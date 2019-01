Credit Agricole : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Crédit Agricole annonce que l’autorité de la concurrence italienne (AGCM) a sanctionné plusieurs banques et constructeurs automobiles pour une infraction au droit de la concurrence liée, selon l’AGCM, à des échanges d’informations sensibles intervenus entre ces divers opérateurs, notamment au sein de deux associations professionnelles. A cette occasion, FCA Bank SpA, filiale à 50 % de Crédit Agricole Consumer Finance S.A. s’est vue imposer une amende de 178,9 millions d’euros en raison de l’infraction que celle-ci aurait prétendument commise.Le groupe CA Consumer Finance intégrera dans ses comptes du quatrième trimestre les conséquences de cette amende, soit un impact d'environ 70 millions d'euros pour sa quote-part et net des provisions déjà constituées, tout en examinant les voies et moyens d'un recours.