession (3) 43 n.s. (3) 43 n.s. Résultat net 5 669 5 923 (4,3%) 5 614 5 757 (2,5%) Intérêts minoritaires (395) (310) +27,6% (390) (327) +19,2% Résultat net part du Groupe 5 273 5 614 (6,1%) 5 224 5 430 (3,8%) Coefficient d'exploitation hors FRU (%) 63,0% 63,0% -0,0 pp 62,9% 62,7% +0,2 pp Aux neuf mois 2018, le résultat net part du Groupe sous-jacent baisse de -3,8% par rapport aux neuf mois 2017, de -0,2% hors FRU. A noter que si un calcul à périmètre constant n'est plus possible après la fusion des entités juridiques des trois banques italiennes, l'effet périmètre sur neuf mois est certainement négatif sur la croissance : la cession et déconsolidation de BSF et d'Eurazéo ont fait perdre une contribution au résultat net part du Groupe de +203 millions d'euros, alors que la contribution de Pioneer à réintégrer, sur seulement un semestre, n'a eu un effet positif sur la croissance sur neuf mois que de 75 millions d'euros et que les trois banques italiennes et Banca Leonardo n'ont pas compensé la différence. Le produit net bancaire sous-jacent est en hausse de +2,8%, les charges d'exploitation sous-jacentes hors FRU augmentent de +3,0% et le coût du risque de crédit (hors provision juridique non allouée de -115 millions d'euros dotée aux premier - ­-40 - et troisième - ­-75 - trimestres 2017) augmente de +2,5%. Le résultat avant impôts est donc quasiment stable (+0,3%) à 7 948 millions d'euros, mais la hausse des impôts (+5,6%) déjà signalée au troisième trimestre et celle des intérêts minoritaires liée principalement à l'effet périmètre de Pioneer à la baisse de la participation dans Amundi font baisser le résultat net part du Groupe sous-jacent. Les Caisses régionales poursuivent au troisième trimestre leur bon développement commercial aussi bien en crédits, à 479,1 milliards d'euros d'encours à fin septembre 2018 soit +6,6% par rapport à fin septembre 2017 qu'en collecte d'épargne, à 688,3 milliards d'euros d'encours soit +3,8%. Comme les trimestres précédents, la croissance est particulièrement forte pour les prêts à l'habitat (+8,0%), les crédits à la consommation (+9,8%), les crédits aux entreprises et professionnels (+8,8%). Les encours d'assurance vie progressent de +3,5%, la part des unités de compte au sein des encours augmentant de +12,3% par rapport à septembre 2017. Ces progressions sont associées à la conquête de nouveaux clients, soit 136 000 clients particuliers supplémentaires (conquête nette) depuis le début de l'année, dont 22 000 pour BforBank. Le lancement d'EKO en décembre 2017, offre d'entrée de gamme commune à toutes les Caisses régionales, a permis d'attirer de nouveaux prospects et près de 64 000 clients ont ouvert un compte depuis le lancement, soit 8% des ouvertures de comptes sur la période, en ligne avec le segment de clientèle plus particulièrement visé par l'offre : 31% des entrées en relation ont été initiées sur internet. Ce développement commercial participe de façon significative à la croissance des métiers de Crédit Agricole S.A., dont elles distribuent un grand nombre de produits en tant que premier réseau de distribution du Groupe et premier réseau de banque de détail en France. Au troisième trimestre 2018, la contribution des Caisses régionales au résultat net part du Groupe sous-jacent du Groupe Crédit Agricole s'élève à 671 millions d'euros, en baisse de -13,3% par rapport au troisième trimestre 2017 à cause des mouvements de provisions déjà mentionnés (coût du risque doublé à partir d'un niveau très faible). Aux neuf mois, cette contribution atteint 1 866 millions d'euros, en baisse de -19,3% également, pour la même raison (coût du risque multiplié par près de 3 à partir d'un niveau très faible). La performance des autres métiers du Groupe Crédit Agricole est détaillée dans la partie Crédit Agricole S.A. de ce communiqué. Sur le trimestre, le Groupe Crédit Agricole a maintenu un haut niveau de solidité financière, avec un ratio Common Equity Tier 1 (CET1) non phasé de 14,9%, en hausse de +12 points de base par rapport à fin juin 2018. Ce ratio présente un coussin substantiel par rapport au seuil de restriction de distribution applicable au Groupe Crédit Agricole au 1er janvier 2019, fixé par la BCE à 9,5%. Le ratio TLAC s'établit 21,2% au 30 septembre 2018, hors dette senior préférée éligible, stable par rapport à fin juin 2018 (21,2%) et en hausse par rapport à fin septembre 2017 (20,6%). Ce ratio est 170 points de base au-dessus de l'exigence minimale de 2019 hors ratio contracyclique, soit 19,5%, sans prendre en compte la dette senior préférée, qui serait éligible à hauteur de 2,5% selon le calcul réglementaire. L'objectif de ratio TLAC de 22% d'ici 2019, hors dette senior préférée éligible, est confirmé, avec un objectif de ratio CET1 de 15,5% à 16% et 6% à 6,5% de dette senior non préférée et d'instruments Tier 2 et Additional Tier 1. Le Groupe a émis 6,0 milliards d'équivalents euros de Tier 2 et dette senior non préférée sur les neuf premiers mois de l'année. Le ratio MREL s'établit à environ 13% au 30 septembre 2018, dont 8,3% hors dette senior préférée éligible. Le Groupe Crédit Agricole a été notifié le 8 juin 2018 du niveau d'exigence minimale incluant les dettes seniors préférées éligibles, d'application immédiate. Le Groupe Crédit Agricole respecte ce niveau minimum au 30 septembre 2018. Le ratio de levier phasé ressort à 5,4%, stable par rapport à fin juin 2018. La situation de liquidité du Groupe Crédit Agricole est solide. Le bilan cash bancaire du Groupe, à 1 210 milliards d'euros au 30 septembre 2018, fait apparaître un excédent de ressources stables par rapport aux emplois stables de 111 milliards d'euros, en hausse de 5 milliards d'euros par rapport à fin juin 2018. Cet excédent est supérieur à l'objectif du Plan à Moyen Terme de plus de 100 milliards d'euros. L'excédent de ressources stables finance le portefeuille de titres HQLA (High Quality Liquid Assets) généré par l'exigence LCR (Liquidity Coverage Ratio) des activités clientèle ou liées à la clientèle. Les réserves de liquidité, incluant les plus-values et les décotes liées au portefeuille de titres, s'élèvent à 262 milliards d'euros au 30 septembre 2018 et couvrent plus de deux fois l'endettement court terme (110 milliards d'euros). Les émetteurs du Groupe Crédit Agricole ont émis sur le marché l'équivalent de 26,1 milliards d'euros de dette à moyen-long terme sur les neuf premiers mois de 2018, contre un peu plus de 36,1 milliards d'euros sur l'ensemble de 2017. Par ailleurs, le Groupe Crédit Agricole a placé 2,4 milliard d'euros d'obligations dans les réseaux de ses banques de proximité (Caisses régionales, LCL et CA Italia). Crédit Agricole S.A. a émis un total de 12,2 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de cette année, soit 47% du total émis par tous les émetteurs du Groupe, réalisant ainsi 102% de son programme d'émissions pour 2018. * * * Commentant ces résultats et l'activité du Groupe aux neuf mois 2018, Dominique Lefebvre, Président de SAS Rue La Boétie et Président du Conseil d'administration de Crédit Agricole S.A., a indiqué : « Sur les neuf premiers mois de cette année, le Groupe Crédit Agricole montre la justesse de ses choix en matière de projet client, d'organisation et de modèle économique. Nos banques de proximité sur les marchés domestiques en France et en Italie gagnent toutes de nouveaux clients. Notre modèle de banque universelle de proximité permet en effet par la relation globale avec nos clients, la qualité et la diversité de nos produits et services proposés par nos métiers spécialisés, d'accroître le taux d'équipement de nos clients en banque et assurances, notamment l'assurance dommages. La pertinence de ce modèle de banque universelle de proximité, associé à une solidité financière sans faille, sont des atouts forts pour tirer parti d'un environnement toujours incertain. » Crédit Agricole S.A. Croissance solide du résultat T3/T3 et 9M/9M dans des marchés difficiles au T3 RNPG sous-jacent supérieur à 1 Md€ : T3-18 1 133 m€ , niveau le plus élevé pour un troisième trimestre depuis la crise financière ; +17,3% T3/T3, 9M-18 3 338 m€, +9,5% 9M/9M malgré la hausse du FRU ;

Contribution de tous les pôles métiers à la croissance (SFS stable), en particulier haut niveau de croissance et rentabilité en BFI/Financements ;

ROTE annualisé sous-jacent 13,1% ; RONE Banque de financement et d'investissement 13,1% après impôts et coûts des AT1 ; Forte activité, croissance des revenus T3/T3 dans tous les pôles métiers Forte croissance du crédit pour les banques de proximité, bonne résistance de la collecte en gestion d'épargne dans un contexte de marché difficile ;

