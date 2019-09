Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

CACEIS Bank et KAS Bank ont annoncé lundi soir qu’à l’issue de la période de l’offre publique d’achat, 95,30% de titres en circulation ont été apportés à l’offre. CACEIS indique que son offre sur KAS Bank est inconditionnelle, toutes les conditions suspensives étant satisfaites ou ayant fait l’objet d’une renonciation. Le règlement-livraison des titres aura lieu le 27 septembre 2019.Les actionnaires n'ayant pas encore apporté leurs titres pourront le faire, dans les mêmes termes et conditions que l'offre, pendant la période de réouverture de l'offre qui débutera mardi 24 septembre 2019 et se terminera le lundi 7 octobre 2019."Je me réjouis du succès de cette offre amicale ", a commenté Jean-François Abadie, le directeur général de CACEIS.