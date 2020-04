CREDIT AGRICOLE : SA suspend le versement du dividende

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Crédit Agricole a indiqué que l’intention de distribuer des dividendes au titre de l’exercice 2019 apparait incompatible avec les recommandations de la Banque centrale européenne demandant aux banques sous sa supervision de ne pas verser de dividendes tant que perdure la crise du coronavirus, et ce jusqu’à « au moins début octobre 2020 ». Or, ce délai est incompatible avec le code du commerce, qui prescrit un paiement du dividende annuel au plus tard le 30 septembre.Dans ces conditions, le Conseil d'administration de Crédit Agricole S.A., consulté par écrit le 1er avril 2020 en application des dispositions légales sur le fonctionnement des organes délibérant durant l'épidémie de Covid-19, a décidé de proposer à l'Assemblée Générale du 13 mai 2020 l'affectation à un compte de réserves de l'intégralité du résultat de l'année 2019.Cette mesure aura pour effet d'améliorer les ratios CET1 du Groupe Crédit Agricole d'environ 20 points de base, et de Crédit Agricole S.A. d'environ 60 points de base.Au cours du deuxième semestre 2020, le Conseil proposera des orientations en matière de distribution aux actionnaires. Celles-ci pourraient notamment consister dans le paiement d'un acompte sur dividende sur les résultats 2020 ou en une distribution exceptionnelle prélevée sur les réserves, laquelle nécessiterait la tenue d'une Assemblée Générale exceptionnelle. Ces décisions sont sans impact sur le paiement des coupons d'AT1.