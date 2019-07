CREDIT AGRICOLE : accord avec SANTANDER pour les PME à l'international

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv BANCO SANTANDER -0.39% 4.188 5.41% CRÉDIT AGRICOLE 0.23% 11.02 16.60%

Banco Santander et Crédit Agricole ont annoncé aujourd’hui la signature d’un protocole d’accord (memorandum of understanding) avec l’objectif de développer l’accueil mutuel de clients (PME et midcaps) grâce à la complémentarité de leurs réseaux nationaux et internationaux respectifs.Grâce à ce nouveau partenariat, les clients de Banco Santander auront accès à des crédits bancaires et bénéficieront d'un accompagnement local en France ainsi qu'en Italie, en Ukraine, en Roumanie, en Serbie et en Égypte grâce au réseau de Crédit Agricole dont les clients bénéficieront quant à eux de tout le soutien, tant sur le plan financier que pratique, offert par Santander aux entreprises souhaitant se lancer à la conquête de marchés internationaux. À l'inverse, Banco Santander accueillera les clients de Crédit Agricole dans les 13 pays dans lesquels elle est présente.