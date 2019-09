Climat, finance responsable : Crédit Agricole S.A. adhère aux initiatives des Nations Unies

130 banques en faveur de la finance responsable

En signant les « Principles for Responsible Banking », Crédit Agricole S.A. rejoint une coalition de 130 banques dans le monde, gérant au total plus de 47 000 milliards de dollars d'actifs. Il s'agit du plus grand programme associant à ce jour le secteur bancaire et les Nations Unies.

Lancés le 22 septembre lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, ces Principes définissent clairement les responsabilités des banques et les obligent à définir, publier et piloter des objectifs ambitieux. Les Principes ouvrent la voie à la transformation vers un secteur bancaire mondial plus inclusif et plus durable.

Climat : l'engagement le plus ambitieux du secteur bancaire

Crédit Agricole S.A. compte parmi les 31 banques signataires des « Principles for Responsible Banking » à avoir pris un engagement spécifique en faveur de l'action pour le climat.

Cet engagement collectif définit des mesures concrètes et contraignantes que les banques prendront pour renforcer leurs contributions à la lutte contre le changement climatique. Elles portent notamment sur :

Le financement d'une économie sobre en carbone et résiliente au changement climatique afin de limiter le réchauffement à un niveau bien inférieur à 2°C, en s'efforçant d'atteindre 1,5 ° C ;

L'évolution des produits, services et relations avec les clients pour accompagner la transition énergétique ;

La transparence quant à l'impact des activités sur le climat et des progrès accomplis dans la réalisation de ces engagements.

Il s'agit de l'engagement le plus ambitieux du secteur bancaire en matière d'alignement sur l'accord de Paris.

Deux engagements en ligne avec la stratégie du groupe Crédit Agricole

Signataire des Principes Equateur en 2003, des Principes Climat en 2008 et membre co-fondateur des Green Bonds Principles, Crédit Agricole S.A. est heureux d'apporter sa contribution aux « Principles for Responsible Banking » et au « Collective Commitment to Climate Action » des Nations Unies.

Ces nouvelles initiatives pour le climat et la finance responsable sont en ligne avec les engagements sociétaux du Plan à Moyen terme et de la Stratégie Climat du groupe Crédit Agricole pris en juin dernier. Cette dernière acte la réallocation progressive des portefeuilles de financement, d'investissement et des actifs gérés par le Groupe au profit de la transition énergétique.

En s'engageant aux côtés des Nations Unies, Crédit Agricole S.A. réaffirme sa volonté de poursuivre son action en faveur d'une économie plus inclusive et son intention de faire de la finance verte l'une des clés de croissance du Groupe.

Pour Philippe Brassac, directeur général de Crédit Agricole S.A. : « Une entreprise qui crée de la valeur est avant tout une entreprise utile pour ses clients. Une entreprise qui crée de la valeur durable est une entreprise utile pour ses clients et pour la société. C'est donc en conscience que nous réaffirmons notre identité de banque universelle, inclusive, délibérément engagée en faveur de la transition climatique. »

Leader mondial en matière de green bonds, pionnier de la finance climat depuis près de 10 ans, la banque s'est fixée pour ambition de devenir le 1er acteur européen de l'investissement responsable d'ici 2022.

Plus d'informations sur :

https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/