Jean-Bernard Mas a pris la tête de Crédit Agricole Polska. Il succède ainsi à Olivier Constantin, nommé directeur général du Crédit Agricole d’Aquitaine. Au-delà de sa nomination en tant que directeur général, Jean-Bernard Mas est également promu SCO (Senior Country Officer) groupe Crédit Agricole S.A. pour la Pologne et intègre le comité de direction de Crédit Agricole S.A.Crédit Agricole Polska regroupe Credit Agricole Bank Polska, une des sept banques de proximité à l'international du Crédit Agricole, implanté par ailleurs en Italie, Serbie, Roumanie, Ukraine, en Egypte et au Maroc, et ARC broker (structure de courtage en assurances).