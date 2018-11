Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Crédit Agricole S.A. a réalisé avec succès son émission inaugurale d’obligations vertes d’un montant de 1 milliard d’euros. L’opération est une émission senior préférée à 5 ans structurée par Crédit Agricole CIB. « Cette émission, a rencontré un grand intérêt des investisseurs, reflété par la profondeur et la qualité du livre d’ordres », a commenté le groupe. En termes de répartition géographique, la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas constituent les juridictions les plus importantes."Les fonds permettront de financer des projets en faveur de la transition énergétique et écologique menés sur tous nos territoires par les entités de Crédit Agricole qui s'engagent dans ces financements : les Caisses régionales de Crédit Agricole, Crédit Agricole CIB, LCL et Unifergie", a détaillé le Crédit Agricole, dans un communiqué.