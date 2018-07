CREDIT AGRICOLE : partenariat de distribution exclusif en assurance-vie avec CreVal

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Crédit Agricole SA, Crédit Agricole Assurances SA et Credito Valtellinese S.p.A. (CreVal) ont annoncé la conclusion d’un accord pour mettre en œuvre un partenariat de distribution exclusif à long terme en matière d’assurance-vie. Le partenariat conférera à Crédit Agricole Assurances, via sa filiale italienne Crédit Agricole Vita S.p.A. (CA Vita), l’accès au réseau de distribution de CreVal pour tous les produits d’épargne ainsi que pour certains produits de prévoyance pour une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans.Dans le cadre de ce partenariat, Crédit Agricole Assurances SA se portera acquéreur de la totalité du capital de Global Assicurazioni S.p.A. (GA). Comme annoncé ce jour par CreVal, GA fera, préalablement à la réalisation de son acquisition, l'objet d'une restructuration de manière à être contrôlé à 100% par CreVal et recentré sur les seules activités vie et prévoyance distribuées par le réseau CreVal.L'acquisition de GA se fera pour un prix pouvant aller jusque 80 millions d'euros, dont 70 millions d'euros payables à la conclusion de la transaction et un montant différé pouvant aller jusqu'à 10 millions d'euros, payable à l'issue de la 5ème année du partenariat, en fonction de l'atteinte d'un certain nombre d'objectifs prédéfinis.Afin de renforcer ce partenariat stratégique de long terme, Crédit Agricole Assurances SA procédera à l'acquisition d'une participation minoritaire de 5% dans le capital de CreVal. Par ailleurs, les parties sont convenues d'étudier ensemble la possibilité d'étendre le partenariat entre Crédit Agricole et CreVal à d'autres domaines d'activité. Dans une telle hypothèse, le Groupe Crédit Agricole SA pourrait envisager de renforcer sa participation dans CreVal jusqu'à un maximum de 9,9%. A ce jour, Crédit Agricole Assurances SA et Crédit Agricole n'ont pas l'intention de porter leur participation au-delà de ce seuil.Cette transaction permettra à Crédit Agricole Assurances SA et à CreVal de renforcer leur compétitivité en matière de bancassurance-vie en s'appuyant sur le savoir-faire industriel du premier et l'exploitation de la franchise et du potentiel de distribution du réseau du second.La finalisation de la transaction devrait avoir lieu au cours du quatrième trimestre 2018.L'opération devrait avoir un impact négatif inférieur à 2 points de base sur le ratio de solvabilité de Crédit Agricole SA et réduire le ratio Solvency 2 de Crédit Agricole Assurances SA de moins d'un point de pourcentage.