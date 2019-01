Credit Agricole : 6ème édition des Trophées de l'Excellence Bio

Depuis 10 ans, l'Agence Bio et le Crédit Agricole organisent les Trophées de l'Excellence Bio afin de faire émerger et soutenir des initiatives exemplaires, innovantes et reproductibles de tous les acteurs de l'agriculture biologique.

L'Agence Bio et le Crédit Agricole souhaitent à présent que ce concours soit organisé tous les ans afin de valoriser toujours mieux la filière agricole biologique, actuellement en pleine expansion. En effet, le marché de l'agriculture biologique se développe (parmi les Français, 59% consomment régulièrement des fruits et légumes bio). Le gouvernement a fixé des objectifs en matière de développement des surfaces biologiques (15% de la SAU) et d'approvisionnement en produits bio en restauration collective (20% à l'horizon de 2022).

Le prix 2019

Le jury sera présidé, cette année, par Cécile Ostria, Directrice générale de la Fondation pour la Nature et l'Homme (FNH). Il est par ailleurs composé des membres du conseil d'administration de l'Agence Bio (la Fédération Nationale d'Agriculture Biologique (FNAB), Coop de France, L'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture (APCA), le Synabio, le Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire), de représentants du groupe Crédit Agricole, de l'Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB).

Le jury se réunira à deux reprises en janvier et en février pour désigner deux lauréats (un producteur et un transformateur/distributeur) qui recevront un prix de 6 000 € chacun. La remise officielle des prix se déroulera le jeudi 28 février au Salon International de l'Agriculture.

Ouvert à tous les acteurs professionnels et à toutes les entreprises des filières biologiques, qu'ils soient producteurs, transformateurs ou distributeurs, ce concours permet de soutenir le caractère dynamique et innovant de l'ensemble de la filière biologique. Les candidatures sont closes depuis le 18 janvier 2019.

Cécile Ostria, Directrice générale de la Fondation pour la Nature et l'Homme et présidente du jury des 6èmes Trophées de l'Excellence Bio : « Aujourd'hui, la transition agricole et alimentaire est essentiellement portée par des citoyens et des acteurs professionnels, promoteurs d'un monde qui se doit d'évoluer vers plus de bien-être, de respect de l'environnement et vers une meilleure santé. C'est un honneur de participer à la reconnaissance des actions de ces militants du changement. Prenons exemple sur eux, ils plantent les graines d'un futur désirable !»

Un ouvrage présentant les 20 lauréats des éditions précédentes sera présenté au Salon International de l'Agriculture qui se tiendra du 23 février au 3 mars 2019.