CREDIT AGRICOLE SA : Résultats du troisième trimestre et des neuf premiers mois 2019 : Résultats en forte hausse

T3 : 5 073 m€

+4,9% T3/T3

9M : 15 154 m€

+1,8% 9M/9M RNPG2 sous-jacent

T3 : 1 226 m€

+8,2% T3/T3

9M : 3 264 m€

-2,2% 9M/9M Ratio CET1

11,7%

+0,1 pp sept/juin, largement supérieur à l’objectif du PMT Résultat publié T3 : 1 199 m€, +8,9% T3/T3 (9M : 3 183 m€, -6,2% 9M/9M), en nette hausse T3/T3.

T3 : 1 199 m€, +8,9% T3/T3 (9M : 3 183 m€, -6,2% 9M/9M), en nette hausse T3/T3. Résultat sous-jacent 1 en hausse (+8,2% T3/T3) sous l’effet d’une activité commerciale dynamique et d’une amélioration de l’efficacité opérationnelle ;

; Bénéfice par action sous-jacent : T3 0,34 €, -6,3% T3/T3, 9M 0,97 € -8,6% 9M/9M ; ROTE 3 11,3% sur 9M annualisé

9M 0,97 € -8,6% 9M/9M ; Hausse du revenu sous-jacent (+4,9% T3/T3 et +1,8% 9M/9M) , grâce au dynamisme de la conquête, de la collecte, du crédit, et de l’équipement;

, grâce au dynamisme de la conquête, de la collecte, du crédit, et de l’équipement; Effet ciseaux significativement positif (+340 pb T3/T3) et amélioration du coefficient d’exploitation sous-jacent hors FRU 4 (de -2,0 pp à de 59,6% au T3 et de -0,4 pp à 60,5% sur 9M) malgré des investissement de développement dans le pôle Gestion d’épargne et Assurances;

hors FRU (de -2,0 pp à de 59,6% au T3 et de -0,4 pp à 60,5% sur 9M) malgré des investissement de développement dans le pôle Gestion d’épargne et Assurances; Coût du risque de crédit bas : 29 points de base 5 , normalisation du coût du risque en BFI, baisse T3/T2 chez CACF et chez CA Italie;

: 29 points de base , normalisation du coût du risque en BFI, baisse T3/T2 chez CACF et chez CA Italie; Ratio CET1 en progression de +0,1pp au T3 à 11,7 %, grâce notamment à une stabilité des emplois pondérés organiques des métiers;

au T3 %, grâce notamment à une stabilité des emplois pondérés organiques des métiers; Relèvement par Moody’s de la note crédit LT de CAsa à Aa3

Poursuite des réalisations du Plan de moyen terme 2022 : digitalisation croissante de la relation client, satisfaction client en hausse, conquête dynamique en France et en Italie (+210 000 clients particuliers) ; émission d’un Green bond de 1 Md€. Groupe Crédit Agricole* PNB sous-jacent1

T3 : 8 331 m€

+2,9% T3/T3

9M : 25 188 m€

+1,8% 9M/9M RNPG2 sous-jacent

T3 : 1 924 m€

+6,0% T3/T3

9M : 5 205 m€

-0,3% 9M/9M Ratio CET1

15,5%

+0,1 pp sept/juin

+5,8 pp au-dessus du SREP6 § RNPG2 publié T3 : 1 849 m€, +4,5% T3/T3 (9M : 5 012 m€, -5,0% 9M/9M) ;

§ Charges d’exploitation hors FRU4 maîtrisées sur 9M (+1,5% 9M/9M), coex en baisse (62,7%, -0,1pp 9M/9M)



§ Coût du risque de crédit bas à 20 points de base5, dotations ponctuelles en BFI;



§ Hausse des revenus sous-jacents des Caisses régionales sur 9 mois (+1,9%), coût du risque stable à 12 pb.



* Crédit Agricole S.A. et Caisses régionales à 100%. Ce communiqué de presse commente les résultats de Crédit Agricole S.A. ainsi que ceux du Groupe Crédit Agricole, qui regroupe les entités de Crédit Agricole S.A. et les Caisses Régionales du Crédit Agricole, lesquelles détiennent 56,6% de Crédit Agricole S.A. Les éléments spécifiques qui, retraités des différents soldes intermédiaires auxquels ils se rapportent, permettent de calculer les résultats sous-jacents, sont détaillés en p. 17 et suivantes de ce communiqué. Un rapprochement entre le compte de résultat publié et le compte de résultat sous-jacent se trouve en p. 23 et suivante pour le Groupe Crédit Agricole et en p. 19 et suivante pour Crédit Agricole SA. Crédit Agricole S.A. Résultat net sous-jacent trimestriel en forte hausse RNPG sous-jacent : T3-19 1 226 m€, +8,2% T3/T3, 9M-19 3 264 m€, -2,2% 9M/9M, hausse des résultats des pôles métiers (hors Activités hors métiers) (+6,8% T3/T3, +2,4% 9M/9M) ;

Contributions solides du pôle Gestion de l’épargne et Assurances, RBE toujours bien orienté en Banque de proximité France, et forte hausse (+24%) de la contribution de CA Italie, bonne maîtrise des coûts et solide contribution des partenariats automobiles dans le pôle Services financiers spécialisés, et solides performances en Banque de marché, avec une contribution du pôle Grandes clientèles en hausse malgré l’inversion du coût du risque dans le pôle;

Sur 9M-19, RNPG sous-jacent à haut niveau (3 264 m€) malgré la contribution d’AHM pénalisée par une base S1-18 élevée, la hausse de +2,0 pp du taux effet d’impôt sur les sociétés, et la hausse mesurée du coût du risque, du fait de la normalisation en BFI ;

ROTE annualisé sous-jacent7 à 11,3%, bonne rentabilité dans tous les métiers. Hausse des revenus sous-jacents T3/T3 (+4,9%) et 9M/9M (+1,8%), grâce à une activité commerciale dynamique Collecte soutenue en Gestion d’actifs, Assurances, Gestion de fortune, et Services financiers aux institutionnels. Collecte nette record pour Amundi ;

Performances supérieures au marché français en assurances dommages (hausse de 6,8% des primes T3/T3), hausse des taux d’équipement des clients (+1,5 pp pour les Caisses régionales sept/sept, +1,2 pp pour LCL) ;

Poursuite de la croissance des crédits et de la collecte, hausse des taux d’équipement, et poursuite de la dynamique de conquête en Banque de proximité (+210 000 clients particuliers depuis fin 2018 (+156 000 dans les Caisses régionales, +40 000 chez LCL, +16 000 chez CA Italia) ;

Bonne performance des partenariats automobiles, générant du résultat mis en équivalence ;

Activité commerciale dynamique en banque de marché, maintien des positions en banque commerciale dans un marché des prêts syndiqués en ralentissement sur la zone euro. Effet ciseaux très positif (+340 pb) et amélioration du coefficient d’exploitation Charges sous-jacentes: +1,5% T3/T3, notamment en raison du développement de l’assurance à l’international et sur les entreprises. Effet ciseaux positif dans les pôles Banque de proximité, et Grandes clientèles. Stabilité des coûts en Services financiers spécialisés.

+1,5% T3/T3, notamment en raison du développement de l’assurance à l’international et sur les entreprises. Effet ciseaux positif dans les pôles Banque de proximité, et Grandes clientèles. Stabilité des coûts en Services financiers spécialisés. Coefficient d’exploitation sous-jacent à 59,6% (-2,0 pp) au T3, et à 60,5% sur 9M (-0,4pp);

sous-jacent à 59,6% (-2,0 pp) au T3, et à 60,5% sur 9M (-0,4pp); Coût du risque bas, à 29 pb, normalisation en BFI, baisse chez CACF et CA Italia : Solidité financière confirmée ce trimestre - Ratio CET1 à 11,7%, +0,1pp sept/juin, stabilité des emplois pondérés des métiers; Poursuite de la mise en œuvre du Plan à moyen terme 2022 IRC 8 en hausse en banque de proximité, renforcement de l’interaction digitale avec les clients, conquête dynamique en France et en Italie (+210 000 clients particuliers depuis fin 2018).

Emission en octobre d’un Green bond senior non préféré pour un milliard d’euros.

Relèvement par Moody’s de la note crédit Long terme de CAsa à Aa3. Le Conseil d’administration de Crédit Agricole S.A., réuni sous la présidence de Dominique Lefebvre le 7 novembre 2019, a examiné les comptes du troisième trimestre et des neuf premiers mois 2019. Au troisième trimestre 2019, le résultat net part du Groupe publié atteint 1 199 millions d’euros, contre 1 101 millions d'euros au troisième trimestre 2018. Les éléments spécifiques de ce trimestre ont eu un effet net négatif limité de -28 millions d’euros sur le résultat net part du Groupe. Pour mémoire, ils avaient eu un impact négatif limité de -32 millions d’euros au troisième trimestre 2018. Hors ces éléments spécifiques, le résultat net part du Groupe sous-jacent du troisième trimestre 2019 atteint 1 226 millions d'euros, un niveau élevé, en hausse de +8,2% par rapport au troisième trimestre 2018. Le bénéfice par action sous-jacent atteint 0,34 euro par action sur le troisième trimestre 2019, en baisse de -6,3% par rapport au troisième trimestre 2018. Résultats consolidés de Crédit Agricole S.A. au T3-2019 et au T3-2018 En m€ T3-19

publié T3-18

publié Var T3/T3

publié T3-19

sous-jacent T3-18

sous-jacent Var T3/T3

sous-jacent Produit net bancaire 5 031 4 802 +4,8% 5 073 4 834 +4,9% Charges d'exploitation hors FRU (3 025) (2 998) +0,9% (3 025) (2 979) +1,5% FRU (2) - ns (2) - ns Résultat brut d'exploitation 2 004 1 804 +11,1% 2 046 1 856 +10,3% Coût du risque de crédit (335) (218) +53,2% (335) (218) +53,2% Coût du risque juridique - - ns - - ns Sociétés mises en équivalence 82 78 +5,1% 82 78 +5,1% Gains ou pertes sur autres actifs 17 (0) ns 17 (0) ns Variation de valeur des écarts d'acquisition - - ns - - ns Résultat avant impôt 1 769 1 663 +6,3% 1 811 1 715 +5,6% Impôt (423) (434) (2,5%) (437) (449) (2,7%) Rés. net des activ. arrêtées ou en cours de cession 0 (1) ns 0 (1) ns Résultat net 1 346 1 228 +9,6% 1 374 1 265 +8,6% Intérêts minoritaires (147) (128) +15,6% (148) (132) +12,1% Résultat net part du Groupe 1 199 1 101 +8,9% 1 226 1 133 +8,2% Bénéfice par action (€) 0,33 0,35 (6,0%) 0,34 0,36 (6,3%) Coefficient d'exploitation hors FRU (%) 60,1% 62,4% -2,3 pp 59,6% 61,6% -2,0 pp L’activité a crû dans les pôles métiers de Crédit Agricole SA, malgré un contexte de taux toujours difficile. Les métiers de Crédit Agricole S.A., ainsi que les réseaux de distribution du Groupe Crédit Agricole, notamment les Caisses régionales qui distribuent les produits et services des métiers de Crédit Agricole S.A., ont, encore ce trimestre, connu un excellent niveau d’activité, que ce soit en crédit, en collecte d’épargne, ou en protection des biens et personnes. L’équipement des clients a progressé, témoignant du potentiel de croissance organique, via les synergies de revenus, du modèle de Banque universelle de proximité du Groupe. En Epargne/Retraite , le chiffre d’affaire s’élève à 6,8 milliards d’euros sur le troisième trimestre 2019 (+13,9% par rapport au troisième trimestre 2018). Au 30 septembre 2019, la collecte nette en épargne retraite atteint 2,4 milliards d’euros, en hausse de +20% par rapport au troisième trimestre 2019. La collecte sur les contrats en unités de comptes augmente de 7,5% par rapport au troisième trimestre 2018, à 1,3 milliard d’euros (54% de la collecte nette totale, 29,2% de la collecte brute). La part des UC dans les encours atteint 22,4%, soit une hausse de +0,7 point de pourcentage sur un an. Depuis plusieurs années, Crédit Agricole Assurances adapte sa stratégie à l’environnement de taux bas et dispose d’une flexibilité importante face à ce contexte : à fin septembre 2019, le stock de Provision pour Participation aux Excédents (PPE) atteint 10,8 milliards d’euros (+948 millions d’euros par rapport à décembre 2018), soit 5,2% des encours de contrats de euros, et qui constitue un niveau de couverture supérieur à la moyenne du marché français. Crédit Agricole Assurances adopte en outre des mesures d’incitations à la souscription d’UC et se prépare à orienter à la baisse la participation aux bénéfices (PAB).

