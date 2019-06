Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Afin de renforcer son action et ses engagements en faveur de la transition énergétique, le Crédit Agricole adopte une stratégie climat groupe alignée sur l’Accord de Paris. Cette stratégie s'articule autour de trois axes, dont une gouvernance innovante destinée à conduire la mise en œuvre de la stratégie Climat.La banque va créer d'une part un "Comité des engagements sociétaux" regroupant des dirigeants du groupe, et d'autre part un Comité scientifique, constitué d'experts du groupe chargé de mener des travaux de réflexion sur la stratégie climat, avec l'appui de partenaires scientifiques de haut niveau. La mise en œuvre de la stratégie climat et des engagements pris sera certifiée par un organisme tiers indépendant, garant de son suivi et de sa nécessaire transparence.Crédit Agricole annonce par ailleurs l'intégration des enjeux de la transition énergétique dans la relation client.Le troisième axe concerne la réallocation progressive des portefeuilles de financement, d'investissement et des actifs gérés en ligne avec l'Accord de Paris.