Revenus sous-jacents en hausse de +5,9% T3/T3, contribution de tous les pôles métiers, forte hausse en Assurances (+27,1%) et Grandes clientèles (+5,5%), notamment pour les activités de BFI/Financements (+25,5%) ; Maîtrise confirmée des coûts et nouvelle baisse du coût du risque Nouvelle amélioration de l'efficacité opérationnelle : charges sous-jacentes +3,6% T3/T3,

fort effet de ciseaux (>+2 pp T3/T3) dans tous les pôles métiers (+1,7 pp 9M/9M),

nouvelle amélioration du coefficient d'exploitation sous-jacent 1,4 pp T3/T3 et 1.0 pp 9M/9M ;

Nouvelle baisse du coût du risque de crédit : -16,5% T3/T3 ; coût du risque sur encours : 26 pb ; Solidité financière : ratio CET1 en hausse T3/T2 et relèvement de la note S&P Ratio CET1 non phasé 11,5% , au-dessus de la cible de 11% du PMT, +11 pb au T3 ;

Génération de capital par le résultat conservé (+16 pb, dont une provision de dividende à 0,53 € sur 9M) ;

Stabilité des emplois pondérés : +0,5 Mds€ /fin juin ; impact de la baisse des réserves OCI : -7 pb, dont -2 pb liés à l'élargissement des spreads sur le souverain italien ;

Relèvement de la note long terme de S&P à A+ (perspective stable), relèvement par chacune des agences de notation depuis 3 ans (Moody's à A1/perspective positive et Fitch à A+/perspective stable) ;

Règlement du litige OFAC : abandon définitif des poursuites pénales à la fin de la période probatoire de 3 ans. Le Conseil d'administration de Crédit Agricole S.A., réuni sous la présidence de Dominique Lefebvre le 6 novembre 2018, a examiné les comptes du troisième trimestre et des neuf mois 2018. Au troisième trimestre 2018, le résultat net part du Groupe publié atteint 1 101 millions d'euros, contre 1 066 millions d'euros au troisième trimestre 2017. Les éléments spécifiques de ce trimestre, en faible nombre, ont eu un effet net limité, négatif de -32 millions d'euros sur le résultat net part du Groupe, notamment les coûts d'intégration de Pioneer Investments chez Amundi pour -6 millions d'euros (-12 avant impôts et intérêts minoritaires), les coûts d'intégration des trois banques italiennes pour -4 millions d'euros (-7 avant impôts et minoritaires), ainsi que le solde net de -23 millions d'euros en résultat net part du Groupe des éléments de volatilité comptable récurrents, à savoir le DVA pour -6 millions d'euros en résultat net part du Groupe, la couverture de portefeuille de prêts en Grandes clientèles pour -10 millions d'euros et les provisions pour épargne logement pour -7 millions d'euros. Au troisième trimestre 2017, les éléments spécifiques avaient affecté le résultat net part du Groupe à hauteur de +100 millions d'euros, notamment l'effet positif de la cession de la participation dans BSF (+117 millions d'euros en Sociétés mises en équivalence), les coûts d'intégration de Pioneer Investments pour -14 millions d'euros (-27 millions d'euros avant impôts et minoritaires) et le solde net de +3 millions d'euros en résultat net part du Groupe des éléments de volatilité comptable récurrents, soit le spread émetteur pour -14 millions d'euros, la couverture de portefeuille de prêts en Grandes clientèles pour -9 et les provisions épargne logement pour +26. Hors ces éléments spécifiques, le résultat net part du Groupe sous-jacent du troisième trimestre 2018 atteint 1 133 millions d'euros, en progression de +17,3% par rapport au troisième trimestre 2017. C'est le résultat net part du Groupe sous-jacent le plus élevé publié pour un troisième trimestre par Crédit Agricole S.A. depuis la crise financière. Le bénéfice par action sous-jacent atteint 0,36 euro par action, en hausse de +18,6% par rapport au troisième trimestre 2017. L'actif net tangible par action (non réévalué, hors réserves OCI, avant déduction du dividende à verser) atteint 11,5 euros par action, en hausse de +3,2% par rapport à fin septembre 2017 (y compris l'impact d'IFRS9, de -0,04 euros par action) et de +3,0% par rapport à fin juin 2018. Table 3. Résultats consolidés de Crédit Agricole S.A. au T3-2018 et au T3-2017 En m€ T3-18

publié T3-17

publié Var. T3/T3

publié T3-18

sous-jacent T3-17

sous-jacent Var. T3/T3

sous-jacent Produit net bancaire 4 802 4 575 +5,0% 4 834 4 564 +5,9% Charges d'exploitation hors FRU (2 998) (2 902) +3,3% (2 979) (2 875) +3,6% FRU - - ns - - ns Résultat brut d'exploitation 1 804 1 672 +7,8% 1 856 1 689 +9,9% Coût du risque (218) (262) (16,5%) (218) (262) (16,5%) Coût du risque juridique - (75) (100,0%) - (75) (100,0%) Sociétés mises en équivalence 78 239 (67,3%) 78 122 (35,9%) Gains ou pertes sur autres actifs (0) (7) (98,7%) (0) (2) (96,0%) Variation de valeur des écarts d'acquisition - - ns - - ns Résultat avant impôt 1 663 1 567 +6,1% 1 715 1 472 +16,5% Impôt (434) (367) +18,3% (449) (364) +23,3% Rés. net des activ. arrêtées ou en cours de cession (1) (2) ns (1) (2) ns Résultat net 1 228 1 198 +2,5% 1 265 1 105 +14,4% Intérêts minoritaires (128) (132) (3,2%) (132) (139) (5,3%) Résultat net part du Groupe 1 101 1 066 +3,2% 1 133 966 +17,3% Bénéfice par action (€) 0,35 0,34 +3,1% 0,36 0,31 +18,6% Coefficient d'exploitation hors FRU (%) 62,4% 63,4% -1,0 pp 61,6% 63,0% -1,4 pp Tous les pôles métiers ont contribué à la croissance du résultat net part du Groupe sous-jacent sauf les Services financiers spécialisés, stables sur un an. Cette performance a été obtenue dans un contexte de marché plus difficile, grâce à un haut niveau d'activité même si ralentie dans quelques métiers par les effets saisonniers annuels (Gestion d'actifs et de fortune notamment). Cette activité présente une bonne qualité, en termes de profil de risque et de rentabilité, notamment parce qu'elle est amplifiée par les ventes croisées entre les métiers de Crédit Agricole S.A. et avec les banques de proximité du Groupe Crédit Agricole y compris les Caisses Régionales, selon la stratégie de renforcement des ventes croisées dans le cadre du Plan à Moyen Terme (PMT). La croissance du produit net bancaire, dans tous les pôles métiers, atteste de cette activité. Le trimestre a également été marqué par la poursuite de l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, traduite par des effets de ciseaux positifs et une amélioration du coefficient d'exploitation en sous-jacent. Enfin, la baisse du coût du risque, en particulier en Italie, et des reprises nettes de provisions de crédit en Banque de financement et d'investissement, a permis une accélération de la croissance du résultat net part du Groupe. Il est à noter que la fusion juridique de chacune des trois banques italiennes avec CA Italia ne permet plus de calculer un effet périmètre à partir du troisième trimestre de cette année. Comme pour le Groupe Crédit Agricole, cet effet est sans doute négatif sur la croissance du résultat net part du Groupe sous-jacent, la contribution de BSF au troisième trimestre 2017 (46 millions d'euros) n'étant pas encore compensée par la contribution des trois banques italiennes et celle de Banca Leonardo. En revanche l'effet change étant beaucoup plus limité que lors des deux trimestres précédents (l'euro a perdu -1,3% contre le dollar américain en moyenne sur le troisième trimestre 2018 par rapport à la même période de 2017), il n'a pas été calculé d'effet change ce trimestre. Au troisième trimestre 2018, le produit net bancaire sous-jacent atteint 4 834 millions d'euros, en hausse de +5,9%, grâce à une contribution de tous les pôles métiers, y compris la Banque de proximité, en hausse de +4,3% par rapport au troisième trimestre 2017 grâce à une bonne performance de LCL, à +2,3% (+3,5% hors commissions de renégociations et de remboursements anticipés) et à l'effet périmètre des trois banques italiennes. A signaler la très bonne performance de l'Assurance (+27,1%) et de la Banque de financement et d'investissement, dont le produit net bancaire progresse de +4,4%, malgré une base de comparaison élevée au troisième trimestre 2017 et des marchés difficiles au troisième trimestre 2018. Cette hausse est surtout tirée par la Banque de Financement (+25,5%) qui a bénéficié ce trimestre de bonnes performances dans toutes les lignes-produits de la Banque commerciale et d'un haut niveau d'activité en financements structurés. Parmi les autres évolutions notables de l'activité des métiers au troisième trimestre, on peut noter : la forte activité crédit en banque de proximité dans les marchés domestiques du Groupe, avec un taux de progression supérieur à +10% des crédits aux entreprises pour les Caisses régionales et LCL par rapport au 30 septembre 2017, et le dynamisme du crédit à l'habitat, à +4,5% chez LCL et +8,0% pour les Caisses régionales ; CA Italia bénéficie depuis décembre 2017 de l'effet périmètre des trois banques italiennes, celles-ci enregistrant une forte hausse séquentielle de leur production, par exemple en crédits à l'habitat +26% au troisième trimestre par rapport au deuxième trimestre, après +61% pour ce dernier par rapport au premier trimestre ;

