CREDIT AGRICOLE : met le cap sur 2022

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Crédit Agricole a dévoilé ce matin son nouveau plan stratégique à l'horizon 2022. Crédit Agricole SA (CASA), la structure cotée de Crédit Agricole, vise un objectif de rentabilité amélioré et sécurisé, avec un résultat net part du groupe supérieur à 5 milliards d'euros (4,4 milliards d'euros en 2018) et un objectif relevé de rentabilité sur capitaux propres tangibles (ROTE) supérieur à 11% (12,7% en 2018 ; objectif du PMT 2016-2019 : 10 %).Cet objectif est sécurisé par son modèle d'affaires diversifié et par l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, notamment grâce à la baisse des coefficients d'exploitation de l'ensemble des métiers de Crédit Agricole S.A., pour arriver à moins de 60% en 2022 (hors contribution au Fonds de résolution unique).Les objectifs de CET1 fixés à fin 2022 pour le groupe Crédit Agricole et Crédit Agricole S.A. respectivement supérieur à 16% et à 11%, tiennent compte des durcissements réglementaires significatifs attendus d'ici là.Le ratio CET1 du groupe Crédit Agricole est le gage de la solidité financière de l'ensemble du groupe.Ce dernier maintiendra également une gestion prudente de la liquidité. Enfin, sur la durée du Plan à moyen terme, une nouvelle étape dans la simplification de la structure capitalistique de Crédit Agricole S.A. sera franchie avec le débouclage partiel du Switch, mécanisme de garantie accordée par les Caisses régionales à Crédit Agricole S.A., avec pour ce dernier un effet favorable sur son résultat par action.