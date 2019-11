CREDIT AGRICOLE : soutenue par une note d'UBS

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Crédit Agricole SA (+0,12% à 12,575 euros) échappe de peu à la baisse du marché, bénéficiant du soutien d’UBS. La banque suisse a relevé sa recommandation de Neutre à Acheter et son objectif de cours de 11 euros à 13,40 euros sur la banque verte. Pour l’analyste, la sensibilité relativement faible de Crédit Agricole aux taux d'intérêt, sa forte dynamique commerciale et ses ratios de capital confortables constituent des avantages concurrentiels clés dans un monde où les taux risquent de rester bas pendant un certain temps et où les risques réglementaires sont présents.Il précise ainsi que la gestion d'actifs et l'assurance représentent respectivement 15% et 30% du bénéfice net de Crédit Agricole SA. En conséquence, la banque française est également l'une des banques européennes les plus rentables parmi les établissements analysés par UBS. Le broker prévoit ainsi une rentabilité des fonds propres tangibles de près de 11% sur son horizon de prévision.Il cite aussi comme avantage concurrentiel le fait que Crédit Agricole SA bénéficie du soutien du groupe Crédit Agricole. Les exigences en matière de capital réglementaire sont ainsi plus faibles que celles demandées à BNP Paribas et Société Générale.L'augmentation de l'objectif de cours reflète l'utilisation de multiples de valorisation plus élevés pour les activités d'assurance et les activités italiennes à la suite de la revalorisation de ses pairs, un niveau de solvabilité plus élevé suite au règlement fiscal de 1 milliard d'euros et une valorisation de marché plus élevée pour la participation d'Amundi.