le bon niveau de collecte nette dans le pôle Gestion d'épargne et Assurances, notamment grâce à l'assurance vie (+2,0 milliards d'euros dont 1,2 milliards d'euros en unités de comptes) et à une bonne résistance en Gestion d'actifs (+6,1 milliards d'euros) ­malgré un environnement de marchés difficile et la perte annoncée au deuxième trimestre du mandat Fineco ; le métier Assurances poursuit sa forte croissance des primes en dommages, à +8,6%, grâce notamment à la progression du taux d'équipement des clients des banques de proximité (+1,3 point de pourcentage sur neuf mois pour les Caisses Régionales à 35,9% et +1,1 pour LCL à 23,5%) ;

la bonne croissance des encours en Services financiers spécialisés , que ce soit les encours gérés en crédit à la consommation (+6,9% par rapport à fin septembre 2017, à 85,9 milliards d'euros, en accélération par rapport à fin juin), tirés par les partenariats automobiles et les réseaux Groupe, ou les encours consolidés de crédit-bail (+3,4% par rapport à fin septembre 2017 à 14,3 milliards d'euros, notamment à l'international à +10,2%) ou encore le chiffre d'affaires factoré (+3,6% au troisième trimestre 2018 par rapport au même trimestre en 2017) ;

le haut niveau d'activité en Banque de financement, qui ne se traduit pas ce trimestre par une hausse des encours pondérés grâce à une bonne activité de syndication et de transfert de risque : le taux de distribution primaire moyen sur 12 mois glissants atteint 38%. A noter depuis la dernière publication trimestrielle le renforcement du partenariat en bancassurance de Crédit Agricole Assurances avec la banque portugaise Novo Banco, en portant la participation de CAA dans le courtier GNB Seguros à 75% via le rachat de la participation de 25% détenue par l'assureur portugais Seguradoras Unidas. Les autres faits marquants sont détaillés dans la partie sur le Groupe Crédit Agricole. La croissance du produit net bancaire a été complétée par une bonne maîtrise des charges, qui ne progressent en sous-jacent que de de +3,6% par rapport au troisième trimestre 2017. A noter que l'essentiel de cette hausse de +104 millions d'euros provient de trois métiers : la Banque de proximité en Italie (+16,5%/+40 millions d'euros) à cause de l'effet périmètre, la Banque de financement à cause de sa forte activité (+6,6%+15 millions d'euros, mais les revenus progressent de +25,5%) et les Activités Hors Métiers (+27 millions d'euros/+14,8%) à cause d'investissements dans les systèmes d'information et les paiements. En contrepartie, les autres métiers sont stables (Crédit à la consommation, Assurances) ou en baisse (Gestion d'actifs, LCL). Cette bonne maîtrise permet de dégager un effet de ciseaux significatif entre la progression des revenus et celle des charges de plus de +2 points de pourcentage en sous-jacent, ce qui a dégagé une amélioration du coefficient d'exploitation sous-jacent de 1,4 point de pourcentage par rapport au troisième trimestre 2017, à 61,6%. Tous les pôles métiers contribuent à cette bonne performance en dégageant chacun un effet de ciseaux positif en sous-jacent. Le résultat brut d'exploitation sous-jacent progresse donc de +9,9% par rapport au troisième trimestre 2017. Le coût du risque est à nouveau en baisse et à un niveau très bas, à 218 millions d'euros contre 262 millions d'euros au troisième trimestre 2017, en baisse de -16,5%/-44 millions d'euros par rapport au troisième trimestre 2017, venant notamment du pôle Grandes clientèles, en reprise nette de +57 millions d'euros contre des reprises nettes de +21 millions d'euros au troisième trimestre 2017, et de la Banque de proximité en Italie, dont le coût du risque baisse de -12,4%/-10 millions d'euros malgré l'intégration depuis la fin de 2017 des trois banques italiennes, grâce à l'amélioration de la qualité des portefeuilles de crédit. En contrepartie, le coût du risque augmente pour les Services financiers spécialisés (+10,3%/+13 millions d'euros) et notamment le Crédit à la consommation : le coût du risque sur encours se normalise à 118 points de base et les encours consolidés progressent. Légère augmentation également pour LCL (+11,1%/+5 millions d'euros), mais à partir d'un niveau très faible. Le coût du risque de crédit sur encours du groupe Crédit Agricole S.A. reste à un niveau bas, à 26 points de base, en baisse de -5 points de base par rapport au troisième trimestre 2017 mais stable par rapport au deuxième trimestre 2018 et toujours inférieur à l'hypothèse de 50 points de base du Plan à moyen terme. La contribution des sociétés mises en équivalence sous-jacentes est en baisse de -35,9% à 78 millions d'euros. Hors la perte de la contribution de BSF, elle serait en hausse de +3% grâce notamment à la forte hausse de la profitabilité des joint ventures asiatiques en Gestion d'actifs. Le résultat sous-jacent avant impôt, activités cédées et minoritaires est en hausse de +16,5%, à 1 715 millions d'euros. Le troisième trimestre 2017 avait bénéficié comme au deuxième trimestre d'une faible imposition de plus-values de cession réalisées par le métier d'Assurance, le taux d'impôt effectif sous-jacent ressortait à 27,0% contre 27,4% au troisième trimestre 2018. La charge d'impôt sous-jacente progresse donc plus que le résultat avant impôts, de +23,3% à 449 millions d'euros. La progression du résultat net avant minoritaires est donc ramenée à +14,4%. La baisse des intérêts minoritaires, en partie liée au rachat des minoritaires dans CACEIS en décembre dernier, porte la progression du résultat net part du Groupe sous-jacent à +17,3% par rapport au troisième trimestre 2017 à 1 133 millions d'euros. Sur l'ensemble des neuf mois 2018, le résultat net part du Groupe publié est de 3 393 millions d'euros, contre 3 262 millions d'euros aux neuf mois 2017, soit une progression de +4,0%. Les éléments spécifiques pour les neuf mois 2018 ont eu un effet de +54 millions d'euros sur le résultat net part du Groupe publié. S'ajoutant aux éléments du troisième trimestre déjà mentionnés supra, les éléments du premier semestre 2018 avaient eu un impact positif de +87 millions d'euros, dont l'ajustement du montant du badwill constaté lors de l'acquisition des trois banques italiennes à hauteur de +66 millions d'euros, les coûts d'intégration de Pioneer à hauteur de -8 millions d'euros soit -14 millions d'euros sur neuf mois, des reprises de coûts d'intégration pour les trois banques italiennes qui aboutissent à des reprises nettes sur neuf mois pour +5 millions d'euros ainsi que des éléments spécifiques récurrents, les portant sur neuf mois à +5 millions d'euros pour le DVA, +4 millions d'euros pour les couvertures de portefeuilles de prêts en Grandes clientèles et -7 millions d'euros pour les provisions épargne logement. Les éléments spécifiques des neuf mois 2017 avaient eu un impact de +214 millions d'euros sur le résultat net part du Groupe. Ils incluent notamment comme impacts sur le résultat net part du Groupe les coûts d'intégration de Pioneer pour -28 millions d'euros, la plus-value sur la cession de BSF pour +107, la plus-value pour la cession d'Eurazeo pour +114, le spread émetteur pour -69, le DVA pour -39, la couverture de portefeuille de prêts en Grandes clientèles pour -34 et les provisions épargne logement pour +165. Hors ces éléments spécifiques, le résultat net part du Groupe sous-jacent est en hausse de +9,5% par rapport aux neuf mois 2017, à 3 338 millions d'euros. Il est affecté par la forte hausse du FRU (+24,5%) ; hors cet élément le résultat net part du Groupe sous-jacent aurait augmenté de +10,5%. Le bénéfice par action sous-jacent atteint 1,06 euro par action, en hausse de +10,9% par rapport aux neuf mois 2017. Le ROTE (retour sur fonds propres part du Groupe hors incorporels) atteint 13,1% sur les neuf mois 2018 annualisé, net des coupons d'Additional Tier 1, en progression sensible par rapport aux neuf mois 2017 (12,4%). Table 4. Résultats consolidés de Crédit Agricole S.A. au 9M 2018 et au 9M 2017 En m€ 9M-18