, le chiffre d’affaire s’élève à 6,8 milliards d’euros sur le troisième trimestre 2019 (+13,9% par rapport au troisième trimestre 2018). Au 30 septembre 2019, la collecte nette en épargne retraite atteint 2,4 milliards d’euros, en hausse de +20% par rapport au troisième trimestre 2019. La collecte sur les contrats en unités de comptes augmente de 7,5% par rapport au troisième trimestre 2018, à 1,3 milliard d’euros (54% de la collecte nette totale, 29,2% de la collecte brute). La part des UC dans les encours atteint 22,4%, soit une hausse de +0,7 point de pourcentage sur un an. Depuis plusieurs années, Crédit Agricole Assurances adapte sa stratégie à l’environnement de taux bas et dispose d’une flexibilité importante face à ce contexte : à fin septembre 2019, le stock de Provision pour Participation aux Excédents (PPE) atteint 10,8 milliards d’euros (+948 millions d’euros par rapport à décembre 2018), soit 5,2% des encours de contrats de euros, et qui constitue un niveau de couverture supérieur à la moyenne du marché français. Crédit Agricole Assurances adopte en outre des mesures d’incitations à la souscription d’UC et se prépare à orienter à la baisse la participation aux bénéfices (PAB). En Assurances dommages , Crédit Agricole Assurances continue à afficher une performance supérieure au marché français, avec une croissance des primes de 6,8% au troisième trimestre 2018, sous l’effet d’une progression toujours soutenue en France (6,8%) et en Italie (+12% T3/T3). Crédit Agricole Assurance enregistre un apport net de +148 000 contrats sur le trimestre, pour atteindre près de 14,0 millions de contrats à fin septembre 2019. Le taux d’équipement des clients particuliers 9 progresse dans les réseaux de LCL (24,7% à fin septembre 2019, soit une augmentation de +1,2 point de pourcentage depuis septembre 2018) et des Caisses régionales (37,4% à fin septembre 2019, soit une augmentation de +1,5 point de pourcentage depuis septembre 2018). Le ratio combiné est bien maîtrisé, à 95,5%, en amélioration de 0,1 point de pourcentage sur un an, malgré la sinistralité gel/grêle et sécheresse de 2019. En prévoyance/emprunteur/collectives, le chiffre d’affaires atteint près de 984 millions sur le troisième trimestre de 2019, en hausse de 9,2% par rapport à la même période en 2018, croissance portée par celle de l’ensemble des trois segments d’activité.

, Crédit Agricole Assurances continue à afficher une performance supérieure au marché français, avec une croissance des primes de 6,8% au troisième trimestre 2018, sous l’effet d’une progression toujours soutenue en France (6,8%) et en Italie (+12% T3/T3). Crédit Agricole Assurance enregistre un apport net de +148 000 contrats sur le trimestre, pour atteindre près de 14,0 millions de contrats à fin septembre 2019. Le taux d’équipement des clients particuliers progresse dans les réseaux de LCL (24,7% à fin septembre 2019, soit une augmentation de +1,2 point de pourcentage depuis septembre 2018) et des Caisses régionales (37,4% à fin septembre 2019, soit une augmentation de +1,5 point de pourcentage depuis septembre 2018). Le ratio combiné est bien maîtrisé, à 95,5%, en amélioration de 0,1 point de pourcentage sur un an, malgré la sinistralité gel/grêle et sécheresse de 2019. En prévoyance/emprunteur/collectives, le chiffre d’affaires atteint près de 984 millions sur le troisième trimestre de 2019, en hausse de 9,2% par rapport à la même période en 2018, croissance portée par celle de l’ensemble des trois segments d’activité. La Gestion d’actifs (Amundi) enregistre ce trimestre une collecte nette record, à 42,7 milliards d’euros, tirée aussi bien par les actifs moyen long terme (+25,3 milliards d’euros, grâce au redressement de la collecte Retail, tirée par les joint-ventures et par les distributeurs tiers) que par les produits de trésorerie (+17,4 milliards d’euros, liés au retour de la clientèle institutionnelle et corporate). Les encours sous gestion atteignent 1 563 milliards d’euros à fin septembre 2019, soit une hausse de +5,9% par rapport à fin septembre 2018, malgré un contexte mondial encore incertain.

enregistre ce trimestre une collecte nette record, à 42,7 milliards d’euros, tirée aussi bien par les actifs moyen long terme (+25,3 milliards d’euros, grâce au redressement de la collecte Retail, tirée par les joint-ventures et par les distributeurs tiers) que par les produits de trésorerie (+17,4 milliards d’euros, liés au retour de la clientèle institutionnelle et corporate). Les encours sous gestion atteignent 1 563 milliards d’euros à fin septembre 2019, soit une hausse de +5,9% par rapport à fin septembre 2018, malgré un contexte mondial encore incertain. Les Banques de proximité affichent toujours un fort dynamisme commercial, avec des taux élevés de croissance des crédits, en particulier en France pour LCL (+9,2% par rapport à fin septembre 2018), grâce au crédit habitat (+9,1%) et les marchés professionnels et entreprises (+9,9%), mais aussi en Italie pour CA Italia (+3,1%), tiré par les crédits aux particuliers (+5,5%) et aux entreprises (+6,1%). La collecte croît sur un an chez LCL (+6,6%), portée par la collecte bilan (+10%, dont +12,4% pour les livrets et +10,7% pour les dépôts à vue) mais aussi par la collecte hors bilan (+2%). La collecte enregistre une hausse modérée en Italie (+1,9%), grâce à de bonnes performances de la collecte hors bilan (+4,4%) dans un contexte de marché en baisse, et à la stabilité des encours de collecte bilan. La conquête clients nette est toujours dynamique chez LCL (+49 000 clients particuliers et professionnels depuis le début de l’année, et +14 000 clients de LCL Essentiel depuis son lancement en avril), et chez CA Italia (+16 000 clients particuliers depuis le début de l’année). Les taux d’équipement poursuivent leur augmentation à un rythme soutenu avec +7,7% de contrats MRH-Auto-santé et +4,7% de cartes haut de gamme chez LCL, ou encore avec une hausse de +22% du nombre de contrats d’assurances dommages et de 1,6 point de pourcentage du taux d’équipement chez CA Italia sur un an.

affichent toujours un fort dynamisme commercial, avec des taux élevés de croissance des crédits, en particulier en France pour LCL (+9,2% par rapport à fin septembre 2018), grâce au crédit habitat (+9,1%) et les marchés professionnels et entreprises (+9,9%), mais aussi en Italie pour CA Italia (+3,1%), tiré par les crédits aux particuliers (+5,5%) et aux entreprises (+6,1%). La collecte croît sur un an chez LCL (+6,6%), portée par la collecte bilan (+10%, dont +12,4% pour les livrets et +10,7% pour les dépôts à vue) mais aussi par la collecte hors bilan (+2%). La collecte enregistre une hausse modérée en Italie (+1,9%), grâce à de bonnes performances de la collecte hors bilan (+4,4%) dans un contexte de marché en baisse, et à la stabilité des encours de collecte bilan. La conquête clients nette est toujours dynamique chez LCL (+49 000 clients particuliers et professionnels depuis le début de l’année, et +14 000 clients de LCL Essentiel depuis son lancement en avril), et chez CA Italia (+16 000 clients particuliers depuis le début de l’année). Les taux d’équipement poursuivent leur augmentation à un rythme soutenu avec +7,7% de contrats MRH-Auto-santé et +4,7% de cartes haut de gamme chez LCL, ou encore avec une hausse de +22% du nombre de contrats d’assurances dommages et de 1,6 point de pourcentage du taux d’équipement chez CA Italia sur un an. Dans le pôle des Services financiers spécialisés , les encours gérés de CA Consumer Finance augmentent de 5,4% par rapport à fin septembre 2018, pour atteindre 90,6 milliards d’euros, tirés par les Banques de proximité du Groupe Crédit Agricole (+6,8%) et les partenariats automobile (+6,7%). La production est stable ce trimestre par rapport au troisième trimestre 2018, à 10,6 milliards d’euros. L’activité de CAL&F est dynamique, aussi bien en affacturage qu’en crédit-bail. La production commercial affacturage est à un bon niveau, notamment à l’international (1,0 milliard d’euros) et la production commerciale en crédit-bail augmente en France de +32% par rapport au troisième trimestre 2018.

, les encours gérés de CA Consumer Finance augmentent de 5,4% par rapport à fin septembre 2018, pour atteindre 90,6 milliards d’euros, tirés par les Banques de proximité du Groupe Crédit Agricole (+6,8%) et les partenariats automobile (+6,7%). La production est stable ce trimestre par rapport au troisième trimestre 2018, à 10,6 milliards d’euros. L’activité de CAL&F est dynamique, aussi bien en affacturage qu’en crédit-bail. La production commercial affacturage est à un bon niveau, notamment à l’international (1,0 milliard d’euros) et la production commerciale en crédit-bail augmente en France de +32% par rapport au troisième trimestre 2018. L’activité du pôle Grandes clientèles est bonne dans l’ensemble, avec un PNB en hausse au troisième trimestre 2019 (+6,3% par rapport au troisième trimestre 2018) et sur les neuf premiers mois de l’année (+2,4%). Les revenus sous-jacents de la banque de marché (FICC) et d’investissement sont en forte hausse (+21,6% par rapport au troisième trimestre de 2018, sous l’effet du dynamisme de l’activité commerciale sur la quasi-totalité des lignes produits et de la reprise des transactions de conseil. Les financements structurés enregistrent une bonne performance (+5,9%), tandis que les revenus de banque commerciale sont en retrait (-9,9%) pénalisés par un environnement atone et sans transactions majeures (ralentissement du marché des prêts syndiqués sur la zone EMEA -25% sur un an)10 . Le pôle maintient néanmoins sa position de leader sur le marché EMEA syndiqués11. Enfin, les Services financiers aux institutionnels (CACEIS) enregistrent ce trimestre des niveaux records d’encours conservés (3 144 milliards d’euros, en hausse de +16,4% sur un an) et administrés (2 023 milliards d’euros, en hausse de +13,3% sur un an), grâce à une activité soutenue sur les clients existants et à des gains de nouveaux clients En cohérence avec la stratégie décrite lors de la présentation du Plan de moyen terme du Groupe le 6 juin 2019, ce trimestre, Amundi, CA Consumer Finance et CACEIS ont poursuivi leur politique de partenariat hors Groupe en Europe et en Asie. Ce trimestre a vu la première consolidation de SoYou, issue du partenariat signé entre CA Consumer Finance et Bankia , le 7 mars 2018. Le 10 octobre 2019, la co-entreprise a reçu l’agrément du ministère de l’Economie espagnol pour exercer ses activités avec les statut d’établissement financier de crédit.

, le 7 mars 2018. Le 10 octobre 2019, la co-entreprise a reçu l’agrément du ministère de l’Economie espagnol pour exercer ses activités avec les statut d’établissement financier de crédit. KAS Bank a été consolidé au 30 septembre 2019 dans les comptes de CACEIS suite à l’offre publique d’achat amicale de CACEIS, lancée le 26 juillet sur l’intégralité du capital de KAS Bank. CACEIS confirmait ainsi son ambition pan-européenne en renforçant sa position aux Pays‑Bas et ses capacités au service de la clientèle des compagnies d’assurance et des fonds de pension ; cette acquisition sera créatrice de valeur grâce à un fort potentiel de synergies.

a été consolidé au 30 septembre 2019 dans les comptes de CACEIS suite à l’offre publique d’achat amicale de CACEIS, lancée le 26 juillet sur l’intégralité du capital de KAS Bank. CACEIS confirmait ainsi son ambition pan-européenne en renforçant sa position aux Pays‑Bas et ses capacités au service de la clientèle des compagnies d’assurance et des fonds de pension ; cette acquisition sera créatrice de valeur grâce à un fort potentiel de synergies. CACF a également signé le 19 juillet 2019 un accord avec Fiat Chrysler Automobiles (FCA) pour prolonger leur joint-venture détenue à 50/50 jusqu’au 31 décembre 2024. Ces opérations s’ajoutent aux opérations suivantes, annoncées depuis le début de l’année 2019 : Crédit Agricole S.A. et Santander ont annoncé le 17 avril la signature d’un rapprochement de leurs activités de conservation institutionnelle et d‘asset servicing ; la nouvelle entité, qui gardera le nom de CACEIS, serait détenue par Crédit Agricole S.A. et Santander à hauteur de respectivement 69,5% et 30,5% et regrouperait les activités de CACEIS et de Santander Securities Services (« S3 ») en Espagne et en Amérique Latine (Brésil, Mexique et Colombie) ; cette nouvelle entité bénéficierait de l’augmentation de sa taille critique et d’un positionnement concurrentiel renforcé grâce à une présence géographique élargie, bénéficiant de la croissance de pays à fort potentiel (Amérique latine et Asie) ; cette opération devrait être finalisée avant la fin de l’année 2019 ;

ont annoncé le 17 avril la signature d’un rapprochement de leurs activités de conservation institutionnelle et d‘asset servicing ; la nouvelle entité, qui gardera le nom de CACEIS, serait détenue par Crédit Agricole S.A. et Santander à hauteur de respectivement 69,5% et 30,5% et regrouperait les activités de CACEIS et de Santander Securities Services (« S3 ») en Espagne et en Amérique Latine (Brésil, Mexique et Colombie) ; cette nouvelle entité bénéficierait de l’augmentation de sa taille critique et d’un positionnement concurrentiel renforcé grâce à une présence géographique élargie, bénéficiant de la croissance de pays à fort potentiel (Amérique latine et Asie) ; cette opération devrait être finalisée avant la fin de l’année 2019 ; CACIB a finalisé le 29 avril la cession de 4,9% du capital de la Banque Saudi Fransi (BSF) à un consortium mené par Ripplewood, réduisant ainsi sa participation à 10% et sous réserve de l’exercice d’un warrant portant sur 6% du capital, à 4% à la fin de cette année ; les impacts de cette transaction ont été comptabilisés au deuxième trimestre directement en capitaux propres non recyclables.

