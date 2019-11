CREDIT AGRICOLE : finalise la cession de 6% de Banque Saudi Fransi à Ripplewood

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank a annoncé, suite à l’exercice par RAM Holdings I Ltd, un véhicule d’investissement contrôlé par Ripplewood de sa faculté d’acquérir une participation de 6 du capital de la Banque Saudi Fransi (BSF) à un prix de 30,00 Riyals Saoudiens par action, cette cession a été finalisée, transaction pour laquelle toutes les autorisations réglementaires ont été obtenues.Combinée à la cession initiale de 4,9% du capital de la BSF à un consortium d'investisseurs mené par Ripplewood finalisée le 29 avril 2019, cette transaction aura un impact positif total de plus de 15 points de base sur le ratio de fonds propres durs non phasés de Crédit Agricole S.A. et de plus de 10 points de base sur celui du Groupe Crédit Agricole.Crédit Agricole CIB détient toujours 4,0% du capital de BSF et évaluera de manière opportuniste les options de cession de cette participation résiduelle.