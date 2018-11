CREDIT AGRICOLE : Stéphane Priami devient directeur de la Conformité Groupe

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Stéphane Priami est nommé directeur de la Conformité Groupe, sous la responsabilité de Philippe Brassac, directeur général de Crédit Agricole S.A. Il intègre, de ce fait, le comité exécutif de Crédit Agricole SA. Agé de 53 ans, Stéphane Priami est titulaire d’un diplôme d’études supérieures (DES) bancaires et a démarré sa carrière en 1982 au sein du réseau des Banques populaires. Il rejoint le réseau commercial de la Caisse régionale du Crédit Agricole Ile-de-France en 1987.Il a exercé différentes fonctions au sein du groupe avant de rejoindre Crédit Agricole Consumer Finance en 2013 en tant que second dirigeant effectif et Directeur général de Sofinco.