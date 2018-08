CREDIT AGRICOLE : feu vert de Bruxelles pour la création de CA CF  Bankia Consumer Finance

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement européen sur les concentrations, la création d'une entreprise commune de plein exercice, CA CF – Bankia Consumer Finance, basée en Espagne, par CA Consumer Finance S.A., basée en France, et Bankia S.A., basée en Espagne. L'entreprise commune offrira une gamme de services financiers destinés aux particuliers exclusivement en Espagne, via des canaux de distribution non bancaires, notamment par téléphone, internet ou au sein de magasins tiers.CA CF, filiale de Crédit Agricole S.A. (France), est spécialisée dans les crédits à la consommation à travers 19 pays principalement européens. Bankia, filiale de BFA Tenedora de Acciones S.A.U. (Espagne), est un fournisseur de services financiers et assurantiels en Espagne.La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence compte tenu de son impact très limité sur la structure du marché espagnol. L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée du contrôle des concentrations.