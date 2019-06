CREDIT AGRICOLE expérimente la carte bancaire biométrique

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le Crédit Agricole va expérimenter la carte biométrique, qui intègre un capteur d’empreinte digitale. L’utilisateur qui le souhaite, pourra ainsi effectuer tout paiement en apposant simplement son empreinte digitale sur le capteur d’empreinte présent sur sa carte bancaire biométrique Crédit Agricole. Cette carte pourra également être utilisée comme habituellement avec le code PIN notamment pour les retraits dans les distributeurs. Cette expérimentation testée avec des clients de la Caisse régionale du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou constitue à ce titre une première en France.Elle durera six mois en vue d'une mise en marché en 2020 et illustre la volonté du Crédit Agricole de proposer à ses clients les solutions de paiement les plus innovantes.Le projet de carte bancaire biométrique est piloté par Crédit Agricole Payment Services, en partenariat avec : G+D Mobile Security; NXP Semiconductors et Mastercard.