CREDIT AGRICOLE : est la banque française préférée de Morgan Stanley

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Crédit Agricole est la valeur bancaire française préférée de Morgan Stanley avec une recommandation Surpondérer et un objectif de cours de 13,50 euros. Le bureau d'études justifie cette décision par son modèle économique plus résistant et une moindre exposition aux revenus d'intérêt. Il anticipe une augmentation du chiffre d'affaires en croissance annuelle moyenne de près de 2 %.Si cette prévision est inférieure à l'objectif de 2,5% de CASA, c'est pourtant la plus forte croissance qu'il prévoit au sein des banques françaises, grâce à la capacité du Crédit Agricole à vendre une large gamme de produits dans son réseau et dans l'ensemble du groupe.