CREDIT AGRICOLE : concerné par une enquête de Bruxelles sur les obligations SSA

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Crédit Agricole SA et Crédit Agricole CIB confirment avoir reçu une communication de griefs de la Commission européenne dans le cadre de son enquête sur une éventuelle infraction au droit de la concurrence sur le marché secondaire des obligations SSA (Supranational, Sub-Sovereign et Agencies) libellées en dollars américains. Crédit Agricole SA et Crédit Agricole CIB vont en prendre connaissance et y répondre.