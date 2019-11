CREDIT AGRICOLE : nomme un DGA en charge des Assurances

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Philippe Dumont est nommé Directeur général adjoint de Crédit Agricole S.A. en charge des Assurances, Directeur général de Crédit Agricole Assurances et Directeur général de Predica. Il succède à Frédéric Thomas qui fait valoir ses droits à la retraite. Cette nomination prend effet à compter du 1er janvier 2020. Philippe Dumont a rejoint le groupe Crédit Agricole en 1997 et a été nommé en juillet 2009, Directeur général de Crédit Agricole Consumer Finance.En septembre 2015, il devient parallèlement Directeur général adjoint de Crédit Agricole S.A. en charge du pôle Services Financiers Spécialisés qui recouvre le crédit à la consommation, le leasing et le factoring.