à un consortium mené par Ripplewood, réduisant ainsi sa participation à 10% et sous réserve de l’exercice d’un warrant portant sur 6% du capital, à 4% à la fin de cette année ; les impacts de cette transaction ont été comptabilisés au deuxième trimestre directement en capitaux propres non recyclables. CA Consumer Finance a signé, le 28 juin 2019, avec Banco BPM (troisième banque italienne) un accord définitif visant à renforcer leur partenariat global, permettant une extension de la relation commerciale à l’ensemble du réseau d’agences de Banco BPM, notamment via l’acquisition de l’activité bancaire de Profamily, et une prolongation de celle-ci sur 15 ans.

(troisième banque italienne) un accord définitif visant à renforcer leur partenariat global, permettant une extension de la relation commerciale à l’ensemble du réseau d’agences de Banco BPM, notamment via l’acquisition de l’activité bancaire de Profamily, et une prolongation de celle-ci sur 15 ans. Crédit Agricole Assurances et Abanca ont signé le 8 juillet dernier un partenariat pour la création d’une compagnie non-vie à destination des marchés espagnol et portugais sur une durée de 30 ans. L’accord prévoit la création d’une joint-venture détenue à 50/50 qui offrira au marché des produits innovants, s’appuyant sur des solutions technologiques et une expérience client différenciée. Cette alliance permettra de réunir la connaissance de la clientèle que possède Abanca avec l’expertise acquise par Crédit Agricole Assurances sur le marché européen des assurances. La Commission européenne a autorisé la création d’une entreprise commune le 28 octobre 2019. Les éléments spécifiques de ce trimestre sont peu nombreux et affichent un effet net limité négatif de -28 millions d’euros sur le résultat net part du Groupe, ils comprennent uniquement les éléments de volatilité comptable récurrents, à savoir le DVA (Debt Valuation Adjustment, soit les gains et pertes sur instruments financiers liés aux variations du spread émetteur du Groupe) pour -2 millions d’euros en résultat net part du Groupe et la couverture de portefeuille de prêts pour ‑1 million d’euros dans le pôle Grandes clientèles, ainsi que les dotations à la provision Epargne Logement respectivement pour -5 millions d’euros et -20 millions en résultat net part du Groupe dans les pôles Banque de proximité en France et Activités hors métiers. Au troisième trimestre 2018, les éléments spécifiques avaient eu un effet net limité, négatif de -32 millions d’euros sur le résultat net part du Groupe, notamment les coûts d’intégration de Pioneer Investments chez Amundi pour ‑6 millions d’euros (-12 avant impôts et intérêts minoritaires), et ceux des trois banques italiennes pour -4 millions d’euros (-7 avant impôts et minoritaires), ainsi que le solde net de -23 millions d'euros en résultat net part du Groupe des éléments de volatilité comptable récurrents, à savoir le DVA pour -6 millions d’euros, la couverture de portefeuille de prêts en Grandes clientèles pour - 10 millions d’euros et les variations de provisions épargne-logement pour -7 millions d’euros. Les performances des métiers ont été solides au troisième trimestre 2019. Le résultat net part du Groupe sous-jacent des pôles métiers12 a progressé de +6,8%, tous les métiers contribuant à cette hausse. La contribution du pôle Gestion de l’épargne et Assurances est en hausse de +2,5%, à 502 millions d’euros avec un résultat net part du groupe toujours solide pour l’assurances et Amundi. Le pôle Grandes clientèles enregistre une bonne performance, notamment en banque de marché, avec une hausse du résultat net de +12,8% à 478 millions d’euros malgré l’inversion du coût du risque de la BFI. La Banque de proximité voit sa contribution progresser de +6,0% à 251 millions d’euros. Le résultat brut d’exploitation est toujours bien orienté en Banque de proximité en France, et CA Italia affiche une forte hausse de sa contribution de +24,0%. Les très bonnes performances des partenariats automobiles dans les Services financiers spécialisés génèrent du résultat mis en équivalence (contribution en hausse de +17,8% entre le troisième trimestre 2018 et le troisième trimestre 2019). Au troisième trimestre 2019, les revenus sous-jacents ont atteint 5 073 millions d’euros, en hausse de +4,9% grâce à une activité commerciale dynamique et en dépit d’un contexte de taux toujours difficile. et ce notamment grâce à la forte hausse des revenus dans le pôle Gestion de l’épargne et Assurances (+3,8%, bénéficiant d’une collecte record pour Amundi et de performance supérieure au marché français en assurances dommages), mais aussi grâce à la performance du pôle Grandes clientèles (+6,3% liée au dynamisme de la banque de marché et au maintien des positions en banque commerciale dans un marché des prêts syndiqués en ralentissement sur la zone euro). Pour l’ensemble des pôles métiers, les revenus sous-jacents des pôles métiers (hors AHM) progressent de +3,1% ce trimestre. Ces bonnes tendances sur les revenus ont été accompagnées par une bonne maîtrise des charges. Les charges d’exploitation sous-jacentes hors FRU affichent une progression maîtrisée de +1,5% par rapport au troisième trimestre 2018. Ceci permet de dégager un effet de ciseaux très significativement positif, de +340 points de base. Le développement de l’activité s’est néanmoins poursuivi dans tous les métiers, ces deniers affichant une hausse de +2,9% de leurs charges entre le troisième trimestre 2018 et le troisième trimestre 2019. En particulier, le pôle Gestion de l’épargne et Assurances connait une hausse des charges reflétant le développement de l’assurance à l’international et sur les entreprises. Les Banques de proximité affichent des effets ciseaux positifs avec 90 points de base pour LCL et 140 points de base pour la Banque de proximité à l’international, de même que le pôle Grandes clientèles avec 240 points de base. Le pôle des Services financiers spécialisés enregistre des charges stables sur la période. Le coefficient d’exploitation sous–jacent s’élève à 59,6% sur le troisième trimestre 2019, en amélioration de 2 points de pourcentage sur la période. Le résultat brut d’exploitation sous-jacent est donc en hausse de +10,3% par rapport au troisième trimestre 2018. Le coût du risque affiche une hausse de +53,2% /-117 millions d’euros, à -335 millions d'euros contre ‑218 millions d'euros au troisième trimestre 2018, notamment du fait d’une inversion du coût du risque de crédit dans la Banque de financement et d’investissement qui avait enregistré des reprises nettes de provisions à hauteur de +52 millions d’euros au troisième trimestre 2018 alors qu’elle enregistre ce trimestre des dotations nettes pour -48 millions d’euros (soit une variation de -100 millions d’euros). C’est pour cette même raison que nous constatons une normalisation du coût du risque sur encours13 consolidé sur le troisième trimestre 2019. Il atteint 29 points de base, en hausse de +4 points de base par rapport au troisième trimestre 2018, en hausse de +4 points de base par rapport au trimestre précédent, mais reste à un niveau bas. Dans les trois autres métiers principalement contributeurs au coût du risque, celui-ci enregistre des variations contrastées mais d’ampleur très limitée. Ainsi, LCL affiche une augmentation de +15,5% du coût du risque, à -58 millions d’euros mais son coût du risque sur encours reste à un niveau bas à 17 points de base (+1 point par rapport au trimestre précédent). CA Italia ressort en forte diminution de -12,0% avec un coût du risque sur encours qui poursuit son amélioration, passant à 59 points de base (contre 73 points au troisième trimestre 2018 et 62 points au deuxième trimestre 2019) ; enfin CA CF enregistre une baisse de -3,8% à 121 millions d’euros par rapport au troisième trimestre 2018, avec un coût du risque sur encours qui ressort également en baisse à 120 points de base. La contribution des sociétés mises en équivalence ressort en hausse de +5,1%, à 82 millions d’euros, traduisant notamment la bonne performance des partenariats de CA Consumer Finance (+17,8% par rapport au troisième trimestre 2018). Le résultat net sur autres actifs s’élève à 17 millions d’euros, sous l’effet d’une opération ponctuelle d’immobilier en Gestion de fortune. Le résultat sous-jacent14 avant impôt, activités cédées et minoritaires ressort ainsi en progression de +5,6%, à 1 811 millions d'euros. Le taux d’impôt effectif sous-jacent s’établit à 25,3%, en baisse de -2,2 points de pourcentage par rapport au troisième trimestre 2018, conséquence notamment d’une décision favorable sur un litige fiscal chez CACIB au troisième trimestre 2019. La charge d’impôt sous-jacente est donc en baisse de -2,7% à 437 millions d’euros et le résultat net avant minoritaires affiche donc une hausse de +8,7%. La part de résultat net attribuée aux intérêts minoritaires est en hausse de +12,1% à 148 millions d'euros, principalement en lien avec l’évolution du résultat sous-jacent. Le résultat net part du Groupe sous-jacent progresse de +8,2% par rapport au troisième trimestre 2018 à 1 226 millions d'euros. Sur l’ensemble des neuf premiers mois 2019, le résultat net part du Groupe publié est de 3 183 millions d'euros, contre 3 393 millions d'euros sur les neuf premiers mois 2018, soit une baisse de -6,2%. Les éléments spécifiques pour les neuf premiers mois 2019 ont eu un effet négatif de -81 millions d’euros sur le résultat net part du Groupe publié. S’ajoutant aux éléments du troisième trimestre déjà mentionnés supra, les éléments du premier semestre 2019 avaient eu un impact négatif de -20 millions d'euros et correspondaient également aux éléments de volatilité comptable récurrents, à savoir le DVA pour -3 millions d'euros, les couvertures de portefeuilles de prêts en Grandes clientèles pour -6 millions d'euros et les variations de la provision Epargne Logement pour -12 millions d’euros. Les éléments spécifiques sur les neuf premiers mois 2018 avaient eu un impact positif de +54 millions d’euros sur le résultat net part du Groupe. Par rapport à ceux du troisième trimestre 2018 déjà mentionnés supra, ils ont eu un impact de +87 millions d'euros sur le résultat net part du Groupe au premier semestre 2018, soit l’ajustement du montant de badwill constaté lors de l’acquisition des trois banques italiennes à hauteur de +66 millions d’euros, les coûts d’intégration de Pioneer pour ‑8 millions d'euros (-18 millions avant impôts et intérêts minoritaires) ainsi que des éléments spécifiques récurrents, à savoir le DVA pour +11 millions d'euros (+15 millions d’euros avant impôt), les couvertures de portefeuilles de prêts en Grandes clientèles pour +14 millions d'euros (+20 millions d’euros avant impôt). Hors ces éléments spécifiques, le résultat net part du Groupe sous-jacent ressort à 3 264 millions d'euros, en baisse de -2,2% par rapport aux neuf premiers mois 2018. Le bénéfice par action sous-jacent atteint 0,97 euro par action, en baisse (-8,6%) par rapport aux neuf premiers mois 2018. Le ROTE15 annualisé net des coupons annualisés d’Additional Tier 1 (retour sur fonds propres part du Groupe hors incorporels) atteint 11,3% sur les neuf premiers mois 2019, en retrait par rapport à l’année 2018 (13,1%). Résultats consolidés de Crédit Agricole S.A. aux 9M 2019 et aux 9M 2018 En m€ 9M-19

