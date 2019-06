CREDIT AGRICOLE : nouveau plan stratégique aux objectifs prudents

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le nouveau plan stratégique de Crédit Agricole SA ne fait pas de vagues en Bourse, où l’action perd 1,49% à 10,26 euros, évoluant en ligne avec ses concurrentes, dont BNP Paribas (-1,81%). Après avoir réalisé en 2018 avec un an d’avance les objectifs du précédent plan, la banque met le cap sur 2022. A cet horizon, elle vise un résultat net d’au moins 5 milliards d’euros, contre 4,4 milliards d’euros l’année dernière, soit une croissance annuelle moyenne d’au moins 3%.Ce nouveau plan a été qualifié de " prudent " par Philippe Brassac, directeur général de Crédit Agricole SA lors d'une conférence de presse avec les journalistes.Crédit Agricole compte atteindre ses objectifs en améliorant son efficacité, le coefficient d'exploitation étant attendu en repli de 2 points à moins de 62% hors contribution au Fonds de résolution unique. " Le moyen d'y parvenir est de préserver tous les ans un écart positif entre le niveau de croissance des revenus et celui des charges " a expliqué Jérôme Grivet Directeur général adjoint, en charge des Finances.Crédit Agricole SA anticipe une progression d'environ 2,5% de ses revenus par an, soutenu notamment par 1,3 milliard de synergies de revenus supplémentaires entre les différents métiers de la banque. Sur ce total, 1 milliard devrait venir de l'Italie, grâce notamment aux 3 Caisses d'épargne italiennes rachetées fin 2017 et à Banca Leonardo rachetée en 2018.Les coûts sont pour leur attendus en progression de 2% au plus. " Pour atteindre cet objectif compte tenu de l'augmentation incontournable de certains coûts, nous allons continuer nos programmes d'économies pour un volume total d'environ 600 millions d'euros ", a indiqué Jérôme Grivet.La rentabilité des fonds propres tangibles est anticipée à au moins 11% contre 12,7% en 2018 et un objectif de 10% pour le plan précédent.Autre développement attendu par les investisseurs et favorable pour les résultats, Crédit Agricole SA a annoncé une nouvelle étape dans la simplification de sa structure capitalistique via le débouclage de 50% du mécanisme Switch. Ce mécanisme complexe de transfert de risque au sein du groupe mis en place en 2014 permettait à Crédit Agricole SA d'économiser 34 milliards d'euros d'encours pondérés par le risque.Cette simplification, qui devrait démarrer en 2020, aura impact positif d'une petite centaine de millions sur le résultat net de Crédit Agricole SA, soit une relution de 2% au niveau du bénéfice par action. " Elle contribue à sécuriser l'objectif de bénéfice net du groupe ", a souligné Jérôme Grivet." Cet objectif intègre un coût du risque sensiblement plus élevé par rapport à aujourd'hui, même si on ne constate pas actuellement d'inversion du coût du risque ", a précisé Philippe Brassac, directeur général de Crédit Agricole SA. Il est attendu à 40 points de base en 2022, ce qui représente 1,7 milliard d'euros contre 23 points de base ou 1 milliard l'année dernière.Enfin, la banque a maintenu ses objectifs d'un ratio de fonds propres du de 11% et d'un taux de distribution de 50%.