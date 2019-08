CREDIT AGRICOLE : recul de 14,9% du bénéfice net au deuxième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Après BNP Paribas, Société Générale et Natixis, c’est désormais au tour de Credit Agricole de dévoiler ses résultats du deuxième trimestre 2019. Ainsi, Credit Agricole SA (CASA), le véhicule coté du groupe Crédit Agricole, a réalisé sur la période un bénéfice net (part du groupe) de 1,222 milliard d’euros (-14,9% sur un an), marqué par des reprises nettes en coût du risque en BFI. Le bénéfice brut d’exploitation s’inscrit à 2,111 milliards d’euros (+3,8%). De son côté, le produit net bancaire s'établit à 5,149 milliards d'euros, en léger repli de 0,4% par rapport au deuxième trimestre 2018.Enfin, le Ratio CET1 ressort à 11,6% à fin juin 2019, en hausse de 0,1 point de pourcentage, au-dessus de la cible de 11% du plan de moyen terme." Conformément aux annonces récentes du nouveau Plan moyen terme, Crédit Agricole et Crédit Agricole S.A. délivrent une nouvelle fois des résultats financiers à très haut niveau, illustrés notamment par un RoTE de 11% pour Crédit Agricole S.A ", a commenté Philippe Brassac, le directeur général." Notre coût du risque reste très bas et notre solidité financière se confirme ", a ajouté le dirigeant.Avant de poursuivre : " la nouvelle hausse du CET1 de Crédit Agricole SA ce trimestre sécurise notre politique de dividendes et rend possible un premier démantèlement du Switch en 2020 ".