publié 9M-18

publié Var 9M/9M

publié 9M-19

sous-jacent 9M-18

sous-jacent Var 9M/9M

sous-jacent Produit net bancaire 15 034 14 882 +1,0% 15 155 14 880 +1,8% Charges d'exploitation hors FRU (9 161) (9 073) +1,0% (9 161) (9 053) +1,2% FRU (340) (302) +12,5% (340) (302) +12,5% Résultat brut d'exploitation 5 534 5 507 +0,5% 5 654 5 525 +2,3% Coût du risque de crédit (917) (755) +21,4% (917) (755) +21,4% Coût du risque juridique - (5) (100,0%) - - ns Sociétés mises en équivalence 275 248 +11,0% 275 248 +11,0% Gains ou pertes sur autres actifs 39 32 +21,8% 39 32 +21,8% Variation de valeur des écarts d'acquisition - 86 (100,0%) - - ns Résultat avant impôt 4 931 5 113 (3,5%) 5 052 5 050 +0,0% Impôt (1 302) (1 244) +4,7% (1 340) (1 250) +7,2% Rés. net des activ. arrêtées ou en cours de cession 8 (3) ns 8 (3) ns Résultat net 3 637 3 866 (5,9%) 3 720 3 797 (2,0%) Intérêts minoritaires (454) (473) (4,1%) (455) (459) (0,7%) Résultat net part du Groupe 3 183 3 393 (6,2%) 3 264 3 338 (2,2%) Résultat net part du Groupe par action (€) 0,94 1,08 (12,8%) 0,97 1,06 (8,6%) Coefficient d'exploitation hors FRU (%) 60,9% 61,0% -0,0 pp 60,5% 60,8% -0,4 pp Sur les neuf premiers mois 2019, les résultats des métiers sont en hausse de +2,5%, grâce à une bonne croissance de l’activité, à la maîtrise de l’évolution des charges (effet de ciseaux positif de +40 points de base), et au maintien du coût du risque à un niveau très bas. La contribution négative du pôle Activités hors métiers (‑683 millions d’euros, contre -515 millions d’euros sur les neuf premiers mois 2018) résulte d’une dégradation des éléments de ce pôle, autres que le résultat net « structurel », par rapport à une base 2018 élevée. Le produit net bancaire sous-jacent augmente de +1,8% par rapport aux neuf premiers mois 2018, avec une contribution positive à cette croissance dans tous les pôles métiers sauf les Services financiers spécialisés. Le crédit à la consommation évolue dans un contexte de forte pression concurrentielle en France et de démarrage de nouveaux partenariats (entraînant des coûts d’acquisition de clientèle) sur la période, et la très bonne performance des partenariats automobiles est comptabilisée en mise en équivalence. Le crédit-bail et l’affacturage voit leur activité se stabiliser, avec une activité dynamique en crédit-bail notamment. Les revenus du pôle Grandes clientèles sont en légère hausse (+2,4%). Les charges d’exploitation sous-jacentes sont en légère hausse de +1,2%, hors contribution au FRU. Cette maîtrise des charges permet d’afficher un effet ciseaux positif de +60 points de base sur la période. Sur les seuls pôles métiers, la hausse des charges d’exploitation hors FRU s’élève à +1,6%. Elle est principalement concentrée sur les pôles Gestion de l’épargne et Assurances et Grandes Clientèles qui connaissent des hausses de charges en lien avec le développement de leurs activités. Le coefficient d’exploitation sous-jacent hors FRU s’élève à 60,5%, y compris les charges IFRIC21 du premier trimestre, en amélioration de 0,4 point de pourcentage par rapport au troisième trimestre 2018. Enfin, le coût du risque de crédit, enregistre une augmentation de +21,4%/-162 millions d’euros par rapport aux neuf premiers mois 2018 à -917 millions d’euros. Cette hausse s’explique essentiellement par le pôle Grandes clientèles (qui enregistre une charge du risque de -105 millions d'euros à fin septembre 2019, contre une reprise nette de +38 millions d’euros à fin septembre 2018) et en particulier la Banque de financement, à cause des dotations ponctuelles constatées sur la période. A fin septembre 2019, la solvabilité de Crédit Agricole S.A. demeure à un niveau élevé, avec un ratio Common Equity Tier 1 (CET1)16 de 11,7%, en hausse de 0,1pp par rapport à fin juin 2019. Les emplois organiques des métiers sont stables (+0,8 milliard d’euros) au troisième trimestre 2019. Les emplois pondérés s’élèvent à 330 milliards d’euros à fin septembre 2019, contre 323 milliards d’euros à fin juin, soit une hausse de 2,1% sur un trimestre, qui s’explique, malgré la stabilité des emplois pondérés des métiers (+0,8 milliard d’euros), principalement par la hausse des emplois pondérés liés aux réserves latentes et à la prise en compte des résultats des sociétés d’assurance de la période (+3,4 milliards d’euro au total), par l’impact du change (+1,8 milliard d’euros) et par l’acquisition de Kas Bank par CACEIS (+0,8 milliard d’euros). Pour rappel, les participations dans les sociétés d’assurances bénéficient d’une pondération en emplois pondérés à hauteur de 370% de la valeur de mise en équivalence. Pour le ratio CET1, la génération de capital du trimestre (+17 points de base, dont une provision de dividende à 0,17€ sur le troisième trimestre 2019 et à 0,47€ sur neuf mois) et la variation positive des réserves latentes (+8 points de base) ont été notamment compensées par la quasi stabilité de la croissance des métiers (-3 points de base). Les autres impacts sont constitués notamment de la hausse des résultats de l’assurance au travers de la valeur de mise en équivalence (-5 points de base), de l’effet de l’acquisition de Kas Bank par CACEIS (-3 points de base), d’un effet change (-1 point de base) et de l’impact positif de l’augmentation de capital réservée aux salariés (+5 points de base) sur le CET1 de Crédit Agricole S.A. ce trimestre. Le ratio de levier phasé s’établit à 4,3% à fin septembre 2019. Le ratio de levier intra-trimestriel moyen phasé17 atteint 4,0% au troisième trimestre 2019. Le ratio LCR (Liquidity Coverage Ratio) moyen sur douze mois de Crédit Agricole S.A. s’élève à 131,7%18 à fin septembre 2019 soit un niveau supérieur à l’objectif du Plan à moyen terme d’environ 110%. A fin octobre 2019, Crédit Agricole S.A. a réalisé à hauteur de 88% son programme de financement moyen long terme sur les marchés pour l’année. La banque a levé l’équivalent de 15 milliards d’euros dont 8,7 milliards d’euros équivalents de dette senior préférée et de dette senior collatéralisée, ainsi que 4,5 milliards d’euros équivalents en dette senior non préférée et 1,8 milliard d’euros équivalents en dettes Tier 2. Le programme 2019 s’élève à 17 milliards d’euros, dont environ 5 à 6 milliards d’euros de dette éligible TLAC (dette Tier 2 ou dette senior non préférée). A noter que Crédit Agricole S.A. a réalisé en octobre 2019 une émission de dette senior non préférée Green pour 1 milliard d’euros (inclus dans les montants ci-dessus). * * * Commentant ces résultats et l’activité de Crédit Agricole S.A. au troisième trimestre 2019 et sur les neuf premiers mois de l’année 2019, Philippe Brassac, Directeur Général, a déclaré : « Les résultats de Crédit Agricole S.A. sont en forte hausse ce trimestre, à +8,9%, grâce à une activité commerciale dynamique dans tous les métiers qui se traduit par 210 000 clients supplémentaires en France et Italie cette année ; les taux d’équipement de nos clients poursuivent leur hausse, témoignant du potentiel de croissance organique du Groupe, notamment par le biais des synergies entre entités. Tout en poursuivant notre investissement dans le développement de nos métiers, notamment l’assurance, sur les entreprises en France et à l’international, notre efficacité opérationnelle continue de s’améliorer, comme en témoigne l’effet ciseaux très significatif ce trimestre et l’amélioration du coefficient d’exploitation. Notre coût du risque reste enfin très bas. Les agences de notation ont su reconnaitre la force de notre modèle, fondé sur l’excellence aussi bien relationnelle qu’opérationnelle. Moody’s a ainsi relevé la note Moyen Long Terme de CAsa ce trimestre, à Aa3, conférant à nos instruments Additional Tier 1 un statut « investment grade ». Notre solidité financière se confirme d’ailleurs ce trimestre :. le ratio CET1 de Crédit Agricole S.A. sécurise notre politique de dividende et rend possible un premier démantèlement du Switch en 2020».; Groupe Crédit Agricole Au troisième trimestre, le résultat net part du Groupe sous-jacent du Groupe Crédit Agricole ressort à 1 924 millions d’euros, en hausse de +6,0% par rapport au troisième trimestre 2018. Sur les neuf premiers mois 2019, le résultat net part du Groupe sous-jacent du Groupe Crédit Agricole atteint 5 205 millions d’euros, stable par rapport aux neuf premiers mois 2018. Cette performance a été atteinte grâce à une très forte activité dans tous les métiers, et grâce à la mise en œuvre du projet client. L’interaction digitale avec les clients s’est renforcée, avec une augmentation de +2,5 points de pourcentage des utilisations de l’application mobile MaBanque des Caisses régionales, et de +3 points de pourcentage des utilisateurs de l’application mobile LCL depuis le début de l’année. Le poids des transactions réalisées en ligne a augmenté de +6 points de pourcentage chez CA Italia. La satisfaction clients s’est améliorée, avec un IRC19 particuliers positifs dans les Caisses régionales en 2019, à comparer avec la moyenne du marché à -1 en France. L’IRC particuliers est en forte hausse dans les Caisses régionales (+5) et chez LCL (+8). La relation client s’intensifie dans les Caisses régionales, avec une hausse de la proportion des DAV « actifs »20. La conquête est de nouveau très dynamique, avec +210 000 clients particuliers supplémentaires, dont 156 000 dans les Caisses régionales, 40 000 chez LCL et 15 000 chez CA Italia, depuis le début de l’année. 342 000 clients ont été rencontrés dans le cadre de « Trajectoires Patrimoine » dans les Caisses régionales depuis son lancement il y a un an. Enfin, l’équipement des clients poursuit sa croissance, avec notamment une hausse de 1,5 point de pourcentage de l’équipement en assurances dommages chez les clients des Caisses régionales, de 1,2 point de pourcentage chez LCL, et de 1,6 point de pourcentage chez CA Italia. Les revenus des Caisses régionales sont stables au troisième trimestre 2019 par rapport au troisième trimestre 2018, grâce à un bon niveau de croissance des commissions (+3,4%), en particulier les services bancaires et les assurances. Les charges sont en hausse de +3,4% au troisième trimestre 2019 par rapport au troisième trimestre 2018, en raison notamment des investissements IT, mais le résultat net sous-jacent est en nette hausse sur la période (+2,7%), notamment sous l’effet de la baisse notable du coût du risque au troisième trimestre 2019, par rapport à un troisième trimestre 2018 impacté par des dotations collectives. Les revenus sous-jacents du Groupe atteignent 8 331 millions d’euros au troisième trimestre 2019, en hausse de +2,9% sur un an, témoignant de la force du modèle de Banque universelle de proximité, stable et diversifié, générateur de croissance organique dans tous les métiers, notamment grâce aux synergies de revenus entre métiers spécialisés et réseaux de distribution. Les charges d’exploitation hors FRU sont bien maîtrisées (hausse de +2,7% au troisième trimestre 2019), tout en intégrant des investissements IT dans les Caisses régionales et des investissements de développement des métiers de CAsa, notamment dans le pôle Gestion d’épargne et Assurances. On observe un effet ciseaux positif sur un an de 20 points de base. Le coefficient d’exploitation s’améliore de 0,1 point de pourcentage par rapport au troisième trimestre 2018, et atteint 62,7% ce trimestre, témoignant du haut niveau d’efficacité opérationnelle du Groupe. Le coût du risque sur encours des Caisses régionales est stable à 12 points de base, avec un taux de créances douteuses à 2,0% et un taux de couverture à 97,3%. Le coût du risque de crédit du Groupe augmente de +18,9% par rapport au troisième trimestre 2018, sous l’effet de l’inversion du coût du risque en BFI, mais reste à un niveau très bas, et le taux de couverture atteint 83,5%. Le ratio Common Equity Tier 1 du Groupe atteint 15,5% à fin septembre 2019, soit une progression de +0,1 point de pourcentage par rapport à fin juin 2019, supérieur de 580 points de base aux exigences du régulateur21. Le Groupe poursuit enfin le déploiement de son projet sociétal, avec l’émission en octobre d’un Green bond senior non préféré d’un milliard d’euros. Au troisième trimestre 2019, le résultat net part du Groupe publié du Groupe Crédit Agricole ressort à 1 849 millions d’euros, contre 1 769 millions d’euros au troisième trimestre 2018. Les éléments spécifiques de ce trimestre ont eu un effet net négatif de -76 millions d’euros sur le résultat net part du Groupe. Hors ces éléments spécifiques, le résultat net part du Groupe sous-jacent22 atteint 1 924 millions d’euros, en hausse de +6,0% par rapport au troisième trimestre 2018. Résultats consolidés du Groupe Crédit Agricole au T3-2019 et au T3-2018 En m€ T3-19