publié 9M-17

publié Var. 9M/9M

publié 9M-18

sous-jacent 9M-17

sous-jacent Var. 9M/9M

sous-jacent Produit net bancaire 14 882 13 983 +6,4% 14 880 13 962 +6,6% Charges d'exploitation hors FRU (9 074) (8 693) +4,4% (9 053) (8 635) +4,9% FRU (301) (242) +24,5% (301) (242) +24,5% Résultat brut d'exploitation 5 507 5 047 +9,1% 5 525 5 086 +8,6% Coût du risque (755) (972) (22,3%) (755) (972) (22,3%) Coût du risque juridique (5) (115) (96,0%) - (115) (100,0%) Sociétés mises en équivalence 248 678 (63,4%) 248 454 (45,3%) Gains ou pertes sur autres actifs 32 (8) ns 32 (3) Ns Variation de valeur des écarts d'acquisition 86 - ns - - Ns Résultat avant impôt 5 113 4 630 +10,4% 5 050 4 449 +13,5% Impôt (1 244) (1 030) +20,8% (1 250) (1 046) +19,6% Rés. net des activ. arrêtées ou en cours de cession (3) 43 ns (3) 43 Ns Résultat net 3 866 3 643 +6,1% 3 797 3 447 +10,2% Intérêts minoritaires (473) (381) +24,1% (459) (399) +15,0% Résultat net part du Groupe 3 393 3 262 +4,0% 3 338 3 048 +9,5% Résultat net part du Groupe par action (€) 1,08 1,03 +4,7% 1,06 0,96 +10,9% Coefficient d'exploitation hors FRU (%) 61,0% 62,2% -1,2 pp 60,8% 61,8% -1,0 pp Comme au trimestre, cette performance a été acquise grâce à une bonne progression du produit net bancaire, un excellent contrôle des coûts et une baisse du coût du risque. Le produit net bancaire sous-jacent augmente de +6,6% par rapport aux neuf mois 2017, avec une contribution positive à cette croissance dans tous les pôles, la performance du troisième trimestre ayant permis au pôle Grandes clientèles de rattraper son retard du premier semestre. Les charges d'exploitation sous-jacentes sont en hausse de +4,9%, hors contribution au FRU, cette dernière étant en forte augmentation, de +24,5% à 301 millions d'euros aux neuf mois 2018 contre 242 millions d'euros aux neuf mois 2017. Grâce à cet effet de ciseaux positif, de +1,7 point de pourcentage en sous-jacent, le coefficient d'exploitation sous-jacent hors FRU s'améliore de 1,0 point de pourcentage, à 60,8%. Enfin, le coût du risque de crédit, hors provisions juridiques non allouées (-115 millions d'euros aux neuf mois 2017), baisse de -22,3%/+217 millions d'euros par rapport aux neuf mois 2017 à -755 millions d'euros. Cette baisse s'explique, comme au semestre, essentiellement par le pôle Grandes clientèles (+204 millions d'euros), les reprises nettes du pôle aux neuf mois (+38 millions d'euros) se comparant à des dotations nettes (-166 millions d'euros) aux neuf mois 2017, notamment pour la Banque de financement (+237 millions d'euros entre les deux périodes). Les évolutions des autres contributeurs se compensent pratiquement : légères hausses pour les Services financiers spécialisés (+8,8%/­30 millions d'euros) et LCL (+5,3%/-8 millions d'euros), mais baisse pour la Banque de proximité à l'international (-15,7%/+51 millions d'euros). Comme au trimestre, la baisse des résultats des sociétés mises en équivalence en sous-jacent de -45,3%/-206 millions d'euros s'explique par la déconsolidation de BSF et dans une moindre mesure d'Eurazeo, à hauteur de -204 millions d'euros. Retraité de cet élément, on retrouve la croissance des joint ventures en Gestion d'actifs et Crédit à la consommation. A noter que les sociétés mises en équivalence ne contribuent plus qu'à hauteur de 7% au résultat net part du Groupe sous-jacent, contre 15% aux neuf mois 2017, alors même que ce résultat a progressé. L'augmentation de la part du résultat intégré globalement constitue une évolution majeure dans la simplification du groupe Crédit Agricole S.A. et l'amélioration du contrôle du cash, permettant une meilleure couverture du dividende. Le résultat avant impôts sous-jacent progresse de +13,5% et dépasse les 5 milliards d'euros, à 5 050 millions d'euros. La baisse de la contribution des sociétés mises en équivalence et à l'inverse la hausse de la part du résultat intégré globalement explique la hausse des impôts supérieure à celle du résultat avant impôt, à +19,6%. Le résultat net n'augmente plus que de +10,2%, et la hausse plus forte des minoritaires (+15,0%), notamment à cause de la forte hausse de la contribution d'Amundi après l'intégration de Pioneer, ramène la progression du résultat net part du Groupe sous-jacent à +9,5%, à 3 338 millions d'euros. Au troisième trimestre 2018, la solvabilité de Crédit Agricole S.A a progressé, avec un ratio Common Equity Tier 1 (CET1) non phasé de 11,5%, en progression de +11 points de base par rapport à fin juin 2018. Cette progression s'explique principalement par la génération de capital du trimestre (+16 points de base), après déduction des coupons d'Additional Tier 1 courus sur le trimestre et d'une provision pour dividende au titre du trimestre de 0,18 euro par action (0,53 euro par action sur les neuf premiers mois de 2018) et l'augmentation de capital réservée aux salariés comptabilisée au 1er août (+4 points de base), desquels ont été déduits les effets négatifs de la variation des réserves OCI (-7 points de base, dont -2 au titre de l'élargissement des spreads du souverain italien) et la croissance modérée des emplois pondérés sur le trimestre (-1 point de base). Les emplois pondérés s'élèvent à 307 milliards d'euros à fin septembre 2018, stables par rapport à fin juin. Le ratio de levier phasé s'établit à 4,1% à fin septembre 2018 selon l'Acte Délégué adopté par la Commission européenne. Le ratio LCR moyen sur douze mois de Crédit Agricole S.A. s'élève à 134,5% à fin septembre 2018 (134,2% s'agissant du Groupe Crédit Agricole), soit à un niveau supérieur à l'objectif du Plan à Moyen Terme de plus de 110%. A fin septembre 2018, Crédit Agricole S.A. a réalisé à hauteur de 102% son programme de 12 milliards d'euros de refinancement moyen-long terme sur les marchés pour l'année, soit 12,2 milliards d'euros. Il a levé 6,2 milliards d'équivalent euros de dette senior préférée (non collatéralisée) et de dette senior collatéralisée et 6,0 milliards d'équivalent euros en Tier 2 et dette senior non préférée, dont 4,6 milliards d'euros de cette dernière catégorie. * *

*

Commentant ces résultats et l'activité du groupe Crédit Agricole S.A. au troisième trimestre 2018, Philippe Brassac, Directeur Général, a déclaré : « Au troisième trimestre, Crédit Agricole S.A. a poursuivi son développement dans la ligne du PMT, que ce soit par l'intégration réussie des acquisitions récentes ou la croissance organique de tous ses métiers. Ce développement a été économe en ressources rares : les charges restent bien maîtrisées, le coefficient d'exploitation s'améliore et les encours pondérés sont quasi stables par rapport au trimestre précédent. En conséquence le résultat net progresse fortement, la rentabilité est à un niveau élevé et la solidité financière progresse encore, comme la qualité des portefeuilles de crédit. Cela est illustré par le relèvement d'un cran de la note long terme du Groupe par S&P. Le Groupe est ainsi bien armé pour prospérer dans tous ses marchés. » Responsabilité Sociétale et Environnementale

de l'Entreprise Nombreux prix et trophées pour la politique RSE du Groupe Crédit Agricole Ces derniers mois, Crédit Agricole S.A. et ses filiales ont reçu de nombreux trophées qui récompensent la prise en compte de sa Responsabilité sociétale et environnementale, témoignant de la réussite du groupe à intégrer les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans ses stratégies d'investissement et de financement. Ainsi Amundi a remporté la Corbeille Epargne Salariale décerné par le magazine « Mieux vivre votre argent », LCL a obtenu le certificat de la meilleure gestion FCPE actions sur 5 ans et celui de la meilleure gamme PEA sur 1 an et le Crédit Agricole a remporté la plus haute marche du podium pour la Corbeille Long Terme (5 ans), le prix le plus prestigieux. Crédit Agricole CIB a reçu plusieurs prix aux GlobalCapital Green/Sustainable and Responsible Capital Markets Awards, des récompenses de référence pour le marché des obligations et prêts verts, sociaux et durables. CA-CIB a été désigné « Overall Most Impressive Investment Bank for Green/SRI Capital Markets ». Enfin, Crédit Agricole Assurances a reçu le prix Global Invest Sustainable Insurance company of the year, organisé par l'Agefi, qui récompense l'engagement de CA Assurances dans les investissements durables. Engagements d'Amundi pour une gestion prenant en compte l'analyse ESG Pionnier en investissement responsable et leader européen de la gestion d'actifs, Amundi vient de lancer un plan d'action ambitieux pour donner une nouvelle portée à ses engagements. La prise en compte de l'analyse ESG (Environnement, Social, Gouvernance) sera ainsi généralisée dans la gestion de tous les fonds du Groupe à horizon 3 ans et la politique de vote dans les assemblées générales intègrera systématiquement les résultats de la notation ESG des entreprises. Par ailleurs Amundi amplifie cet engagement en faveur de l'investissement responsable en doublant les investissements dans des projets à impact environnemental ainsi que ceux dédiés à l'économie sociale et solidaire. Rapport intégré Crédit Agricole S.A. a publié son troisième Rapport Intégré - co-construit et validé par le Conseil d'Administration - dans le cadre de son Assemblée Générale du 16 mai. Conçu en référence aux recommandations de l'IIRC (International Integrated Report Committee), dont Crédit Agricole S.A. est membre depuis 2016, il constitue une porte d'entrée synthétique sur le reste de l'information financière et extra-financière du Groupe, donnant une vision de son modèle économique, de sa stratégie et des éléments clés de sa performance globale. Ce document matérialise l'intégration croissante de la RSE à la stratégie du Groupe et à ses différents métiers. Liquidity Green supporting Factor Afin d'accompagner ses métiers, Crédit Agricole CIB a mis en place un mécanisme incitatif permettant aux projets en faveur de la lutte contre le dérèglement climatique de bénéficier d'un coût interne de mise à disposition des fonds plus favorable. Le « Liquidity Green supporting Factor » a permis ainsi de proposer des conditions attractives aux investisseurs et d'augmenter ainsi le montant de financements responsables.

