CREDIT AGRICOLE, plus forte baisse du CAC 40 à la clôture du vendredi 8 novembre 2019

Une erreur s'est glissée dans notre précédente dépêche. Crédit Agricole s'agit bien de la plus forte baisse du CAC 40 et non de la plus forte hausse.CREDIT AGRICOLE (-2,31% à 12,28 euros)Dernière grande banque française cotée à présenter ses résultats du troisième trimestre, Crédit Agricole SA a dépassé les attentes. Pour autant, la déception enregistrée au niveau de la banque de détail en France a entrainé une baisse de l'action.