CREDIT AGRICOLE : comptes dégradés par les provisions, mais résistance des activités de marché

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Crédit Agricole (+0,17% à 7,178 euros) surperforme légèrement les autres valeurs bancaires. Si la Banque verte n'a pas échappé à la dégradation de ses comptes au premier trimestre en rayons de la forte hausse du coût du risque liée au Covid-19, ses activités de marché ont mieux résisté à la forte volatilité des marchés. Elle fait état d'un résultat net part du groupe en repli de 16,4% à 638 millions d'euros pour un produit net bancaire en progression de 7,1% (+4,8% en données ajustées) à 5,2 milliards d'euros.Cette baisse des profits reflète un coût du risque multiplié par 2,8 à 621 millions d'euros, soit 61 points de base. Cette progression est tirée principalement (56% de la hausse) par les provisionnements sur les encours (223 millions) étant donné l'impact économique attendue de la pandémie." Les niveaux de provisionnement ont été déterminés pour refléter la dégradation brutale de l'environnement ", a expliqué la banque. Ces provisions comprennent des compléments spécifiques sur des secteurs ciblés : tourisme, automobile, aéronautique, grande distribution textile, énergie, supply chain.Les revenus ajustés de la banque de marché et d'investissement sont en hausse de 13,7% à 603 millions d'euros. Ils ont été soutenus par le FICC (Taux, crédit, changes et matières premières), en progression de 15,2%. Elle affiche un bénéfice net, part du groupe, de 21 millions d'euros contre une perte de 13 millions d'euros, un an auparavant.Les activités de marché de BNP Paribas et de Société Générale ont pour leur part affiché des pertes en raison de leurs activités dérivés actions, pénalisées par l'impact de la suppression de nombreux dividendes. Crédit Agricole a bénéficié d'une moindre exposition aux dérivés actions que ses concurrentes. Les revenus des dérivés ont augmenté de 20%, a précisé le directeur général de CACIB, Jacques Ripoll rapporte Reuters.Le résultat net part du groupe de la banque de proximité en France a reculé de 19,4% à 96 millions d'euros en raison d'un coût du risque multiplié par 3 à 101 millions d'euros.Le ratio de fonds propres durs (CET1) est en baisse de 70 points de base à 11,4%, intégrant le débouclement de 35% du Switch (-44 points), l'impact de l'affectation du dividende 2019 en réserves suite à la recommandation de la BCE (+60 points), et un impact des effets de marché négatifs sur les réserves latentes sur portefeuilles titres (-33 points). Switch est un mécanisme complexe de transfert de risque au sein du groupe mis en place en 2014.