publié T3-18

publié Var T3/T3

publié T3-19

sous-jacent T3-18

sous-jacent Var T3/T3

sous-jacent Produit net bancaire 8 216 8 043 +2,2% 8 331 8 097 +2,9% Charges d'exploitation hors FRU (5 220) (5 102) +2,3% (5 220) (5 083) +2,7% FRU - - ns - - ns Résultat brut d'exploitation 2 997 2 940 +1,9% 3 111 3 014 +3,2% Coût du risque de crédit (384) (323) +18,9% (384) (323) +18,9% Coût du risque juridique - - ns - - ns Sociétés mises en équivalence 85 77 +10,0% 85 77 +10,0% Gains ou pertes sur autres actifs 18 2 x 10,8 18 2 x 10,8 Variation de valeur des écarts d'acquisition - - ns - - ns Résultat avant impôt 2 715 2 696 +0,7% 2 830 2 770 +2,2% Impôt (748) (816) (8,4%) (787) (839) (6,2%) Rés. net des activ. arrêtées ou en cours de cession 0 (1) ns 0 (1) ns Résultat net 1 968 1 879 +4,7% 2 043 1 930 +5,9% Intérêts minoritaires (119) (110) +7,9% (119) (115) +3,8% Résultat net part du Groupe 1 849 1 769 +4,5% 1 924 1 815 +6,0% Coefficient d'exploitation hors FRU (%) 63,5% 63,4% +0,1 pp 62,7% 62,8% -0,1 pp Au troisième trimestre 2019, le produit net bancaire sous-jacent progresse de +2,9% par rapport au troisième trimestre 2018, à 8 331 millions d'euros, et de +1,8% pour les pôles métiers hors Activités hors métiers. Cette croissance est tirée par les revenus du pôle Gestion de l’épargne et Assurances qui progressent de +3,1%, par ceux du pôle Banque de proximité à l’international qui progressent de +4,4%, et par ceux du pôle Grandes clientèles, qui progressent de +6,2%. Les revenus des pôles Services financiers spécialisés reculent de -2,7%, mais les très bonnes performances des partenariats automobiles sont comptabilisées en mise en équivalence. La Banque de proximité en France affiche des revenus stables à +0,2%. Les charges d’exploitation sous-jacentes hors contribution au Fonds de Résolution Unique (FRU) sont en hausse de +2,7% par rapport au troisième trimestre 2018, en lien avec les investissements informatiques dans les Caisses régionales, au titre du Plan à Moyen Terme, et aux charges de développement dans les métiers de Crédit Agricole S.A., notamment Gestion de l’épargne et Assurances. Le coefficient d’exploitation sous-jacent hors FRU s’élève à 62,7%, en amélioration de 0,1 point de pourcentage par rapport au troisième trimestre 2018). Le résultat brut d’exploitation sous-jacent y compris la contribution au FRU est en hausse à 3 111 millions d’euros par rapport au troisième trimestre 2018 (+3,2%). Le coût du risque de crédit est en hausse de +18,9%, à -384 millions d'euros contre -323 millions d'euros au troisième trimestre 2018. Cette augmentation provient notamment du pôle Grandes clientèles, où le coût du risque de crédit se normalise, avec des provisions nettes de -45 millions d’euros alors que des reprises nettes avaient été enregistrées pour +57 millions d’euros au troisième trimestre de 2018. Le coût du risque sur encours23 du groupe Crédit Agricole s’établit à 20 points de base, en hausse de +2 points de base par rapport au troisième trimestre 2018, mais à un bas niveau, inférieur à l’hypothèse du Plan à moyen terme de 25 points de base. En intégrant la contribution des sociétés mises en équivalence, en hausse de +10,0% de 77 à 85 millions d’euros, du fait de la bonne performance des partenariats automobiles chez CACF, le résultat avant impôt sous-jacent s’établit à 2 830 millions d'euros, en hausse de +2,2% par rapport au troisième trimestre 2018. La charge d’impôt sous-jacente est en baisse de -6,2% par rapport au troisième trimestre 2018, faisant apparaître un taux d’impôt sous-jacent en nette baisse, de +2,5 points de pourcentage de 31,1% à 28,7%. Ainsi, le résultat net sous-jacent avant déduction des minoritaires est en hausse de +5,9% et le résultat net part du Groupe sous-jacent hausse de +6,0% par rapport au troisième trimestre 2018. Les éléments spécifiques ont eu un effet net négatif ce trimestre sur le résultat net part du Groupe de ‑76 millions d’euros. Ils comprennent uniquement le solde net des éléments de volatilité comptable récurrents, à savoir le DVA (Debt Valuation Adjustment, c’est-à-dire les gains et pertes sur instruments financiers liés aux variations du spread émetteur du Groupe) pour -2 millions d’euros, les couvertures de portefeuille de prêts en Grandes clientèles pour -1 million d’euros et les variations de provisions épargne logement pour -72 millions d'euros. Au troisième trimestre 2018, les éléments spécifiques avaient affecté négativement le résultat net part du Groupe à hauteur de -46 millions d'euros, dont ‑6 millions d’euros venant des coûts d’intégration de Pioneer Investments (-12 avant impôts et minoritaires), -3 millions d’euros venant des coûts d’intégration des trois banques italiennes (-7 avant impôts et minoritaires), et, enfin, -37 millions d’euros venant du solde net en résultat net part du Groupe des éléments de volatilité comptables récurrents soit le DVA pour -6 millions d’euros et les couvertures de portefeuilles de prêts dans le pôle Grandes clientèles pour -10 millions d’euros et les variations de provisions épargne logement pour -21 millions d'euros. Sur les neuf premiers mois 2019, le résultat net part du Groupe sous-jacent est stable (-0,3%) par rapport à la même période de 2019, à 5 205 millions d'euros en légère baisse de -19 millions d’euros. La hausse du coût du risque de crédit (-122 millions d’euros) attribuable à la normalisation du coût du risque en banque de financement et d’investissement et la hausse de la charge d’impôt (-141 millions d’euros) compensant la bonne progression du résultat brut d’exploitation (+163 millions d’euros). Le produit net bancaire sous-jacent enregistre une hausse de +1,8% et les charges d’exploitation hors Fonds de Résolution Unique (FRU) restent très maîtrisées, à +1,6% Le Groupe enregistre donc un effet ciseaux positif de +20 points de base sur les neuf premiers mois de l’année. Résultats consolidés du Groupe Crédit Agricole au 9M-2019 et au 9M 2018 En m€ 9M-19

publié 9M-18

publié Var 9M/9M

publié 9M-19

sous-jacent 9M-18

sous-jacent Var 9M/9M

sous-jacent Produit net bancaire 24 898 24 729 +0,7% 25 188 24 748 +1,8% Charges d'exploitation hors FRU (15 805) (15 586) +1,4% (15 805) (15 565) +1,5% FRU (426) (389) +9,4% (426) (389) +9,4% Résultat brut d'exploitation 8 667 8 754 (1,0%) 8 957 8 794 +1,9% Coût du risque de crédit (1 263) (1 141) +10,7% (1 263) (1 141) +10,7% Coût du risque juridique - (5) (100,0%) - - ns Sociétés mises en équivalence 273 256 +6,8% 273 256 +6,8% Gains ou pertes sur autres actifs 21 39 (46,6%) 21 39 (46,6%) Variation de valeur des écarts d'acquisition - 86 (100,0%) - - ns Résultat avant impôt 7 698 7 989 (3,6%) 7 989 7 948 +0,5% Impôt (2 323) (2 317) +0,3% (2 420) (2 331) +3,8% Rés. net des activ. arrêtées ou en cours de cession 8 (3) ns 8 (3) ns Résultat net 5 383 5 669 (5,0%) 5 577 5 614 (0,7%) Intérêts minoritaires (372) (395) (5,9%) (372) (390) (4,7%) Résultat net part du Groupe 5 012 5 273 (5,0%) 5 205 5 224 (0,3%) Coefficient d'exploitation hors FRU (%) 63,5% 63,0% +0,5 pp 62,7% 62,9% -0,1 pp A fin septembre 2019, le niveau de conquête des Caisses régionales est toujours dynamique, avec +156 000 clients particuliers supplémentaires depuis le début de l’année. Depuis le lancement de « Mon Patrimoine » il y a un an, 342 000 clients ont pu en bénéficier. En cohérence avec le Projet du Groupe, les Caisses régionales participent au déploiement du Projet Client. La relation client devient encore davantage digitalisée. Depuis le début de l’année, nous constatons une augmentation de +2,5 pp des utilisateurs de l’application MaBanque des Caisses régionales, ainsi qu’une hausse du nombre de contacts clients (+1 pp) dans les Caisses régionales. La satisfaction clients est en hausse sur tous les segments de clientèle. L’indice de Recommandation Client (IRC24) particulier est notamment est en forte hausse en 2019 (+5 vs 2018), et devient positif, alors que la moyenne du marché français est à -1. Le dynamisme du développement commercial des Caisses régionales participe de façon significative à la croissance des métiers de Crédit Agricole S.A., dont les Caisses régionales, premier réseau de banque de proximité en France, sont les premiers partenaires en Banque de proximité, témoignant de la force du modèle de banque universelle de proximité du Groupe. L’équipement des clients continue sa progression : le parc de cartes haut de gamme particuliers enregistre une hausse de +8,7% entre septembre 2018 et septembre 2019, le stock de contrats d’assurances de biens et de personnes augmente de +4,4%. Les encours de crédit progressent de +6,7% par rapport au 30 septembre 2019. Cette croissance est portée par les prêts à l’habitat (+7,5%), les crédits à la consommation (+6,8%) et les crédits aux entreprises (+6,9%). Les encours de collecte progressent quant à eux de +4,6% sur un an, tirés par la collecte bilan (+6,0%), et en particulier les dépôts à vue (+10,1%) et les Livrets A (+11,2%). La collecte hors-bilan progresse plus modérément à +2,4% sur un an, tirée par les encours d’assurance vie (+4,4%). La contribution des Caisses régionales au résultat net part du Groupe sous-jacent du Groupe Crédit Agricole s’élève à 689 millions d’euros, en hausse de +2,7% par rapport au troisième trimestre 2018. A 3 244 millions d’euros, le produit net bancaire sous-jacent demeure stable (+0,1%) par rapport au troisième trimestre 2018. Cette relative stabilité s’explique principalement par un bon niveau de croissance des commissions, en hausse de +3,4% sur un an (liée principalement par les services bancaires et produits d’assurances), permettant de compenser la pression sur les revenus d’intérêts (-2,7% au troisième trimestre 2019 par rapport au troisième trimestre 2018). Les charges d’exploitation (hors FRU) sont en hausse de +3,4% par rapport au troisième trimestre 2018, reflétant principalement la poursuite des investissements informatiques prévus dans le Plan à moyen terme du Groupe. Ainsi, le coefficient d’exploitation sous-jacent hors FRU ressort à 66,2%. Le coût du risque enregistre une baisse notable au troisième trimestre 2019 à -48 millions d’euros par rapport au troisième trimestre 2018 (-111 millions d’euros) qui avait enregistré des dotations collectives. Il représente 12 points de base rapporté aux encours25. Le taux d’encours douteux se stabilise à 2,0% et le taux de couverture est de 97,3%. Sur les neuf premiers mois, la contribution des Caisses Régionales au résultat net part du Groupe sous-jacent atteint 1 917 millions d'euros, en hausse de +2,7%. La performance des autres métiers du Groupe Crédit Agricole est détaillée dans la partie Crédit Agricole S.A. de ce communiqué. Sur le trimestre, le Groupe Crédit Agricole a maintenu un haut niveau de solidité financière, avec un ratio Common Equity Tier 1 (CET1)26 de 15,5%, en hausse de +0,1 point de pourcentage par rapport à fin juin 2019. Ce ratio présente un coussin substantiel, de 580 points de base, par rapport à l’exigence SREP pour le Groupe Crédit Agricole fixée par la BCE à 9,7%. Le ratio MREL est estimé à 32% des actifs pondérés par les risques (emplois pondérés) au 30 septembre 2019, et s’établit à 22,2% sans inclure de dette senior préférée éligible. L’objectif du Plan à moyen terme du Groupe Crédit Agricole est d’atteindre d’ici fin 2022 un ratio de MREL subordonné (hors dette senior préférée potentiellement éligible) à 24-25% des emplois pondérés. Exprimé en pourcentage du total des passifs et des fonds propres de l’établissement, après certains retraitements prudentiels (Total Liabilities Own Funds – TLOF), le ratio MREL s’établit à 8,5% au 30 septembre 2019, hors dette senior préférée éligible. Il est conforme à l’objectif du Plan à moyen terme de maintenir ce ratio au-dessus de 8% du TLOF, niveau qui permettrait le recours au Fonds de Résolution Unique, sous réserve de la décision de l’Autorité de résolution. Les exigences de ratio TLAC sont applicables depuis le 27 juin 2019, avec l’entrée en vigueur du règlement européen CRR2 (Capital Requirement Regulation 2). Au 30 septembre 2019, le ratio TLAC du Groupe Crédit Agricole s’établit à 22,2% des emplois pondérés et 7,6% de l’exposition en levier (Leverage Risk Exposure – LRE), sans inclure de dette senior préférée éligible. Il est en baisse de 50 points de base par rapport au 30 juin 2019 principalement en raison de la hausse des emplois pondérés, de la sortie d’instruments Tier 1 ainsi que de la déduction du Tier 2 émis par CAA. Le niveau reste toujours bien supérieur aux exigences CRR2/CRDV27, de respectivement 2,5 points de pourcentage en emplois pondérés et 1,6 point de pourcentage en LRE. Le ratio de levier phasé ressort à 5,6%, à fin septembre 2019. La situation de liquidité du Groupe Crédit Agricole est solide. Le bilan cash bancaire du Groupe, à 1 289 milliards d’euros au 30 septembre 2019, fait apparaître un excédent de ressources stables par rapport aux emplois stables de 118 milliards d’euros, en augmentation de 2,1 milliards d’euros par rapport à fin juin 2019 et en ligne avec l’objectif du Plan à moyen terme (supérieur à 100 milliards d’euros). L’excédent de ressources stables finance le portefeuille de titres HQLA (High Quality Liquid Assets) généré par l’exigence LCR (Liquidity Coverage Ratio) des activités clientèle ou liées à la clientèle. Ces titres (110 milliards d’euros) couvrent plus de 3 fois l’endettement court terme net des dépôts banques centrales. Les réserves de liquidité, incluant les plus‑values et les décotes liées au portefeuille de titres, s’élèvent à 272 milliards d’euros au 30 septembre 2019. Le ratio LCR moyen sur douze mois s’élève à 129,4%28 à fin septembre 2019, soit un niveau supérieur à l’objectif du Plan à moyen terme d’environ 110%. Les principaux émetteurs du Groupe ont levé sur le marché l’équivalent de 28,9 milliards d’euros de dette à moyen long terme à fin septembre 2019, dont 45% émis par Crédit Agricole S.A. Par ailleurs, 3,2 milliards d’euros ont également été placés dans les réseaux des Banques de proximité du Groupe Crédit Agricole (Caisses régionales, LCL et CA Italia) et d’autres réseaux externes ainsi qu’auprès d’organismes supranationaux à fin septembre 2019. * * * Commentant ces résultats et l’activité du Groupe au troisième trimestre 2019 et sur les neuf premiers mois 2019, Dominique Lefebvre, Président de la SAS Rue La Boétie et Président du Conseil d’administration de Crédit Agricole S.A., a indiqué : « Sur les neuf premiers mois de l’année, les métiers du Groupe Crédit Agricole ont poursuivi leur développement, en France comme à l’international. En cohérence avec notre raison d’être, formulée à l’occasion de la présentation de notre Plan moyen terme en juin, la satisfaction de nos clients progresse sur tous les segments, et l’Indice de Recommandation Stratégique des Caisses régionales est au-dessus du marché en France en 2019. Conséquence de ces efforts, tous les indicateurs d’activité sont au vert dans nos métiers. Et nous avons conforté, avec une émission Green bond d’un milliard d’euros en octobre, notre position de leader mondial en la matière. Les trois piliers de notre modèle relationnel unique, à savoir l’excellence relationnelle, la responsabilité en proximité, et l’engagement sociétal, démontrent ainsi qu’ils sont créateurs de valeur dans l’environnement économique incertain que nous connaissons.» Responsabilité Sociale et Environnementale