Annexe 1 - Eléments spécifiques, Crédit Agricole S.A. et Groupe Crédit Agricole Table 5. Crédit Agricole S.A. - Eléments spécifiques, T3-18 et T3-17, 9M-18 et 9M-17 T3-18 T3-17 9M-18 9M-17 En m€ Impact

brut* Impact en

RNPG Impact

brut* Impact en

RNPG Impact

brut* Impact en

RNPG Impact

brut* Impact en

RNPG Spread émetteurs (AHM) - - (16) (14) - - (121) (69) DVA (GC) (8) (6) (0) (0) 8 5 (61) (39) Couvertures de portefeuilles de prêts (GC) (14) (10) (13) (9) 6 4 (53) (34) Provisions Epargne logement (LCL) (2) (1) 8 5 (2) (1) 63 39 Provisions Epargne logement (AHM) (9) (6) 32 21 (9) (6) 154 101 Soulte Liability management (AHM) - - - - - - 39 26 Total impact en PNB (33) (23) 10 3 2 3 20 23 Coûts d'intégration Pioneer (GEA) (12) (6) (27) (14) (30) (14) (59) (28) Coûts d'intégration 3 banques italiennes (BPI) (7) (4) - - 9 5 - - Total impact en Charges (19) (10) (27) (14) (21) (10) (59) (28) Amende BCE (AHM) - - (5) (5) - - Total impact Prov. risque juridique non allouées - - (5) (5) - - Cession Eurazeo (AHM) - - - - 107 107 Cession BSF (GC) - - 117 114 - - 117 114 Total impact en Mises en équivalence - - 107 107 224 221 Variation des écarts d'acquisition (AHM) - - - - 86 66 - - Total impact variation des écarts d'acquisition - - - - 86 66 - - Coûts d'acquisition CA Italie (BPI) - - (5) (3) - - (5) (3) Total impact en Gains ou pertes nets sur autres actifs - - (5) (3) - - (5) (3) Impact total des retraitements (52) (32) 95 100 - 62 54 181 214 Gestion de l'épargne et Assurances (12) (6) (27) (14) (30) (14) (59) (28) Banque de proximité-France (2) (1) 8 5 (2) (1) 63 39 Banque de proximité-International (7) (4) (5) (3) 9 5 (5) (3) Services financiers spécialisés - - - - - - - - Grandes Clientèles (21) (16) 103 106 13 10 3 41 Activités hors métiers (9) (6) 16 6 72 55 179 165 * Impacts avant impôts et avant intérêts minoritaires Table 6. Groupe Crédit Agricole - Eléments spécifiques, T3-18 et T3-17, 9M-18 et 9M-17 T3-18 T3-17 9M-18 9M-17 En m€ Impact

brut* Impact en

RNPG Impact

brut* Impact en

RNPG Impact

brut* Impact en

RNPG Impact

brut* Impact en

RNPG Spread émetteurs (AHM) - - (28) (23) - - (145) (91) DVA (GC) (8) (6) (0) (0) 8 6 (61) (40) Couvertures de portefeuilles de prêts (GC) (14) (10) (13) (9) 6 5 (53) (35) Provisions Epargne logement (LCL) (2) (1) 8 5 (2) (1) 63 41 Provisions Epargne logement (AHM) (9) (6) 32 21 (9) (6) 154 101 Provisions Epargne logement (CR) (22) (14) 80 52 (22) (14) 205 134 Ajustement du coût des passifs (CR) - - - - - - (218) (148) Soulte Liability management (AHM) - - - - - - 39 26 Total impact en PNB (54) (37) 78 46 (19) (11) (17) (12) Coûts d'intégration Pioneer (GEA) (12) (6) (27) (11) (30) (14) (59) (26) Coûts d'intégration 3 banques italiennes (BPI) (7) (3) - - 9 6 - - Total impact en Charges (19) (9) (27) (11) (21) (8) (59) (26) Amende BCE (AHM) - - (5) (5) - - Total impact Prov. risque juridique non allouées - - (5) (5) - - Cession Eurazeo (AHM) - - - - 107 107 Cession BSF (GC) - - 117 117 - - 117 117 Total impact en Mises en équivalence - - 117 117 224 224 Variation des écarts d'acquisition (AHM) - - - - 86 74 - - Total impact variation des écarts d'acquisition - - - - 86 74 - - Coûts d'acquisition CA Italie (BPI) - - (5) (3) - - (5) (3) Total impact en Gains ou pertes nets sur autres actifs - - (5) (3) - - (5) (3) Impact total des retraitements 29 20 163 149 - 41 50 143 184 Gestion de l'épargne et Assurances (8) (4) (27) (11) (30) (14) (59) (26) Banque de proximité-France - - 87 57 (24) (15) 49 27 Banque de proximité-International 16 9 (5) (3) 9 6 (5) (3) Services financiers spécialisés - - - - - - - - Grandes Clientèles 25 19 103 108 13 10 3 42 Activités hors métiers (5) (5) 4 (3) 72 63 155 143 * Impacts avant impôts et avant intérêts minoritaires



Annexe 2 - Crédit Agricole S.A. : Compte de résultat détaillé, publié et sous-jacent Table 7. Crédit Agricole S.A. - Passage du résultat publié au sous-jacent, T3-18 et T3-17 En m€ T3-18

publié Eléments spécifiques T3-18

sous-jacent T3-17

publié Eléments spécifiques T3-17

sous-jacent Var. T3/T3

publié Var. T3/T3

sous-jacent Produit net bancaire 4 802 (33) 4 834 4 575 10 4 564 +5,0% +5,9% Charges d'exploitation hors FRU (2 998) (19) (2 979) (2 902) (27) (2 875) +3,3% +3,6% FRU - - - - - - ns ns Résultat brut d'exploitation 1 804 (52) 1 856 1 672 (17) 1 689 +7,8% +9,9% Coût du risque (218) - (218) (262) - (262) (16,5%) (16,5%) Coût du risque juridique - - - (75) - (75) (100,0%) (100,0%) Sociétés mises en équivalence 78 - 78 239 117 122 (67,3%) (35,9%) Gains ou pertes sur autres actifs (0) - (0) (7) (5) (2) (98,7%) (96,0%) Variation de valeur des écarts d'acquisition - - - - - - ns ns Résultat avant impôt 1 663 (52) 1 715 1 567 95 1 472 +6,1% +16,5% Impôt (434) 15 (449) (367) (2) (364) +18,3% +23,3% Rés. net des activ. arrêtées ou en cours de cession (1) - (1) (2) - (2) ns ns Résultat net 1 228 (37) 1 265 1 198 93 1 105 +2,5% +14,4% Intérêts minoritaires (128) 4 (132) (132) 7 (139) (3,2%) (5,3%) Résultat net part du Groupe 1 101 (32) 1 133 1 066 100 966 +3,2% +17,3% Bénéfice par action (€) 0,35 (0,01) 0,36 0,34 0,04 0,31 +3,1% +18,6% Coefficient d'exploitation hors FRU (%) 62,4% 61,6% 63,4% 63,0% -1,0 pp -1,4 pp Table 8. Crédit Agricole S.A. - Passage du résultat publié au sous-jacent, 9M-18 et 9M-17 En m€ 9M-18

publié Eléments spécifiques 9M-18

sous-jacent 9M-17

publié Eléments spécifiques 9M-17

sous-jacent Var. 9M/9M

publié Var. 9M/9M

sous-jacent Produit net bancaire 14 882 2 14 880 13 983 20 13 962 +6,4% +6,6% Charges d'exploitation hors FRU (9 074) (21) (9 053) (8 693) (59) (8 635) +4,4% +4,9% FRU (301) - (301) (242) - (242) +24,5% +24,5% Résultat brut d'exploitation 5 507 (18) 5 525 5 047 (38) 5 086 +9,1% +8,6% Coût du risque (755) - (755) (972) - (972) (22,3%) (22,3%) Coût du risque juridique (5) (5) - (115) - (115) (96,0%) (100,0%) Sociétés mises en équivalence 248 - 248 678 224 454 (63,4%) (45,3%) Gains ou pertes sur autres actifs 32 - 32 (8) (5) (3) ns ns Variation de valeur des écarts d'acquisition 86 86 - - - - ns ns Résultat avant impôt 5 113 62 5 050 4 630 181 4 449 +10,4% +13,5% Impôt (1 244) 6 (1 250) (1 030) 16 (1 046) +20,8% +19,6% Rés. net des activ. arrêtées ou en cours de cession (3) - (3) 43 - 43 ns ns Résultat net 3 866 69 3 797 3 643 196 3 447 +6,1% +10,2% Intérêts minoritaires (473) (15) (459) (381) 18 (399) +24,1% +15,0% Résultat net part du Groupe 3 393 54 3 338 3 262 214 3 048 +4,0% +9,5% Bénéfice par action (€) 1,08 0,02 1,06 1,03 0,08 0,96 +4,6% +10,9% Coefficient d'exploitation hors FRU (%) 61,0% 60,8% 62,2% 61,8% -1,2 pp -1,0 pp



