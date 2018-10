CREDIT AGRICOLE : Standard & Poor's relève sa note à A+

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

S&P Global Ratings a relevé d'un cran à A+ (contre A précédemment) des notes long-terme du Groupe Crédit Agricole, de Crédit Agricole S.A., des Caisses régionales de Crédit Agricole, de LCL, de CA Consumer Finance, de Crédit Agricole CIB et de CACEIS ; la note de FCA Bank reste inchangée ; les notes court-terme de ces entités sont confirmées à A-1.L'agence de notation a relevé la note à long-terme de Crédit Agricole Assurances d'un cran à A- (versus BBB+) et de ses filiales Predica et Pacifica à A (versus A-).Ces relèvements de note sont associés à une perspective stable.S&P Global Ratings justifie le relèvement des notes par la performance financière solide démontrée par le groupe, son profil de risque faible associé à une forte diversification des expositions aux risques, ainsi que le niveau plus élevé que ses pairs de la couverture des encours douteux.L'agence de notation juge que le modèle économique équilibré et diversifié, associé à une politique d'engagement disciplinée et un faible appétit pour le risque, plaide pour une réduction structurelle, et non seulement cyclique, du coût du crédit.