de l’Entreprise Green bond Crédit Agricole S.A. a réalisé en octobre 2019 une émission de dette senior non préférée Green pour 1 milliard d’euros en ligne avec le Projet de Groupe. Finance verte Dans le cadre de son leadership en matière d’obligations vertes, CACIB a développé une plateforme auprès des émetteurs souverains dans le monde. A cet égard, CACIB a été Structuring Advisor de l’émission historique de 1 milliard de dollar à Hong Kong en mai 2019. Cette émission finance des projets durables, tels que le développement de technologies d’économie d’énergie ou la construction de bâtiments à haute efficacité énergétique. Par ailleurs, CACIB a accompagné le Chili en juillet 2019 dans le lancement de sa 1ère obligation verte d’un montant de 861 millions d’euros. Il s’agit de la 1ère émission en euros pour un émetteur souverain non européen. Unifergie et CACIB ont co-arrangé, en septembre 2019, le plus important refinancement jamais réalisé en France dans les énergies renouvelables, et particulièrement dans l’énergie solaire, avec une nouvelle opération (Phoenix 5) de plus de 800 millions d’euros en faveur de Tenergie. C’est le second producteur indépendant d’électricité solaire en France avec plus de 800 centrales et de 500 MWh de puissance installée. Unifergie, LCL et la Caisse régionale Alpes Provence accompagnent Tenergie depuis sa création en 2008 et CACIB est déjà intervenu sur le refinancement Phoenix 3 de 262 millions d’euros en 2018. Tenergie s’est également associé depuis fin 2017 avec CA Pyrénées Gascogne Énergies Nouvelles, au sein de Terre d’Énergies, véhicule d’investissement créé pour un partenariat stratégique dans la transition énergétique. Les crédits refinancent 166 centrales photovoltaïques et deux parcs éoliens pour une puissance totale de 255 MWh, soit l’alimentation de 110 000 foyers. L’opération est souscrite à 50 % par le Groupe Crédit Agricole, avec la capacité de prise ferme de CACIB et la participation de LCL, 11 Caisses régionales et Bpifrance. Engagements RSE du Groupe Lancés le 22 septembre lors de l’Assemblée générale des Nations Unies, les Principles for Responsible Banking définissent les responsabilités des banques, ainsi que leurs obligations en matière de pilotage et de publication des objectifs de finance responsable. Crédit Agricole S.A. a rejoint ces principes, ainsi que le Collective Commitment to Climate Action des Nations Unies, qui fixe des mesures concrètes et contraignantes que les banques doivent prendre pour renforcer leurs contributions en matière de finance verte. Par cette adhésion, Crédit Agricole S.A. réaffirme sa volonté de poursuivre son action en faveur d’une économie plus inclusive et son intention de faire de la finance verte l’une des clés de croissance du Groupe. Philippe Brassac, Directeur général de Crédit Agricole S.A., et Christy Hoffman, secrétaire générale d'UNI Global Union (fédération syndicale internationale du secteur privé des services) ont signé, le 31 juillet dernier, un accord cadre international visant à faire bénéficier tous les collaborateurs du Groupe des mêmes avantages sociaux, quel que soit le pays où ils travaillent. Cet accord mondial porte sur les droits humains, les droits fondamentaux du travail et le développement du dialogue social. Cet accord inclut plusieurs engagements en faveur du handicap (il prévoit que chaque entité soit dotée d’un plan d’actions en faveur de l’intégration des travailleurs handicapés), de la parentalité (il pose le principe d’un congé maternité rémunéré de 16 semaines) et de la prévoyance (il planifie la réalisation d’un état des lieux de l’ensemble des dispositifs de prévoyance en vigueur dans les entités du groupe). Finance inclusive En partenariat avec CA Indosuez Wealth (Asset Management) et CACEIS Bank, Luxembourg Branch, la Fondation Grameen Crédit Agricole a lancé en septembre 2018 le FIR (Finance Inclusive en milieu Rural) un compartiment du Fonds Grameen Crédit Agricole, le premier fonds de microfinance du groupe Crédit Agricole. En 2018, quinze Caisses régionales ainsi que Crédit Agricole Assurances et Amundi ont investi dans le compartiment pour un montant proche de 8 millions d’euros. Lors de la dernière levée de fonds qui a eu lieu en juin 2019, cinq nouvelles Caisses régionales ont confirmé leur participation pour un montant de 1,6 millions d’euros. Par ailleurs, le groupe Crédit Agricole a investi 300 millions d’euros dans une levée de fonds destinée à Crédit Agricole Régions Développement (CARD). Il renforce ainsi son rôle auprès des Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) dans les régions et complète le dispositif déjà mis en place par les Caisses régionales au travers de leur filiales SCIR (Sociétés de Capital Investissements Régional).

Annexe 1 – Eléments spécifiques, Crédit Agricole S.A. et Groupe Crédit Agricole Crédit Agricole S.A. - Eléments spécifiques, T3-19 et T3-18, 9M-19 et 9M-18 T3-19 T3-18 9M-19 9M-18 En m€ Impact

brut* Impact en

RNPG Impact

brut* Impact en

RNPG Impact

brut* Impact en

RNPG Impact

brut* Impact en

RNPG DVA (GC) (3) (2) (8) (6) (15) (11) 8 5 Couvertures de portefeuilles de prêts (GC) (1) (1) (14) (10) (28) (20) 6 4 Provisions Epargne logement (LCL) (8) (5) (2) (1) (19) (12) (2) (1) Provisions Epargne logement (AHM) (30) (20) (9) (6) (58) (38) (9) (6) Total impact en PNB (43) (28) (33) (23) (120) (81) 2 3 Coûts d'intégration Pioneer (GEA) - - (12) (6) - - (30) (14) Coûts d'intégration 3 banques italiennes (BPI) - - (7) (4) - - 9 5 Total impact en Charges - - (19) (10) - - (21) (10) Amende BCE (AHM) - - - - - - (5) (5) Total impact Prov. risque juridique non allouées - - - - - - (5) (5) Variation des écarts d'acquisition (AHM) - - - - - - 86 66 Total impact variation des écarts d'acquisition - - - - - - 86 66 Impact total des retraitements (43) (28) (52) (32) (120) (81) 62 54 Gestion de l'épargne et Assurances - - (12) (6) - - (30) (14) Banque de proximité-France (8) (5) (2) (1) (19) (12) (2) (1) Banque de proximité-International - - (7) (4) - - 9 5 Services financiers spécialisés - - - - - - - - Grandes Clientèles (4) (3) (21) (16) (43) (31) 13 10 Activités hors métiers (30) (20) (9) (6) (58) (38) 72 55 * Impacts avant impôts et avant intérêts minoritaires Groupe Crédit Agricole - Eléments spécifiques, T3-19 et T3-18, 9M-19 et 9M-18 T3-19 T3-18 9M-19 9M-18 En m€ Impact

brut* Impact en

RNPG Impact

brut* Impact en

RNPG Impact

brut* Impact en

RNPG Impact

brut* Impact en

RNPG DVA (GC) (3) (2) (8) (6) (15) (11) 8 6 Couvertures de portefeuilles de prêts (GC) (1) (1) (14) (10) (28) (21) 6 5 Provisions Epargne logement (LCL) (8) (5) (2) (1) (19) (13) (2) (1) Provisions Epargne logement (AHM) (30) (20) (9) (6) (58) (38) (9) (6) Provisions Epargne logement (CR) (72) (47) (22) (14) (170) (111) (22) (14) Total impact en PNB (115) (76) (54) (37) (290) (194) (19) (11) Coûts d'intégration Pioneer (GEA) - - (12) (6) - - (30) (14) Coûts d'intégration 3 banques italiennes (BPI) - - (7) (3) - - 9 6 Total impact en Charges - - (19) (9) - - (21) (8) Amende BCE (AHM) - - - - - - (5) (5) Total impact Prov. risque juridique non allouées - - - - (5) (5) Variation des écarts d'acquisition (AHM) - - - - - - 86 74 Total impact variation des écarts d'acquisition - - - - - - 86 74 Impact total des retraitements (115) (76) (74) (46) (290) (194) 41 50 Gestion de l'épargne et Assurances - - (12) (6) - - (30) (14) Banque de proximité-France (80) (53) (24) (15) (189) (124) (24) (15) Banque de proximité-International - - (7) (3) - - 9 6 Services financiers spécialisés - - - - - - - - Grandes Clientèles (4) (3) (21) (16) (43) (32) 13 10 Activités hors métiers (30) (20) (9) (6) (58) (38) 72 63