Annexe 3 - Crédit Agricole S.A. : Résultats par pôle Table 9. Crédit Agricole S.A. - Résultats par pôle, T3-18 et T3-17 T3-18 (publié) En m€ GEA BP (LCL) BPI SFS GC AHM Total Produit net bancaire 1 452 858 662 695 1 297 (162) 4 802 Charges d'exploitation hors FRU (680) (578) (417) (339) (773) (212) (2 998) FRU - - - - - - - Résultat brut d'exploitation 772 280 245 356 524 (374) 1 804 Coût du risque 14 (50) (95) (141) 57 (2) (218) Coût du risque juridique - - - - - - - Sociétés mises en équivalence 12 - - 63 1 2 78 Gains ou pertes nets sur autres actifs (2) 0 0 1 1 (0) (0) Variation de valeur des écarts d'acquisition - - - - - - - Résultat avant impôt 796 231 150 279 582 (375) 1 663 Impôts (242) (68) (45) (63) (166) 151 (434) Rés. net des activités abandonnées (1) - - (0) - - (1) Résultat net 554 162 106 215 416 (224) 1 228 Intérêts minoritaires (70) (7) (29) (24) (8) 11 (128) Résultat net part du Groupe 484 155 77 190 408 (213) 1 101

T3-17 (publié) En m€ GEA BP (LCL) BPI SFS GC AHM Total Produit net bancaire 1 302 848 619 675 1 236 (106) 4 575 Charges d'exploitation hors FRU (680) (595) (364) (337) (741) (184) (2 902) FRU - - - - - - - Résultat brut d'exploitation 622 253 255 338 495 (291) 1 672 Coût du risque 0 (45) (113) (128) 21 3 (262) Coût du risque juridique - - - - (75) - (75) Sociétés mises en équivalence 9 - - 68 163 (1) 239 Gains ou pertes nets sur autres actifs (0) (0) (8) (1) 2 (1) (7) Variation de valeur des écarts d'acquisition - - - - - - - Résultat avant impôt 631 208 134 277 607 (289) 1 567 Impôts (113) (59) (42) (60) (197) 103 (367) Rés. net des activités abandonnées (1) - 0 (2) - - (2) Résultat net 518 149 92 215 410 (186) 1 198 Intérêts minoritaires (63) (7) (28) (24) (13) 3 (132) Résultat net part du Groupe 455 142 64 191 397 (183) 1 066 Table 10. Crédit Agricole S.A. - Résultats par pôle, 9M-18 et 9M-17 9M-18 (publié) En m€ GEA BP (LCL) BPI SFS GC AHM Total Produit net bancaire 4 308 2 592 2 028 2 078 4 158 (281) 14 882 Charges d'exploitation hors FRU (2 109) (1 766) (1 249) (1 007) (2 356) (586) (9 074) FRU (3) (28) (22) (17) (170) (62) (301) Résultat brut d'exploitation 2 195 798 757 1 054 1 633 (930) 5 507 Coût du risque 5 (157) (274) (368) 38 1 (755) Coût du risque juridique - - - - - (5) (5) Sociétés mises en équivalence 38 - - 190 2 19 248 Gains ou pertes nets sur autres actifs (2) 3 0 1 14 16 32 Variation de valeur des écarts d'acquisition - - - - - 86 86 Résultat avant impôt 2 236 643 483 877 1 686 (812) 5 113 Impôts (599) (201) (146) (204) (472) 377 (1 244) Rés. net des activités abandonnées (1) (1) - (0) - - (3) Résultat net 1 635 441 338 673 1 215 (435) 3 866 Intérêts minoritaires (225) (20) (93) (88) (23) (24) (473) Résultat net part du Groupe 1 410 422 245 585 1 191 (460) 3 393

9M-17 (publié) En m€ GEA BP (LCL) BPI SFS GC AHM Total Produit net bancaire 3 703 2 664 1 864 2 050 4 027 (326) 13 983 Charges d'exploitation hors FRU (1 876) (1 814) (1 098) (1 021) (2 283) (601) (8 693) FRU (3) (15) (10) (14) (139) (61) (242) Résultat brut d'exploitation 1 825 835 756 1 015 1 605 (988) 5 047 Coût du risque (1) (149) (325) (338) (166) 7 (972) Coût du risque juridique - - - - (115) - (115) Sociétés mises en équivalence 24 - - 183 292 178 678 Gains ou pertes nets sur autres actifs (0) 0 (7) (1) 2 (1) (8) Variation de valeur des écarts d'acquisition - - - - - - - Résultat avant impôt 1 848 686 424 859 1 618 (805) 4 630 Impôts (405) (194) (133) (205) (447) 353 (1 030) Rés. net des activités abandonnées 30 - 0 13 - - 43 Résultat net 1 473 492 291 667 1 171 (452) 3 643 Intérêts minoritaires (155) (24) (85) (88) (39) 9 (381) Résultat net part du Groupe 1 318 468 206 580 1 132 (443) 3 262



Annexe 4 - Groupe Crédit Agricole : Compte de résultat détaillé, publié et sous-jacent Table 11. Groupe Crédit Agricole - Passage du résultat publié au sous-jacent, T3-18 et T3-17 En m€ T3-18

publié Eléments spécifiques T3-18

sous-jacent T3-17

publié Eléments spécifiques T3-17

sous-jacent Var. T3/T3

publié Var. T3/T3

sous-jacent Produit net bancaire 8 043 (54) 8 097 7 885 78 7 807 +2,0% +3,7% Charges d'exploitation hors FRU (5 102) (19) (5 083) (4 974) (27) (4 947) +2,6% +2,8% FRU - - - - - - ns ns Résultat brut d'exploitation 2 940 (74) 3 014 2 911 51 2 860 +1,0% +5,4% Coût du risque (323) - (323) (317) - (317) +1,9% +1,9% Coût du risque juridique - - - (75) - (75) (100,0%) (100,0%) Sociétés mises en équivalence 77 - 77 240 117 123 (67,9%) (37,4%) Gains ou pertes sur autres actifs 2 - 2 1 (5) 6 +60,3% (72,1%) Variation de valeur des écarts d'acquisition - - - - - - ns ns Résultat avant impôt 2 696 (74) 2 770 2 760 163 2 597 (2,3%) +6,6% Impôt (816) 23 (839) (743) (24) (719) +9,8% +16,7% Rés. net des activ. arrêtées ou en cours de cession (1) - (1) (2) - (2) (52,9%) (52,9%) Résultat net 1 879 (51) 1 930 2 015 139 1 876 (6,7%) +2,9% Intérêts minoritaires (110) 4 (115) (108) 10 (117) +2,5% (2,2%) Résultat net part du Groupe 1 769 (46) 1 815 1 907 149 1 759 (7,3%) +3,2% Coefficient d'exploitation hors FRU (%) 63,4% 62,8% 63,1% 63,4% +0,4 pp -0,6 pp Table 12. Groupe Crédit Agricole - Passage du résultat publié au sous-jacent, 9M-18 et 9M-17 En m€ 9M-18

publié Eléments spécifiques 9M-18

sous-jacent 9M-17

publié Eléments spécifiques 9M-17

sous-jacent Var. 9M/9M

publié Var. 9M/9M

sous-jacent Produit net bancaire 24 729 (19) 24 748 24 062 (17) 24 080 +2,8% +2,8% Charges d'exploitation hors FRU (15 587) (21) (15 566) (15 167) (59) (15 108) +2,8% +3,0% FRU (389) - (389) (285) - (285) +36,2% +36,2% Résultat brut d'exploitation 8 754 (40) 8 794 8 610 (76) 8 686 +1,7% +1,2% Coût du risque (1 141) - (1 141) (1 113) - (1 113) +2,5% +2,5% Coût du risque juridique (5) (5) - (115) - (115) (96,0%) (100,0%) Sociétés mises en équivalence 256 - 256 683 224 459 (62,6%) (44,3%) Gains ou pertes sur autres actifs 39 - 39 (0) (5) 5 ns x 8,4 Variation de valeur des écarts d'acquisition 86 86 - - - - ns ns Résultat avant impôt 7 989 41 7 948 8 065 143 7 922 (0,9%) +0,3% Impôt (2 317) 14 (2 331) (2 185) 23 (2 208) +6,0% +5,6% Rés. net des activ. arrêtées ou en cours de cession (3) - (3) 43 - 43 ns ns Résultat net 5 669 55 5 614 5 923 166 5 757 (4,3%) (2,5%) Intérêts minoritaires (395) (5) (390) (310) 18 (327) +27,6% +19,2% Résultat net part du Groupe 5 273 50 5 224 5 614 184 5 430 (6,1%) (3,8%) Coefficient d'exploitation hors FRU (%) 63,0% 62,9% 63,0% 62,7% -0,0 pp +0,2 pp



