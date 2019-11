Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Crédit Agricole S.A. a obtenu l'approbation réglementaire pour son programme d'émission obligataire Panda, permettant un accès au marché local obligataire Chinese Interbank Bond Market (CIMB). Elle devient de ce fait la première banque européenne G-SIB (banque systémique) à obtenir une telle approbation de la banque centrale chinoise People’s Bank of China. L’émission obligataire Panda est émise sur le marché local obligataire CIMB par un émetteur étranger et est libellée en yuan chinois (CNY),Le programme d'émission obligataire Panda de Crédit Agricole S.A. a été structuré avec un plafond de 5 milliards de CNY (soit environ 640 millions d'euros au cours de change actuel) pouvant être émis partiellement ou totalement au cours des deux prochaines années.Crédit Agricole S.A. a l'intention de lancer prochainement une émission benchmark Panda, sous réserve des conditions du marché, et de devenir un émetteur régulier sur le marché CIMB en plein essor afin de financer ses activités en Chine et de diversifier davantage son financement à long terme.