Annexe 2 – Crédit Agricole S.A. : Compte de résultat détaillé, publié et sous-jacent Crédit Agricole S.A. – Passage du résultat publié au sous-jacent, T3-19 et T3-18 En m€ T3-19

publié Eléments spécifiques T3-19

sous-jacent T3-18

publié Eléments spécifiques T3-18

sous-jacent T3/T3

publié T3/T3

sous-jacent Produit net bancaire 5 031 (43) 5 073 4 802 (33) 4 834 +4,8% +4,9% Charges d'exploitation hors FRU (3 025) - (3 025) (2 998) (19) (2 979) +0,9% +1,5% FRU (2) - (2) - - - ns ns Résultat brut d'exploitation 2 004 (43) 2 046 1 804 (52) 1 856 +11,1% +10,3% Coût du risque de crédit (335) - (335) (218) - (218) +53,2% +53,2% Coût du risque juridique - - - - - - ns ns Sociétés mises en équivalence 82 - 82 78 - 78 +5,1% +5,1% Gains ou pertes sur autres actifs 17 - 17 (0) - (0) ns ns Variation de valeur des écarts d'acquisition - - - - - - ns ns Résultat avant impôt 1 769 (43) 1 811 1 663 (52) 1 715 +6,3% +5,6% Impôt (423) 14 (437) (434) 15 (449) (2,5%) (2,7%) Rés. net des activ. arrêtées ou en cours de cession 0 - 0 (1) - (1) ns ns Résultat net 1 346 (28) 1 374 1 228 (37) 1 265 +9,6% +8,6% Intérêts minoritaires (147) 0 (148) (128) 4 (132) +15,6% +12,1% Résultat net part du Groupe 1 199 (28) 1 226 1 101 (32) 1 133 +8,9% +8,2% Bénéfice par action (€) 0,33 (0,01) 0,34 0,35 (0,01) 0,36 (6,0%) (6,3%) Coefficient d'exploitation hors FRU (%) 60,1% 59,6% 62,4% 61,6% -2,3 pp -2,0 pp Résultat net part du groupe hors FRU 1 201 (28) 1 229 1 101 (32) 1 133 +9,1% +8,5% Crédit Agricole S.A. – Passage du résultat publié au sous-jacent, 9M-19 et 9M-18 En m€ 9M-19

publié Eléments spécifiques 9M-19

sous-jacent 9M-18

publié Eléments spécifiques 9M-18

sous-jacent 9M/9M

publié 9M/9M

sous-jacent Produit net bancaire 15 034 (120) 15 155 14 882 2 14 880 +1,0% +1,8% Charges d'exploitation hors FRU (9 161) - (9 161) (9 073) (21) (9 053) +1,0% +1,2% FRU (340) - (340) (302) - (302) +12,5% +12,5% Résultat brut d'exploitation 5 534 (120) 5 654 5 507 (18) 5 525 +0,5% +2,3% Coût du risque de crédit (917) - (917) (755) - (755) +21,4% +21,4% Coût du risque juridique - - - (5) (5) - (100,0%) ns Sociétés mises en équivalence 275 - 275 248 - 248 +11,0% +11,0% Gains ou pertes sur autres actifs 39 - 39 32 - 32 +21,8% +21,8% Variation de valeur des écarts d'acquisition - - - 86 86 - (100,0%) ns Résultat avant impôt 4 931 (120) 5 052 5 113 62 5 050 (3,5%) +0,0% Impôt (1 302) 38 (1 340) (1 244) 6 (1 250) +4,7% +7,2% Rés. net des activ. arrêtées ou en cours de cession 8 - 8 (3) - (3) ns ns Résultat net 3 637 (83) 3 720 3 866 69 3 797 (5,9%) (2,0%) Intérêts minoritaires (454) 1 (455) (473) (15) (459) (4,1%) (0,7%) Résultat net part du Groupe 3 183 (81) 3 264 3 393 54 3 338 (6,2%) (2,2%) Bénéfice par action (€) 0,94 (0,03) 0,97 1,08 0,02 1,06 (12,8%) (8,6%) Coefficient d'exploitation hors FRU (%) 60,9% 60,5% 61,0% 60,8% -0,0 pp -0,4 pp Résultat net part du groupe hors FRU 3 498 (81) 3 579 3 679 54 3 625 (4,9%) (1,3%)

Annexe 3 – Crédit Agricole S.A. : Résultats par pôle Crédit Agricole S.A. – Résultats par pôle, T3-19 et T3-18 T3-19 (publié) En m€ GEA BP (LCL) BPI SFS GC AHM Total Produit net bancaire 1 507 858 692 676 1 397 (100) 5 031 Charges d'exploitation hors FRU (706) (576) (422) (341) (803) (176) (3 025) FRU - - - - - (2) (2) Résultat brut d'exploitation 801 282 270 335 594 (278) 2 004 Coût du risque de crédit (11) (58) (84) (131) (45) (5) (335) Coût du risque juridique - - - - - - - Sociétés mises en équivalence 8 - - 74 2 (2) 82 Gains ou pertes nets sur autres actifs 21 (0) (0) (0) (3) 0 17 Variation de valeur des écarts d'acquisition - - - - - - - Résultat avant impôt 819 224 186 278 547 (285) 1 769 Impôts (238) (68) (54) (56) (63) 56 (423) Rés. net des activités abandonnées 0 - - - - - 0 Résultat net 581 156 132 222 485 (229) 1 346 Intérêts minoritaires (79) (7) (35) (21) (10) 4 (147) Résultat net part du Groupe 502 149 97 201 475 (225) 1 199

T3-18 (publié) En m€ GEA BP (LCL) BPI SFS GC AHM Total Produit net bancaire 1 452 858 662 695 1 297 (162) 4 802 Charges d'exploitation hors FRU (680) (578) (417) (339) (773) (212) (2 998) FRU - - - - - - - Résultat brut d'exploitation 772 280 245 356 524 (374) 1 804 Coût du risque de crédit 14 (50) (95) (141) 57 (2) (218) Coût du risque juridique - - - - - - - Sociétés mises en équivalence 12 - - 63 1 2 78 Gains ou pertes nets sur autres actifs (2) 0 0 1 1 (0) (0) Variation de valeur des écarts d'acquisition - - - - - - - Résultat avant impôt 796 231 150 279 582 (375) 1 663 Impôts (242) (68) (45) (63) (166) 151 (434) Rés. net des activités abandonnées (1) - - (0) - - (1) Résultat net 554 162 106 215 416 (224) 1 228 Intérêts minoritaires (70) (7) (29) (24) (8) 11 (128) Résultat net part du Groupe 484 155 77 190 408 (213) 1 101 Crédit Agricole S.A. – Résultats par pôle, 9M-19 et 9M-18 9M-19 (publié) En m€ GEA BP (LCL) BPI SFS GC AHM Total Produit net bancaire 4 455 2 605 2 083 2 044 4 203 (356) 15 034 Charges d'exploitation hors FRU (2 150) (1 742) (1 278) (1 012) (2 419) (560) (9 161) FRU (7) (32) (22) (18) (177) (83) (340) Résultat brut d'exploitation 2 298 832 783 1 013 1 607 (999) 5 534 Coût du risque de crédit (14) (153) (256) (370) (105) (19) (917) Coût du risque juridique - - - - - - - Sociétés mises en équivalence 32 - - 231 1 11 275 Gains ou pertes nets sur autres actifs 20 1 (1) 1 (1) 20 39 Variation de valeur des écarts d'acquisition - - - - - - - Résultat avant impôt 2 337 680 526 874 1 502 (987) 4 931 Impôts (658) (221) (151) (193) (340) 261 (1 302) Rés. net des activités abandonnées 8 - - - - - 8 Résultat net 1 687 458 375 681 1 162 (726) 3 637 Intérêts minoritaires (237) (21) (101) (79) (23) 5 (454) Résultat net part du Groupe 1 451 438 274 602 1 139 (721) 3 183

9M-18 (publié) En m€ GEA BP (LCL) BPI SFS GC AHM Total Produit net bancaire 4 308 2 592 2 028 2 078 4 158 (281) 14 882 Charges d'exploitation hors FRU (2 109) (1 766) (1 249) (1 006) (2 356) (586) (9 073) FRU (3) (28) (22) (18) (170) (62) (302) Résultat brut d'exploitation 2 195 798 757 1 054 1 633 (930) 5 507 Coût du risque de crédit 5 (157) (274) (368) 38 1 (755) Coût du risque juridique - - - - - (5) (5) Sociétés mises en équivalence 38 - - 190 2 19 248 Gains ou pertes nets sur autres actifs (2) 3 0 1 14 16 32 Variation de valeur des écarts d'acquisition - - - - - 86 86 Résultat avant impôt 2 236 643 483 877 1 686 (812) 5 113 Impôts (599) (201) (146) (204) (472) 377 (1 244) Rés. net des activités abandonnées (1) (1) - (0) - - (3) Résultat net 1 635 441 338 673 1 215 (435) 3 866 Intérêts minoritaires (225) (20) (93) (88) (23) (24) (473) Résultat net part du Groupe 1 410 422 245 585 1 191 (460) 3 393

Annexe 4 – Groupe Crédit Agricole : Compte de résultat détaillé, publié et sous-jacent Groupe Crédit Agricole – Passage du résultat publié au sous-jacent, T3-19 et T3-18 En m€ T3-19

publié Eléments spécifiques T3-19

sous-jacent T3-18

publié Eléments spécifiques T3-18

sous-jacent T3/T3

publié T3/T3

sous-jacent Produit net bancaire 8 216 (115) 8 331 8 043 (54) 8 097 +2,2% +2,9% Charges d'exploitation hors FRU (5 220) - (5 220) (5 102) (19) (5 083) +2,3% +2,7% FRU - - - - - - ns ns Résultat brut d'exploitation 2 997 (115) 3 111 2 940 (74) 3 014 +1,9% +3,2% Coût du risque de crédit (384) - (384) (323) - (323) +18,9% +18,9% Coût du risque juridique - - - - - - ns ns Sociétés mises en équivalence 85 - 85 77 - 77 +10,0% +10,0% Gains ou pertes sur autres actifs 18 - 18 2 - 2 x 10,8 x 10,8 Variation de valeur des écarts d'acquisition - - - - - - ns ns Résultat avant impôt 2 715 (115) 2 830 2 696 (74) 2 770 +0,7% +2,2% Impôt (748) 39 (787) (816) 23 (839) (8,4%) (6,2%) Rés. net des activ. arrêtées ou en cours de cession 0 - 0 (1) - (1) ns ns Résultat net 1 968 (76) 2 043 1 879 (51) 1 930 +4,7% +5,9% Intérêts minoritaires (119) - (119) (110) 4 (115) +7,9% +3,8% Résultat net part du Groupe 1 849 (76) 1 924 1 769 (46) 1 815 +4,5% +6,0% Coefficient d'exploitation hors FRU (%) 63,5% 62,7% 63,4% 62,8% +0,1 pp -0,1 pp Résultat net part du Groupe hors FRU 1 849 (76) 1 924 1 769 (46) 1 815 +4,5% +6,0% Groupe Crédit Agricole – Passage du résultat publié au sous-jacent, 9M-19 et 9M-18 En m€ 9M-19

publié Eléments spécifiques 9M-19

sous-jacent 9M-18

publié Eléments spécifiques 9M-18

sous-jacent 9M/9M

publié 9M/9M

sous-jacent Produit net bancaire 24 898 (290) 25 188 24 729 (19) 24 748 +0,7% +1,8% Charges d'exploitation hors FRU (15 805) - (15 805) (15 586) (21) (15 565) +1,4% +1,5% FRU (426) - (426) (389) - (389) +9,4% +9,4% Résultat brut d'exploitation 8 667 (290) 8 957 8 754 (40) 8 794 (1,0%) +1,9% Coût du risque de crédit (1 263) - (1 263) (1 141) - (1 141) +10,7% +10,7% Coût du risque juridique - - - (5) (5) - (100,0%) ns Sociétés mises en équivalence 273 - 273 256 - 256 +6,8% +6,8% Gains ou pertes sur autres actifs 21 - 21 39 - 39 (46,6%) (46,6%) Variation de valeur des écarts d'acquisition - - - 86 86 - (100,0%) ns Résultat avant impôt 7 698 (290) 7 989 7 989 41 7 948 (3,6%) +0,5% Impôt (2 323) 96 (2 420) (2 317) 14 (2 331) +0,3% +3,8% Rés. net des activ. arrêtées ou en cours de cession 8 - 8 (3) - (3) ns ns Résultat net 5 383 (194) 5 577 5 669 55 5 614 (5,0%) (0,7%) Intérêts minoritaires (372) - (372) (395) (5) (390) (5,9%) (4,7%) Résultat net part du Groupe 5 012 (194) 5 205 5 273 50 5 224 (5,0%) (0,3%) Coefficient d'exploitation hors FRU (%) 63,5% 62,7% 63,0% 62,9% +0,5 pp -0,1 pp Résultat net part du Groupe hors FRU 5 417 (194) 5 611 5 650 50 5 600 (4,1%) +0,2%

Annexe 5 – Groupe Crédit Agricole : Résultats par pôle Groupe Crédit Agricole – Résultats par pôles, T3-19 et T3-18 T3-19 (publié) En m€ CR LCL BPI GEA SFS GC AHM Total Produit net bancaire 3 172 858 717 1 499 676 1 397 (103) 8 216 Charges d'exploitation hors FRU (2 147) (576) (441) (706) (341) (803) (205) (5 220) FRU 2 - - - - - (2) - Résultat brut d'exploitation 1 028 282 276 793 335 594 (310) 2 997 Coût du risque de crédit (48) (58) (85) (11) (131) (45) (6) (384) Coût du risque juridique - - - - - - - - Sociétés mises en équivalence 0 - - 8 74 2 - 85 Gains ou pertes nets sur autres actifs 1 (0) (0) 21 (0) (3) 0 18 Variation de valeur des écarts d'acquisition - - - - - - - - Résultat avant impôt 981 224 190 810 278 547 (316) 2 715 Impôts (340) (68) (54) (235) (56) (63) 69 (748) Rés. net des activités abandonnées - - - 0 - - - 0 Résultat net 641 156 136 575 222 484 (247) 1 968 Intérêts minoritaires (0) (0) (28) (75) (21) 0 5 (119) Résultat net part du Groupe 641 156 109 500 201 485 (242) 1 849