Annexe 5 - Groupe Crédit Agricole : Résultats par pôle Table 13. Groupe Crédit Agricole - Résultats par pôles, T3-18 et T3-17 T3-18 (publié) En m€ CR LCL BPI GEA SFS GC AHM Total Produit net bancaire 3 220 858 687 1 453 695 1 298 (169) 8 043 Charges d'exploitation hors FRU (2 077) (578) (433) (680) (339) (773) (223) (5 102) FRU - - - - - - - - Résultat brut d'exploitation 1 144 280 254 773 356 525 (391) 2 940 Coût du risque (104) (50) (96) 14 (141) 57 (2) (323) Coût du risque juridique - - - - - - - - Sociétés mises en équivalence 1 - - 12 63 1 - 77 Gains ou pertes nets sur autres actifs 2 0 0 (2) 1 1 (0) 2 Variation de valeur des écarts d'acquisition - - - - - - - - Résultat avant impôt 1 042 231 158 797 279 584 (394) 2 696 Impôts (385) (68) (46) (242) (63) (167) 156 (816) Rés. net des activités abandonnées - - - (1) (0) - - (1) Résultat net 656 162 112 555 215 417 (238) 1 879 Intérêts minoritaires 0 (1) (24) (66) (24) 0 4 (110) Résultat net part du Groupe 657 161 88 489 190 417 (233) 1 769

T3-17 (publié) En m€ CR LCL GEA BPI SFS GC AHM Total Produit net bancaire 3 289 848 1 302 645 675 1 235 (109) 7 885 Charges d'exploitation hors FRU (2 035) (595) (680) (386) (337) (741) (199) (4 974) FRU - - - - - - - - Résultat brut d'exploitation 1 254 253 622 258 338 494 (308) 2 911 Coût du risque (51) (45) 0 (113) (128) 21 (2) (317) Coût du risque juridique - - - - - (75) - (75) Sociétés mises en équivalence (0) - 9 - 68 163 0 240 Gains ou pertes nets sur autres actifs 4 (0) (0) (3) (1) 2 (1) 1 Variation de valeur des écarts d'acquisition - - - - - - - - Résultat avant impôt 1 207 208 631 142 277 605 (311) 2 760 Impôts (381) (59) (113) (43) (60) (196) 108 (743) Rés. net des activités abandonnées - - (1) 0 (2) - - (2) Résultat net 826 149 518 100 215 409 (202) 2 015 Intérêts minoritaires (0) (0) (60) (22) (24) (5) 3 (108) Résultat net part du Groupe 826 149 458 78 191 405 (199) 1 907 Table 14. Groupe Crédit Agricole - Résultats par pôles, 9M-18 et 9M-17 9M-18 (publié) En m€ CR LCL BPI GEA SFS GC AHM Total Produit net bancaire 9 805 2 592 2 104 4 301 2 078 4 160 (311) 24 729 Charges d'exploitation hors FRU (6 421) (1 766) (1 302) (2 109) (1 007) (2 356) (624) (15 587) FRU (87) (28) (22) (3) (17) (170) (62) (389) Résultat brut d'exploitation 3 297 797 780 2 189 1 054 1 634 (998) 8 754 Coût du risque (384) (157) (275) 5 (368) 38 0 (1 141) Coût du risque juridique - - - - - - (5) (5) Sociétés mises en équivalence 8 - - 38 190 2 19 256 Gains ou pertes nets sur autres actifs 7 3 0 (2) 1 14 16 39 Variation de valeur des écarts d'acquisition - - - - - - 86 86 Résultat avant impôt 2 928 643 506 2 229 877 1 688 (881) 7 989 Impôts (1 076) (201) (151) (598) (204) (472) 384 (2 317) Rés. net des activités abandonnées - (1) - (1) (0) - - (3) Résultat net 1 852 441 355 1 630 673 1 216 (497) 5 669 Intérêts minoritaires (0) (0) (75) (214) (88) 1 (19) (395) Résultat net part du Groupe 1 852 441 280 1 416 585 1 217 (517) 5 273

9M-17 (publié) En m€ CR LCL GEA BPI SFS GC AHM Total Produit net bancaire 9 936 2 664 3 695 1 947 2 050 4 026 (255) 24 062 Charges d'exploitation hors FRU (6 334) (1 814) (1 876) (1 154) (1 021) (2 283) (684) (15 167) FRU (43) (15) (3) (10) (14) (139) (61) (285) Résultat brut d'exploitation 3 558 835 1 816 782 1 015 1 603 (1 000) 8 610 Coût du risque (132) (149) (1) (328) (338) (166) 2 (1 113) Coût du risque juridique - - - - - (115) - (115) Sociétés mises en équivalence 4 - 24 - 183 292 179 683 Gains ou pertes nets sur autres actifs 4 0 (0) (3) (1) 2 (2) (0) Variation de valeur des écarts d'acquisition - - - - - - - - Résultat avant impôt 3 434 686 1 840 451 859 1 617 (820) 8 065 Impôts (1 137) (193) (405) (139) (205) (446) 339 (2 185) Rés. net des activités abandonnées - - 30 0 13 - - 43 Résultat net 2 297 493 1 465 312 667 1 170 (481) 5 923 Intérêts minoritaires (1) (0) (146) (68) (88) (15) 7 (310) Résultat net part du Groupe 2 297 492 1 319 245 580 1 155 (474) 5 614



Annexe 6 - Méthodes de calcul du bénéfice par action, de l'actif net par action et du ROTE Table 15. Crédit Agricole S.A. - Calcul du bénéfice par action, de l'actif net par action et du ROTE (en m€) T3-18 T3-17 Var. T3/T3 Var. 9M/9M Résultat net part du Groupe - publié 1 101 1 066 +3,2% +4,0% - Intérêts sur AT1 y compris frais d'émission, avant IS (91) (92) -0,7% -4,0% RNPG attribuable aux actions ordinaires - publié [A] 1 009 974 +3,6% +4,9% Nombre d'actions moyen, hors titres d'auto-contrôle (m) [B] 2 858,4 2 844,0 +0,5% +0,3% Résultat net par action - publié [A]/[B] 0,35 € 0,34 € +3,1% +4,6% RNPG sous-jacent 1 133 966 +17,3% +9,5% RNPG sous-jacent attribuable aux actions ordinaires [C] 1 042 874 +19,2% +11,2% Résultat net par action - sous-jacent [C]/[B] 0,36 € 0,31 € +18,6% +10,9%

(en m€) 30/09/2018 30/09/2017 Capitaux propres - part du Groupe 57 995 57 974 - Emissions AT1 (5 011) (5 011) - Réserves latentes AFS - part du Groupe (2 249) (3 385) - Projet distribution de dividende sur résultat annuel* - - Actif net non réévalué (ANC) attrib. aux actions ord. [D] 50 734 49 578 - Écarts d'acquisition & incorporels** - part du Groupe (17 774) (17 872) ANC tangible non réévalué (ANT) attrib. aux actions ord. [E] 32 961 31 706 Nombre d'actions, hors titres d'auto-contrôle (fin de période, m) [F] 2 863,6 2 844,0 ANC par action, après déduction du dividende à verser (€) [D]/[F] 17,7 € 17,4 € + Dividende à verser (€) [H] 0,00 € 0,00 € ANC par action, avant déduction du dividende (€) 17,7 € 17,4 € ANT par action, après déduction du dividende à verser (€) [G]=[E]/[F] 11,5 € 11,1 € ANT par action, avt déduct. du divid. à verser (€) [G]+[H] 11,5 € 11,1 € * dividende proposé par le Conseil d'administration et en attente de versement ** y compris les écarts d'acquisition dans les participations ne donnant pas le contrôle

(en m€) 9M-18 9M-17 Résultat net part du Groupe attribuable aux actions ordinaires [H] 4 083 3 910 AN tangible moyen non réévalué attrib. aux actions ordin.*** [J] 30 698 31 642 ROTE publié (%) [H]/[J] 13,3% 12,4% RNPG sous-jacent attribuable aux actions ordin. (annualisé) [I] 4 011 3 910 ROTE sous-jacent (%) [I]/[J] 13,1% 12,4% *** y compris hypothèse de distribution du résultat en cours de formation



