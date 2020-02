CREDIT AGRICOLE : Société Générale reste à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Société Générale a confirmé sa recommandation d’Achat et son objectif de cours de 15 euros sur Crédit Agricole. Le bureau d’études signale que la banque pourrait démanteler entièrement le mécanisme complexe de transfert de risque Switch d'ici la fin de l'année 2022 et afficher 2 milliards d’euros d’excédent en capital. Comme scénario pour l’utilisation de ce capital, il évoque des opérations de croissance externe dans la banque de détail en Italie, son deuxième marché en Europe. L’analyste cite trois possibles cibles, Credito Valtellinese, Banca Monte dei Paschi and Banco BPM.