T3-18 (publié) En m€ CR LCL GEA BPI SFS GC AHM Total Produit net bancaire 3 220 858 1 453 687 695 1 298 (169) 8 043 Charges d'exploitation hors FRU (2 077) (578) (680) (433) (339) (773) (223) (5 102) FRU - - - - - - - - Résultat brut d'exploitation 1 144 280 773 254 356 525 (391) 2 940 Coût du risque de crédit (104) (50) 14 (96) (141) 57 (2) (323) Coût du risque juridique - - - - - - - - Sociétés mises en équivalence 1 - 12 - 63 1 - 77 Gains ou pertes nets sur autres actifs 2 0 (2) 0 1 1 (0) 2 Variation de valeur des écarts d'acquisition - - - - - - - - Résultat avant impôt 1 042 231 797 158 279 584 (394) 2 696 Impôts (385) (68) (242) (46) (63) (167) 156 (816) Rés. net des activités abandonnées - - (1) - (0) - - (1) Résultat net 656 162 555 112 215 417 (238) 1 879 Intérêts minoritaires 0 (1) (66) (24) (24) 0 4 (110) Résultat net part du Groupe 657 161 489 88 190 417 (233) 1 769 Groupe Crédit Agricole – Résultats par pôles, 9M-19 et 9M-18 9M-19 (publié) En m€ CR LCL BPI GEA SFS GC AHM Total Produit net bancaire 9 841 2 605 2 158 4 439 2 044 4 200 (390) 24 898 Charges d'exploitation hors FRU (6 560) (1 742) (1 335) (2 150) (1 012) (2 419) (586) (15 805) FRU (86) (32) (22) (7) (18) (177) (83) (426) Résultat brut d'exploitation 3 195 832 801 2 281 1 013 1 605 (1 060) 8 667 Coût du risque de crédit (342) (153) (260) (14) (370) (105) (19) (1 263) Coût du risque juridique - - - - - - - - Sociétés mises en équivalence 9 - - 32 231 1 - 273 Gains ou pertes nets sur autres actifs (6) 1 (1) 20 1 (1) 8 21 Variation de valeur des écarts d'acquisition - - - - - - - - Résultat avant impôt 2 855 679 540 2 320 874 1 500 (1 071) 7 698 Impôts (1 050) (221) (153) (654) (193) (340) 287 (2 323) Rés. net des activités abandonnées - - - 8 - - - 8 Résultat net 1 806 458 387 1 675 681 1 160 (784) 5 383 Intérêts minoritaires (0) (0) (81) (224) (79) 1 12 (372) Résultat net part du Groupe 1 805 458 307 1 450 602 1 161 (772) 5 012

9M-18 (publié) En m€ CR LCL GEA BPI SFS GC AHM Total Produit net bancaire 9 805 2 592 4 301 2 104 2 078 4 160 (311) 24 729 Charges d'exploitation hors FRU (6 421) (1 766) (2 109) (1 302) (1 006) (2 356) (624) (15 586) FRU (87) (28) (3) (22) (18) (170) (62) (389) Résultat brut d'exploitation 3 297 797 2 189 780 1 054 1 634 (998) 8 754 Coût du risque de crédit (384) (157) 5 (275) (368) 38 0 (1 141) Coût du risque juridique - - - - - - (5) (5) Sociétés mises en équivalence 8 - 38 - 190 2 19 256 Gains ou pertes nets sur autres actifs 7 3 (2) 0 1 14 16 39 Variation de valeur des écarts d'acquisition - - - - - - 86 86 Résultat avant impôt 2 928 643 2 229 506 877 1 688 (881) 7 989 Impôts (1 076) (201) (598) (151) (204) (472) 384 (2 317) Rés. net des activités abandonnées - (1) (1) - (0) - - (3) Résultat net 1 852 441 1 630 355 673 1 216 (497) 5 669 Intérêts minoritaires (0) (0) (214) (75) (88) 1 (19) (395) Résultat net part du Groupe 1 852 441 1 416 280 585 1 217 (517) 5 273

Annexe 6 – Méthodes de calcul du bénéfice par action, de l’actif net par action et du ROTE Crédit Agricole S.A. – Calcul du bénéfice par action, de l’actif net par action et du ROTE (en m€) T3-19 T3-18 9M-19 9M-18 T3/T3 9M/9M Résultat net part du Groupe - publié 1 199 1 101 3 183 3 393 +8,9% -6,2% - Intérêts sur AT1 y compris frais d’émission, avant IS (242) (91) (482) (316) x 2,7 +52,5% RNPG attribuable aux actions ordinaires - publié [A] 956 1 009 2 701 3 077 -5,3% -12,2% Nombre d'actions moyen, hors titres d'auto-contrôle (m) [B] 2 882,4 2 858,4 2 870,0 2 850,6 +0,8% +0,7% Résultat net par action - publié [A]/[B] 0,33 € 0,35 € 0,94 € 1,08 € -6,0% -12,8% RNPG sous-jacent 1 226 1 133 3 264 3 338 +8,2% -2,2% RNPG sous-jacent attribuable aux actions ordinaires [C] 984 1 042 2 782 3 022 -5,5% -7,9% Résultat net par action - sous-jacent [C]/[B] 0,34 € 0,36 € 0,97 € 1,06 € -6,3% -8,6%

(en m€) 30/09/2019 30/09/2018 Capitaux propres - part du Groupe 62 287 57 995 - Emissions AT1 (5 134) (5 011) - Réserves latentes OCI - part du Groupe (3 576) (2 299) - Projet distribution de dividende sur résultat annuel* - - Actif net non réévalué (ANC) attrib. aux actions ord. [D] 53 577 50 685 - Écarts d’acquisition & incorporels** - part du Groupe (18 391) (17 774) ANC tangible non réévalué (ANT) attrib. aux actions ord. [E] 35 186 32 911 Nombre d'actions, hors titres d'auto-contrôle (fin de période, m) [F] 2 882,8 2 863,6 ANC par action, après déduction du dividende à verser (€) [D]/[F] 18.6 € 17.7 € + Dividende à verser (€) [H] 0.0 € 0.00 € ANC par action, avant déduction du dividende (€) 18.6 € 17.7 € ANT par action, après déduction du dividende à verser (€) [G]=[E]/[F] 12.2 € 11.5 € ANT par action, avt déduct. du divid. à verser (€) [G]+[H] 12.2 € 11.5 €

(en m€) 9M-19 9M-18 Résultat net part du Groupe attribuable aux actions ordinaires [H] 3 638 4 083 AN tangible moyen non réévalué attrib. aux actions ordin.*** [J] 33 059 30 674 ROTE publié (%) [H]/[J] 11,0% 13,3% RNPG sous-jacent attribuable aux actions ordin. (annualisé) [I] 3 746 4 011 ROTE sous-jacent (%) [I]/[J] 11,3% 13,1% *** y compris hypothèse de distribution du résultat en cours de formation

Avertissement L’information financière de Crédit Agricole S.A. et du Groupe Crédit Agricole pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois 2019 est constituée de cette présentation, du communiqué de presse et du rapport financier trimestriel attachés, disponibles sur le site https://www.credit-agricole.com/finance/finance/publications-financieres. Cette présentation peut comporter des informations prospectives du Groupe, fournies au titre de l’information sur les tendances. Ces données ne constituent pas des prévisions au sens du règlement européen n°809/2004 du 29 avril 2004 (chapitre 1, article 2, § 10). Ces éléments sont issus de scenarii fondés sur un certain nombre d’hypothèses économiques dans un contexte concurrentiel et réglementaire donné. Par nature, ils sont donc soumis à des aléas qui pourraient conduire à la non-réalisation des projections et résultats mentionnés. De même, les informations financières reposent sur des estimations notamment lors des calculs de valeur de marché et des montants de dépréciations d’actifs. Le lecteur doit prendre en considération l’ensemble de ces facteurs d’incertitudes et de risques avant de fonder son propre jugement. Normes applicables et comparabilité Les chiffres présentés au titre de la période de neuf mois close au 30 septembre 2019 ont été établis en conformité avec le référentiel IFRS tel qu’adopté par l’Union européenne et applicable à cette date, et avec la réglementation prudentielle en vigueur à ce jour. Ces informations financières ne constituent pas des états financiers pour une période intermédiaire, tels que définis par la norme IAS 34 « Information financière intermédiaire » et n’ont pas été auditées. Note : Les périmètres de consolidation des groupes Crédit Agricole S.A. et Crédit Agricole n’ont pas changé de façon matérielle depuis l’enregistrement auprès de l’AMF du Document de Référence 2018 de Crédit Agricole S.A. et de l’actualisation A.01 de ce Document de Référence 2018 comprenant les informations réglementées pour le Groupe Crédit Agricole. La somme des valeurs contenues dans les tableaux et analyses peut différer légèrement du total en raison de l’absence de gestion des arrondis. Les tableaux de comptes de résultat de ce rapport font apparaître les intérêts minoritaires (« participations ne donnant pas le contrôle » dans les états financiers) avec un signe négatif, de sorte que la ligne « résultat net part du Groupe » s’obtient en additionnant algébriquement la ligne « résultat net » et la ligne « intérêts minoritaires ». Depuis le 3 mai 2018, Banca Leonardo a été intégrée dans le périmètre de consolidation du Groupe Crédit Agricole en tant que filiale de Indosuez Wealth Management. Les données historiques n’ont pas fait l’objet d’un proforma. Depuis le 30 septembre 2019, Kas Bank a été intégrée dans le périmètre de consolidation du Groupe Crédit Agricole en tant que filiale de CACEIS. SoYou a également été intégrée au périmètre de consolidation en tant qu’entreprise co-détenue par Crédit Agricole Consumer Finance et Bankia. Les données historiques n’ont pas fait l’objet d’un proforma.

1 Le terme de « sous-jacent » fait référence à des soldes intermédiaires de gestion ajustés des éléments spécifiques détaillés en p.17 et suivantes

2 Résultat net part du Groupe

3 Sous-jacent, hors éléments spécifiques. cf. p. 17 et suivantes pour plus de détails sur les éléments spécifiques et p. 27 pour le calcul du ROTE

4 Contribution au Fonds de Résolution Unique (FRU)

5 Moyenne des quatre derniers trimestres glissants, annualisé

6 Selon Exigence SREP à 9,7% (y compris coussin contra cyclique)

7 Voir calcul du ROTE p. 27; calcul d’annualisation effectué sans retraitement des charges IFRIC21, en tenant compte des coupons d’AT1 déduits directement des capitaux propres part du Groupe ; calcul du RONE des pôles et métiers selon la même méthode

8 Indice de recommandation clients, calculé par l’Institut BVA (S1-2019) et correspondant à l’écart entre les promoteurs et les détracteurs

9 Taux d’équipement : part des clients bancaires particuliers détenant au-moins un produit d’assurance (estimations Pacifica). Périmètre : assurance auto, habitation, santé, GAV et protection juridique.

10 Thomson Reuters sur la zone EMEA

11 Source : Refinitiv

12 Hors pôle Activités hors métiers

13 Moyenne sur les quatre derniers trimestres des provisions sur encours de crédits, annualisées

14 Cf. p. 16 pour plus de détails sur les éléments spécifiques de Crédit Agricole S.A.

15 Voir détails du calcul du ROTE (retour sur fonds propres hors incorporels) et du RONE (retour sur fonds propres normalisés) des métiers en p. 27

16 Y compris le résultat conservé des neufs premiers mois de 2019

17 Le levier intra-trimestriel se réfère à la moyenne des expositions fin de mois des deux premiers mois dudit trimestre.

18 Les numérateur et dénominateur du ratio s’élèvent respectivement à 185,1 Mds€ et 140,5 Mds€ pour Crédit Agricole S.A.

19 Indice de recommandation clients, calculé par un organisme indépendant, Institut BVA (S1-2019) et correspondant à l’écart entre les promoteurs et les détracteurs

20Hausse des DAV actifs et des DAV transactionnels (+120 opérations/mois) en proportion des DAV, périmètre des particuliers majeurs

21 Selon Exigence SREP 2019 proforma notifiée par la BCE à 9,7% (y compris coussin contra cyclique)

22 Sous-jacent, hors éléments spécifiques. Cf. p. 16 et suivantes pour plus de détails sur les éléments spécifiques.

23 Moyenne sur les quatre derniers trimestres des provisions sur encours de crédits, annualisées

24 Indice de recommandation clients, calculé par l’Institut BVA (S1-2019) et correspondant à l’écart entre les promoteurs et les détracteurs.

25 Relatif aux encours consolidés, calculé en moyenne annualisée sur quatre trimestres glissants.

26 Y compris résultat conservé des neuf premiers mois de 2019

27 Avec l’entrée en vigueur de CRR2, le Groupe Crédit Agricole doit satisfaire à tout moment aux exigences TLAC suivantes : 16% des emplois pondérés, auquel s’ajoute l’exigence globale de coussins d’après CRDV (dont 2,5% de coussin de conservation, 1% de coussin systémique et 0,19% de coussin contracyclique au 30 septembre 2019) ; et 6% de l’exposition en levier.

28 Les numérateur et dénominateur du ratio s’élèvent respectivement à 219,4 Mds€ et 169,6 Mds€ pour le Groupe Crédit Agricole.