Avertissement L'information financière de Crédit Agricole S.A. et du Groupe Crédit Agricole pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois de 2018 est constituée de ce rapport financier trimestriel et de la présentation et du communiqué de presse attachés, disponibles sur le site https://www.credit-agricole.com/finance/finance/publications-financieres. Ce rapport peut comporter des informations prospectives du Groupe, fournies au titre de l'information sur les tendances. Ces données ne constituent pas des prévisions au sens du règlement européen n°809/2004 du 29 avril 2004 (chapitre 1, article 2, § 10). Ces éléments sont issus de scenarii fondés sur un certain nombre d'hypothèses économiques dans un contexte concurrentiel et réglementaire donné. Par nature, ils sont donc soumis à des aléas qui pourraient conduire à la non-réalisation des projections et résultats mentionnés. De même, les informations financières reposent sur des estimations notamment lors des calculs de valeur de marché et des montants de dépréciations d'actifs. Le lecteur doit prendre en considération l'ensemble de ces facteurs d'incertitudes et de risques avant de fonder son propre jugement. Normes applicables et comparabilité Les chiffres présentés au titre de la période de six mois close au 30 juin 2018 ont été établis en conformité avec le référentiel IFRS tel qu'adopté par l'Union européenne et applicable à cette date, et avec la réglementation prudentielle en vigueur à ce jour. Ces informations financières ne constituent pas des états financiers pour une période intermédiaire, tels que définis par la norme IAS 34 « Information financière intermédiaire » et n'ont pas été auditées. Note : Les périmètres de consolidation des groupes Crédit Agricole S.A. et Crédit Agricole n'ont pas changé de façon matérielle depuis l'enregistrement auprès de l'AMF du Document de Référence 2017 comprenant les informations réglementées pour le Groupe Crédit Agricole. La somme des valeurs contenues dans les tableaux et analyses peut différer légèrement du total en raison de l'absence de gestion des arrondis. Les tableaux de comptes de résultat de ce rapport font apparaître les intérêts minoritaires (« participations ne donnant pas le contrôle » dans les états financiers) avec un signe négatif, de sorte que la ligne « résultat net part du Groupe » s'obtient en additionnant algébriquement la ligne « résultat net » et la ligne « intérêts minoritaires ». Depuis le 1er janvier 2017, la société Calit a été transférée du pôle Services financiers spécialisés (Crédit Agricole Leasing & Factoring) vers le pôle Banque de proximité en Italie. Les données historiques n'ont pas fait l'objet d'un proforma. Depuis le 3 juillet 2017, la société Pioneer Investments a été intégrée dans le périmètre de consolidation du Groupe Crédit Agricole en tant que filiale d'Amundi. Les données historiques n'ont pas fait l'objet d'un proforma. Depuis le 26 septembre 2017, Banque Saudi Fransi est sortie du périmètre de consolidation du Groupe Crédit Agricole après la cession de la majorité de la participation (16,2% sur les 31,1% détenus avant la cession). Cette filiale était consolidée par mise en équivalence. Les données historiques n'ont pas fait l'objet d'un proforma. Depuis le 21 décembre 2017, Cassa di Risparmio (CR) di Cesena , CR di Rimini et CR di Miniato ont été intégrées dans le périmètre de consolidation du Groupe Crédit Agricole en tant que filiales de Credit Agricole Italie. Les données historiques n'ont pas fait l'objet d'un proforma. Depuis le 26 décembre 2017, la participation de Crédit Agricole S.A. dans CACEIS a augmenté de 85% à 100%, conséquence de l'acquisition de la participation de 15% que détenait Natixis dans cette société avant cette date. Depuis le 3 mai 2018, Banca Leonardo a été intégrée dans le périmètre de consolidation du Groupe Crédit Agricole en tant que filiale de Indosuez Wealth Management. Les données historiques n'ont pas fait l'objet d'un proforma. Les charges d'intégration de Pioneer Investments des premier et troisième trimestres 2017 ont été reclassées en éléments spécifiques, contrairement au traitement adopté initialement lors de ces deux publications. Le résultat net part du Groupe sous-jacent pour ces deux trimestres a donc été ajusté.

Agenda financier 14 février 2019 Publication des résultats du quatrième trimestre et de l'année 2018

15 mai 2019 Publication des résultats du premier trimestre 2019

21 mai 2019 Assemblée générale à Metz

2 août 2019 Publication des résultats du deuxième trimestre et du premier semestre 2019

8 novembre 2019 Publication des résultats du troisième trimestre 2019 Contacts Contacts presse crédit agricole Charlotte de Chavagnac + 33 1 57 72 11 17 charlotte.dechavagnac@credit-agricole-sa.fr

Olivier Tassain + 33 1 43 23 25 41 olivier.tassain@credit-agricole-sa.fr

Caroline de Cassagne + 33 1 49 53 39 72 caroline.decassagne@ca-fnca.fr Contacts relations investisseurs crédit agricole s.a Investisseurs institutionnels + 33 1 43 23 04 31 investor.relations@credit-agricole-sa.fr

Actionnaires individuels + 33 800 000 777 credit-agricole-sa@relations-actionnaires.com

(numéro vert France uniquement)



Cyril Meilland, CFA + 33 1 43 23 53 82 cyril.meilland@credit-agricole-sa.fr Investisseurs actions :

Letteria Barbaro-Bour + 33 1 43 23 48 33 letteria.barbaro-bour@credit-agricole-sa.fr

Oriane Cante + 33 1 43 23 03 07 oriane.cante@credit-agricole-sa.fr

Emilie Gasnier + 33 1 43 23 15 67 emilie.gasnier@credit-agricole-sa.fr

Annabelle Wiriath + 33 1 43 23 55 52 annabelle.wiriath@credit-agricole-sa.fr

Vincent Liscia + 33 1 57 72 38 48 vincent.liscia@credit-agricole-sa.fr Investisseurs crédit et agences de notation :

Laurence Gascon + 33 1 57 72 38 63 laurence.gascon@credit-agricole-sa.fr

Marie-Laure Malo + 33 1 43 23 10 21 marielaure.malo@credit-agricole-sa.fr Tous nos communiqués de presse sur : www.credit-agricole.com - www.creditagricole.info Crédit_Agricole Groupe Crédit Agricole créditagricole_sa



Sous-jacent, hors éléments spécifiques. cf. p. 15 et suivantes pour plus de détails sur les éléments spécifiques et p. 25 pour le calcul du ROTE Résultat net part du Groupe Contribution au Fonds de Résolution Unique (FRU) Moyenne des quatre derniers trimestres glissants, annualisé Selon Exigence P2R 2019 proforma notifiée par la BCE à 9,5% (hors coussin contra cyclique) Sous-jacent, hors éléments spécifiques. cf. p. 15 et suivantes pour plus de détails sur les éléments spécifiques et p. 25 pour le calcul du ROTE Selon Exigence P2R 2019 proforma notifiée par la BCE à 9,5% (hors coussin contra cyclique) Debt Valuation Adjustment, c'est-à-dire les gains et pertes sur instruments financiers liés aux variations du spread émetteur du Groupe Sous-jacent, hors éléments spécifiques. Cf. p. 15 et suivantes pour plus de détails sur les éléments spécifiques Résultat net part du Groupe sous-jacent au troisième trimestre 2016 : 1 842 millions d'euros Si l'on prend en compte séparément dans ce classement les deux composantes, Financement et Marché, de la Banque de Financement et d'investissement, laquelle représente 14% du produit net bancaire des pôles métiers (hors Activités hors métiers) Moyenne sur les quatre derniers trimestres des provisions sur encours de crédits, annualisées Y compris résultat conservé du premier semestre 2018 Le ratio de levier atteint 5,6% à cette date sous réserve de la délivrance par la BCE de l'autorisation d'exonérer les expositions liées à la centralisation des dépôts à la Caisse des Dépôts et Consignations, pour tenir compte de l'arrêt T-758/16 du Tribunal de l'Union Européenne en date du 13 juillet 2018. Voir calcul du ROTE p. 25; calcul d'annualisation effectué sans retraitement des charges IFRIC21, en tenant compte des coupons d'AT1 déduits directement des capitaux propres part du Groupe ; calcul du RONE des pôles et métiers selon la même méthode Debt Valuation Adjustment, soit les gains et pertes sur instruments financiers liés aux variations du spread émetteur du Groupe Cession de la participation de 15,42%, consolidée par mise en équivalence jusqu'à la cession en juin 2017, voir communiqué de presse du 6 juin 2017 Résultat net part du Groupe sous-jacent au troisième trimestre 2007 : 1 158 millions d'euros Moyenne sur les quatre derniers trimestres des provisions sur encours de crédits, annualisées Cf. p. 15 pour plus de détails sur les éléments spécifiques de Crédit Agricole S.A. Voir détails du calcul du ROTE (retour sur fonds propres hors incorporels) et du RONE (retour sur fonds propres normalisés) des métiers en p. 25 Y compris le résultat conservé du premier semestre 2018 Le ratio de levier atteint 4,3% à cette date, sous réserve de la délivrance par la BCE de l'autorisation d'exonérer les expositions liées à la centralisation des dépôts à la Caisse des Dépôts et Consignations, pour tenir compte de l'arrêt T-758/16 du Tribunal de l'Union Européenne en date du 13 juillet 2018 2018 11 07 CASA Résultats du troisième trimestre et des neuf mois 2018





