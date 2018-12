CREDIT AGRICOLE : présente ses engagements pour améliorer le quotidien des Français

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le Crédit Agricole s’engage avec 12 grands groupes pour soutenir le quotidien des français, en plus des mesures de gel tarifaire en 2019 et de plafonnement des frais à 25 euros pour tous les clients fragiles, déjà annoncées. Cinq nouvelles mesures complètent le dispositif déjà existant.Le Crédit Agricole lancera au premier semestre un nouveau système d'alertes, "les alertes découvert", pour l'ensemble des clients. Lorsque le compte passe dans le rouge, la banque prévient son client par e-mail, sms, pour leur permettre d'intervenir dans un délai de 24h, sans qu'aucun frais ne soit facturé.A l'instar du Crédit Agricole avec Eko, LCL proposera en mars 2019 "LCL Essentiel", pour 2 euros par mois l'essentiel de la banque : un compte, une carte, une appli et l'accès à l'agence et l'ensemble des autres produits d'épargne, d'assurances ou de crédit, sans découvert possible.Le Crédit Agricole propose à ses clients en situation d'interdiction bancaire ou de surendettement, le Compte "Budget Protégé", pour 1 euro par mois, et des frais limités à 20 euros par mois et 200 euros par an.750 stagiaires en classe de troisième issus des zones défavorisées seront accueillis en 2019 dans l'ensemble du groupe Crédit Agricole.Le groupe Crédit Agricole se mobilisera pour doubler le nombre d'alternants, soit 6 000 jeunes alternants par an d'ici 2020.